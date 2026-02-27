Warnung vor Nord Süd Marketing UG

Die Nord Süd Marketing UG lockt Gewerbetreibende, Unternehmer und Selbständige in eine kostenpflichtige Abofalle. Wir warnen vor dieser Masche!

München, 27.02.2026 - Die Münchner Kanzlei LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte berichtet über eine aktuelle Welle von Rechnungen, die nach Kanzleiangaben bundesweit an Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler versendet werden. In vielen Fällen werde die Forderung mit einem angeblichen Vertrag im Umfeld des "(LV) Linden Verlag" begründet. Die Kanzlei hat hierzu einen ausführlichen Ratgeber veröffentlicht und beschreibt typische Muster, die Betroffene kennen sollten.

Typisches Muster: Anruf, Formular, Rechnung

Nach Darstellung der Kanzlei beginne die Masche häufig mit einem unerlaubten Werbeanruf (Cold Call), bei dem ein bereits bestehender Vertrag oder eine "Verlängerung" suggeriert werde. Im Anschluss erhielten Betroffene ein Formular (u. a. überschrieben mit "Bürgerinformationsbroschüre"), das wie eine Bestätigung wirken könne - im Kleingedruckten aber nach Darstellung der Kanzlei einen kostenpflichtigen Anzeigenauftrag enthalten solle.

Wer unterschreibe, müsse nach den im Beitrag geschilderten Angaben damit rechnen, dass pro Rechnung etwa 1.200 Euro gefordert werden und mehrere Rechnungen folgen könnten (im Ergebnis ein Betrag im Bereich von rund 5.000 Euro). Zudem werde in dem Formular eine Verlängerungslogik beschrieben, wenn nicht fristgerecht gekündigt werde.

Widerruf ist im B2B oft nicht das passende Mittel

Die Kanzlei weist darauf hin, dass ein Widerruf im Unternehmenskontext regelmäßig nicht wie im Verbraucherbereich greife. Auch das bloße "Zurückschicken" einer Rechnung sei nach Einschätzung der Kanzlei kein zielführender Standardweg. Stattdessen komme es auf eine strukturierte Prüfung und die richtigen Erklärungen im konkreten Fall an.

"Rechtswidriger Anruf" heißt nicht automatisch "unwirksamer Vertrag"

Ein weiterer Punkt: Selbst wenn der erste Kontakt ein unerlaubter Werbeanruf gewesen sei, bedeute das nicht automatisch, dass kein wirksamer Vertrag entstehen könne. Die Kanzlei betont zugleich, es gebe je nach Fallkonstellation weitere rechtliche Ansatzpunkte, um Forderungen anzugreifen.

Hintergrund zur Nord Süd Marketing UG

Im Ratgeber wird u. a. ausgeführt, dass die Nord Süd Marketing UG im Mai 2025 in das Handelsregister beim Amtsgericht Bochum eingetragen worden sei und als Geschäftsführer Mustafa Sahiner genannt werde. Als Geschäftsanschrift wird Brehmstraße 3, 40239 Düsseldorf aufgeführt; im Beitrag wird dies als Office-Center-Konstellation eingeordnet.

Service für Betroffene

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte bietet Betroffenen an, Unterlagen (z. B. Rechnung/Schriftverkehr) zur Ersteinschätzung zu übermitteln und den Sachverhalt anschließend rechtlich einzuordnen. Im Ratgeber stellt die Kanzlei dafür eine Upload-Möglichkeit über das Kontaktformular bereit.

Zitat:

"Wer eine solche Rechnung erhält, sollte nicht vorschnell zahlen, sondern den Vorgang geordnet prüfen lassen. Gerade im B2B-Kontext ist der richtige rechtliche Schritt entscheidend." - Rechtsanwalt Daniel Loschelder, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und IT-Recht

Hier finden Sie weitere Informationen zur Nord Süd Marketing UG

Über LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte ist eine Kanzlei mit Sitz in München und berät u. a. im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht. Ein Schwerpunkt liegt auf der rechtlichen Unterstützung von Unternehmen bei digitalen und wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen sowie bei der Abwehr unberechtigter Forderungen und Vertragsfallen.

