Adelayde Exploration beauftragt Geologieunternehmen mit der Durchführung eines Arbeitsprogramms auf dem Wolframprojekt Sisson No

Vancouver, B.C. - 27. Februar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma New-Sense Geophysics Ltd. (NSG) aus Markham (Ontario) mit der Durchführung eines Arbeitsprogramms auf seinem Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick beauftragt hat. Das Arbeitsprogramm wird hubschraubergestützte, aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Projekt beinhalten.

Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten Projekte zum Aufbau der Nation(1) ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, sagte: Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und freut sich, ein Geologenteam mit Erfahrung in New Brunswick unter Vertrag zu nehmen, um die Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson North aufzunehmen. Kritische Mineralien, insbesondere Wolfram, stehen seit einigen Jahren verstärkt im Fokus, da Regierungen und die Industrie versuchen, inländische Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Kritische Mineralien gewinnen immer mehr an Bedeutung, da die Lieferketten nach wie vor stark konzentriert sind und die Nachfrage in den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter steigt. In diesem Umfeld und in Anbetracht des zunehmenden Wolframpreises(2) rücken die inländische Exploration und Erschließung zunehmend in den Fokus. James Nelson fügte hinzu: Darüber hinaus haben sich die Lithiumpreise laut tradingeconomics.com seit Juni 2025 nahezu verdreifacht und das Unternehmen ist vor Kurzem eine Joint-Venture-Vereinbarung eingegangen, um die tiefsten Abschnitte des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika im Clayton Valley (Nevada) zu erkunden. Das Projekt des Unternehmens liegt direkt neben und ist vollständig umschlossen vom Grundbesitz von SLB (vormals Schlumberger). Wir sehen einem sehr aktiven Start in das Jahr 2026 entgegen, denn das Unternehmen ist ausreichend finanziert, um mehrere geplante Explorations- und Arbeitsprogramme durchzuführen, woraus sich zahlreiche Chancen für einen Explorationserfolg ergeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83186/Adelayde_270226_DEPRCO...

Adelayde kündigte vor Kurzem (28. Januar 2026) an, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung (JV) abgeschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Clayton Valley in Nevada ist das einzige seit langem etablierte Lithiumsolebecken in den USA, in dem sich Albemarles Lithiumsolemine Silver Peak befindet, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83186/Adelayde_270226_DEPRCO...

Adelayde gab kürzlich (am 22. Januar 2026) bekannt, dass das Unternehmen der National Defense Industrial Association (NDIA) beigetreten ist, um die Förderung seines Portfolios an kritischen und strategischen Mineralien voranzutreiben. Die NDIA ist eine in den USA ansässige Organisation, die sich für die nationale Sicherheit einsetzt, indem sie Industrie und Regierung miteinander vernetzt.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul Lemmon, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

(1) www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-anno...

(2) businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/tungsten-price-index/

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com .

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie über:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

ADELAYDE EXPLORATION INC.

2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC, V7Y 1K8

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, könnte, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie beispielsweise die geplante Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

2905 - 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver

Kanada

email : info@adelaydeexp.com

Pressekontakt:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

2905 - 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver

email : info@adelaydeexp.com