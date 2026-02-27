Green Bridge Metals schließt die erneute Beprobung historischer Bohrkernanalysen und Prüfung geophysikalischer Daten für das Pro

26. Februar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erneute Beprobung in Bezug auf historische Bohrkernanalysen und die Prüfung geophysikalischer Daten für sein Prospektionsgebiet Skibo (Skibo oder Projekt) im South Contact District (Duluth Complex, Minnesota) (Abbildung 1) abgeschlossen hat. Diese neuen Daten stützen die Definition eines zusammenhängenden magmatischen Kupfer-(Cu)-Nickel-(Ni)-PGM-(Metalle der Platingruppe)-Systems, das räumlich mit elektromagnetischen Leitern in Zusammenhang zu stehen scheint - Beobachtungen, die den geologischen Zielerstellungsrahmen des Unternehmens für zukünftige Arbeiten stärken (Abbildung 2).

Wichtige Highlights

- Disseminierte Cu-Ni-PGM-Mineralisierung, die in mehreren historischen Bohrlöchern über Abschnitte von mehr als 200 bis 400 Metern identifiziert wurde.

- Hochgradige massive und halbmassive Sulfidabschnitte, die räumlich mit kartierten elektromagnetischen Leitern in Zusammenhang stehen.

- Leitfähigkeitsanomalien, die sich laut Interpretation zwischen zwei historischen Bohrclustern erstrecken und die potenzielle Kontinuität des Systems untermauern.

- Integriertes geologisches und geophysikalisches Modell schafft einen reproduzierbaren Zielerstellungsrahmen für zukünftige Bohrungen.

- Das geologische Modell wurde durch ein kostengünstiges historisches Bohrkernbeprobungsprogramm ( www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83181/02262026_GRBM_DEPRcom....

Abbildung 1. Karte mit der Lage der Konzessionsgebiete im South Contact District, einschließlich Skibo.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83181/02262026_GRBM_DEPRcom....

Abbildung 2. Geologische Karte von Skibo mit an die Oberfläche projizierten geophysikalischen Anomalien (rote Linien) und Lage der hier vorgestellten historischen Diamantkernbohrungen (schwarze Kreise). Die mit fett gedrucktem Text gekennzeichneten Bohrlöcher weisen Abschnitte mit einem Kupfergehalt von 1 % oder nahe diesem Gehalt auf. Andere Bohrlöcher enthalten eine disseminierte Mineralisierung.

Tabelle 1. Bedeutende Analyseabschnitte aus Skibo: umfassende Ergebnisse

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cu % Ni % PGM (ppm) Co (ppm)

