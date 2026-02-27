Abenteuer Regenwald erhält lobende Erwähnung beim Kinder-Online-Preis 2026 des MDR-Rundfunkrates

Der Umweltbildungsverein Abenteuer Regenwald e.V. wurde vom MDR-Rundfunkrat im Rahmen des Kinder-Online-Preises 2026 mit lobender Erwähnung ausgezeichnet.

Hamburg, 27. Februar 2026 - Der Umweltbildungsverein Abenteuer Regenwald e.V. wurde vom MDR-Rundfunkrat im Rahmen des Kinder-Online-Preises 2026 mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet. Bereits 2022 hatte die Plattform www.abenteuer-regenwald.de den 1. Platz des renommierten Preises erhalten.

Vorbildliches Angebot der Umweltbildung

Mit der erneuten Würdigung lobt die Jury die Website als "vorbildliches Angebot der Umweltbildung" und hebt insbesondere die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots hervor. Abenteuer-Regenwald.de vermittelt Kindern und Jugendlichen fundiertes Wissen über den tropischen Regenwald - und zeigt zugleich konkrete Möglichkeiten auf, wie sie im Alltag selbst wirksam handeln können. Interaktive Quizze, Spiele, Unterrichtsmaterialien und Mitmachangebote unterstützen junge Menschen dabei, Zusammenhänge zu verstehen, bewusste Entscheidungen zu treffen und nachhaltige Schritte umzusetzen.

"Diese lobende Erwähnung freut uns sehr - besonders nach dem ersten Preis im Jahr 2022", sagt Kathrin Grau, Gründerin und Geschäftsführerin von Abenteuer Regenwald e.V. "Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht nur zu informieren, sondern sie handlungsfähig zu machen. Wenn Kinder verstehen, was ihr Konsum mit dem Regenwald zu tun hat, lernen sie abzuwägen, bewusst zu entscheiden - und erleben, dass ihr Handeln Wirkung hat."

Aus Wissen wird Handeln

Seit vielen Jahren engagiert sich Abenteuer Regenwald e.V. dafür, junge Menschen für den Schutz der tropischen Regenwälder zu stärken. Die Website bietet altersgerecht aufbereitete Hintergrundinformationen, Unterrichtsmaterialien für Schulen, interaktive Lernangebote sowie konkrete Mitmachaktionen. Dabei verbindet der Verein Wissen mit Handeln - und macht umweltfreundliche Entscheidungen für Jugendliche machbar. Aus den Bildungsangeboten entstehen regelmäßig eigene Initiativen der Schülerinnen und Schüler - etwa Kleidertauschaktionen, Handysammelaktionen oder Projekttage zum nachhaltigen Konsum. So wird aus Wissen aktives Engagement.

Der Kinder-Online-Preis des MDR-Rundfunkrates wird alle zwei Jahre an herausragende digitale Angebote für Kinder vergeben. Die Preisverleihung findet am 22. März 2026 im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt.

Abenteuer Regenwald ist die führende Organisation im deutschsprachigen Raum, die sich dem Schutz der tropischen Regenwälder speziell für Kinder und Jugendliche widmet. Über die Website www.abenteuer-regenwald.de sowie bei Projekttagen an Schulen vermittelt der Verein 10- bis 15-Jährigen, warum Regenwälder so wichtig sind - und was jede*r im Alltag zu ihrem Erhalt beitragen kann. 2024 und 2025 hat Abenteuer Regenwald e.V. die ersten bundesweiten Regenwald-Konferenzen für Kinder und Jugendliche initiiert - ein Meilenstein in der Umweltbildung junger Menschen.