SK09-02 Az: 118 Ng: -80 17,1 440,7 423,6 0,22 0,09 0,43 149

einschl. 23,5 176,5 153,0 0,28 0,15 0,37 248,5

289,5 362,7 73,2 0,30 0,95 0,25 84,6

einschl. 77,5 118,0 40,5 0,83 0,48 0,66 749,3

289,5 362,7 73,2 0,30 0,95 0,25 84,6

einschl. 344,3 349,3 5,0 1,04 0,39 0,31 302,1

365,7 379,8 14,1 1,00 0,31 0,47 287,8

384,0 440,7 56,7 0,46 1,02 0,16 63,8

einschl. 344,3 349,3 5,0 1,04 0,39 0,31 302,1

365,7 379,8 14,1 1,00 0,31 0,47 287,8

384,0 440,7 56,7 0,46 1,02 0,16 63,8

421,5 424,6 3,1 1,60 0,40 18,14 243,8

SK09-03 Az: 103 Ng: -55 15,3 474 458,7 0,17 0,07 10,00 331,7

15,3 31,3 16,0 0,49 0,31 0,14 654,0

31,3 50,2 18,9 0,09 0,07 0,07 158,6

50,3 69,5 19,2 0,17 0,10 0,12 240,6

250,6 275,8 25,2 0,22 0,10 0,14 99,1

293,8 296,9 3,1 0,23 0,14 0,21 144,7

371,2 376,4 5,2 0,24 0,12 0,15 121,5

386,6 391,2 4,6 0,69 0,17 0,32 113,0

398,6 399,9 1,3 0,90 0,40 0,18 322,8

411,0 417,2 6,2 0,34 0,09 0,23 82,2

420,0 424,6 4,6 0,41 0,19 0,19 153,3

427,7 432,1 4,4 0,39 0,12 0,23 83,8

441,2 474,0 32,8 0,23 0,07 0,16 99,1

SK09-04 Az: 145 Ng: -80 8,5 453,2 444,7 0,15 0,06 110,00 125,7

8,5 84,4 75,9 0,22 0,10 0,38 260,3

84,4 122,5 38,1 0,30 0,09 0,20 143,6

126,7 140,5 13,8 0,21 0,08 0,26 98,1

einschl. 136,2 137,2 1,0 1,16 0,35 1,16 177,4

221,9 230,7 8,8 0,21 0,08 0,26 192,9

258,2 271,1 12,9 0,30 0,08 0,33 84,1

293,6 335,2 41,6 0,20 0,09 0,25 162,2

342,0 349,3 7,3 0,24 0,05 0,17 87,5

352,7 363,4 10,7 0,33 0,11 0,25 169,5

377,9 396,9 19,0 0,16 0,04 0,11 62,3

SK11-01 Az: 0 13,4 356 342,6 0,04 0,023 0,18 43,5

Ng: -80

einschl. 150,0 159,7 9,7 0,30 0,07 0,37 NS

SK11-02 Az: 170 Ng: -65 16,8 264,1 247,3 0,07 0,03 0,07 73,1

einschl. 139,3 156,8 17,5 0,25 0,06 0,37 92,0

194,2 224,00 29,8 0,10 0,04 0,08 80,8

SK15-01 Az: 154 Ng: -76 11,7 471,8 460,1 0,05 0,02 0,04 45,1

einschl. 93,9 127,4 33,5 0,21 0,07 0,01 88,1

285,3 307,2 21,9 0,23 0,06 0,03 52,6

SK19-01 Az: 290 Ng: -45 3,9 234 230,1 0,15 0,06 0,15 117,5

einschl. 14,6 95,4 80,8 0,23 0,06 0,33 100,7

196,9 232,9 36,0 0,21 0,13 0,05 237,5

SK19-02 Az: 290 Ng: -70 0,9 390,1 389,2 0,15 0,07 0,12 108,3

einschl. 70,1 125 54,9 0,20 0,06 0,22 108,2

170,7 354,8 184,1 0,21 0,11 0,10 148,2

Az = Azimut des Bohrlochs

Ng = Neigung des Bohrlochs

Tabelle 2. Neue bedeutende Abschnitte, die ausschließlich vom

Unternehmen analysiert wurden

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cu % Ni % PGM (ppm) Co (ppm)

SK19-01 3,9 234 230,1 0,15 0,06 0,145 117,5

einschl. 14,6 95,4 80,8 0,23 0,06 0,33 100,7

196,9 232,9 36,0 0,21 0,13 0,05 237,5

SK19-02 0,9 390,1 389,2 0,15 0,07 0,12 108,3

einschl. 70,1 125 54,9 0,2 0,06 0,22 108,2

170,7 354,8 184,1 0,21 0,11 0,10 148,2

SK11-01 13,4 356 342,6 0,04 0,023 0,18 Ins

einschl. 150,0 159,7 9,7 0,30 0,07 0,37 NS

SK11-02 16,8 264,1 247,3 0,07 0,03 0,07 Ins

einschl. 139,3 156,8 17,5 0,25 0,06 0,37 92,0

194,2 224,00 29,8 0,10 0,04 0,08 80,8

SK15-01 11,7 471,8 460,1 0,05 0,02 0,04 45,1

einschl. 93,9 127,4 33,5 0,21 0,07 0,14 88,1

285,3 307,2 21,9 0,23 0,06 0,03 52,6

Analyseergebnisse 2025 des Unternehmens

SK09-02 17,1 440,7 423,6 0,22 0,09 0,43 Ins

einschl. 23,5 176,5 153,0 0,28 0,15 0,37 248,5

281,5 296,1 14,6 0,24 0,06 0,35 Ins

344,3 350,4 6,1 0,97 0,41 0,38 193,4

367,9 376,1 60,2 0,42 0,14 0,43 104,6

421,5 424,6 3,1 1,60 0,40 1,83 243,8

SK09-03 15,3 474 458,7 0,17 0,07 0,01 331,7

einschl. 15,3 69,5 54,2 0,26 0,15 0,15 1092,3

185,3 191,4 6,1 0,28 0,09 0,17 352,7

199,0 250,5 51,5 0,01 0,05 0,06 475,4

250,6 272,8 22,2 0,23 0,11 0,15 357,7

307,5 336,5 29,0 0,23 0,08 0,10 482,2

359,4 472,9 113,5 0,23 0,09 0,14 263,6

SK09-04 8,5 453,2 444,7 0,15 0,06 0,11 125,7

einschl. 8,5 69,2 60,7 0,24 0,11 0,17 236,1

79,9 121,0 41,1 0,30 0,09 0,16 149,4

260,0 283,5 23,5 0,23 0,07 0,12 671,4

353,9 372,5 18,6 0,22 0,08 0,11 129,9

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Stichtag 18. September 2024, der von Michael B. Dufresne (P. Geol, P. Geo), Andrew J Turner (P. Geol, P. Geo), Fallon T Clarke (P.Geo) und Christian Bohm (P.Geo), unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101), erstellt wurde und alle historischen Untersuchungsdaten sowie Informationen zu QA/QC, Datenverifizierung, Analyse- und Testverfahren im Prospektionsgebiet Skibo umfasst, das Teil des Projekts South Contact Zone ist. Das für alle hierin dargestellten historischen Daten verwendete Labor ist ALS Minerals, das in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht. Das für alle hierin dargestellten neuen Analysedaten verwendete Labor ist Activation Labs, das in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht.

Die Explorationsproben von Green Bridge Metals wurden gemäß den Industriestandards und bewährten Verfahren entnommen. Alle neuen Proben wurden zur geochemischen Analyse an Activation Labs in Thunder Bay, Ontario, geschickt. Die in diesem Analyseprogramm verwendeten Analysen umfassen: Brandprobe mit ICP-OES-Analyse für Gold und Metalle der Platingruppe, Natriumperoxid-Schmelzanalyse mit ICP-OES-Analyse zur Ermittlung aller Spurenelemente und Analyse der chemischen Zusammensetzung mittels Lithiummetaborat-Schmelzscheibe mit XRF-Analyse.

Bei den Längenangaben handelt es sich um Bohrabschnitte und nicht unbedingt die wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten können aufgrund der unregelmäßigen Formen der mineralisierten Zonen nicht konsistent für Vergleichszwecke zwischen den Bohrlöchern berechnet werden. Die geologischen Interpretationen in dieser Pressemitteilung stammen ausschließlich vom Unternehmen. Die auf allen Karten in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Standorte und Entfernungen sind ungefähre Angaben.

Ajeet Milliard, Chefgeologe bei Green Bridge Metals und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat zu seiner Zufriedenheit festgestellt, dass die verwendeten Analyse- und Testverfahren den branchenüblichen Betriebsverfahren und Methoden entsprechen, und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen, einschließlich der den technischen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, geprüft, genehmigt und verifiziert.

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation entwickelt Projekte mit kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika weiter, wobei der Schwerpunkt auf der South Contact Zone des Duluth Complex liegt. Die Projekte des Unternehmens zielen auf Kupfer, Nickel, Metalle der Platingruppe (PGMs), Kobalt und Titan ab, um den globalen Bedarf für Elektrifizierung und Infrastruktur zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.greenbridgemetals.com oder über:

David Suda, President und CEO

Tel: +1 (604) 928-2967

E-Mail: david@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und anderen Arbeitsprogramme durchzuführen; seine Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten; den geplanten Umfang und Zeitplan der Explorationsaktivitäten; und die Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: dass die Lokalisierung von Mineralvorkommen von Natur aus mit Risiken verbunden ist; dass die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung als zutreffend erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und anderen Arbeitsprogramme abzuschließen; seine Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten; den geplanten Umfang und Zeitplan der Explorationsaktivitäten; und die Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: Die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus mit Risiken verbunden; die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens führt möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen) und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen oder ihnen übermäßige Sicherheit beimessen. Anlegern wird dringend empfohlen, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten sowie anderen öffentlichen Unterlagen von Green Bridge, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sorgfältig zu prüfen.

Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die durch öffentliche und unternehmensbezogene Referenzen gestützt werden, die seit dem Datum ihrer Referenzierung aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.

Die Canadian hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

