Klondike Gold schließt nicht vermittelte Finanzierung in Höhe von 3.086.959 $ ab, um die Bohrprogramme 2026 zu erweitern

26. Februar 2026, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung mittels nicht vermittelter Privatplatzierung abgeschlossen und damit 3.086.959 $ eingenommen hat (die Privatplatzierung).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagt dazu: Wir sind begeistert von der zunehmenden Unterstützung durch unsere strategischen Anleger, denn sie verschafft uns die Mittel für die offensiven Pläne zur Beschleunigung der Ressourcenerweiterung und -erschließung in unserem Goldprojekt Klondike District. Die heute angekündigte Finanzierung wird es uns zusammen mit den für diese Saison prognostizierten Royalty-Zahlungen aus der Mine Montana Creek Placer ermöglichen, unser durchschnittliches saisonales Bohrvolumen mehr als zu verdoppeln und die entsprechenden Arbeiten zu finanzieren. Die ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcen des Unternehmens berücksichtigten lediglich die Bohrungen bis Ende 2021. Klondike Gold hat seither 137 Bohrlöcher über insgesamt 19.137 Meter (bis Ende 2025) absolviert, die Step-outs bekannter mineralisierter Gebiete anvisierten. Unsere nun vollständig finanzierten Pläne für 2026 sehen weitere 8.000 Meter an Bohrungen vor, die Step-outs von mineralisierten Zonen zum Ziel haben.

Ziel des diesjährigen gezielten Bohrprogramms ist es, anhand der Bohrungen im Jahr 2026 eine geplante Aktualisierung der NI 43-101-konformen Mineralressourcen in unseren Lagerstätten Lone Star und Stander sowie die Berücksichtigung möglicher neuer Entdeckungen Anfang 2027 zu ermöglichen.

Nach Abschluss der Privatplatzierung begab das Unternehmen 20.579.729 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant besteht. Die 20.579.729 begebenen Warrants sind 2 Jahre lang (bis zum 25. Februar 2028) gültig und haben einen Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 26. Juni 2026 endet.

Vier firmeninterne Personen (Insider) des Unternehmens nahmen an der Privatplatzierung teil und erwarben insgesamt 990.000 Einheiten. Die Käufe dieser Insider gelten als Transaktionen mit nahestehenden Personen (Related Party Transactions) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Emissionen sind von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen der MI 61-101 ausgenommen, da es sich um Emissionen von Wertpapieren gegen Barzahlung handelt und der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Einheiten sowie die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstiegen. Durch den Abschluss der Privatplatzierung entstanden weder neue Insider noch kam es zu einer Änderung der Kontrollverhältnisse.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung zur Fortsetzung der Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens im Yukon sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District unweit von Dawson City im Yukon, einer der führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktgroßen orogenen Verwerfung des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Unter anderem wurden in der Lone Star Zone und der Stander Zone mehrere Kilometer lange Goldmineralisierungen identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressource im Umfang von 469.000 Unzen Gold in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen Gold in der Kategorie vermutet identifiziert[1], ein Meilenstein für das Projekt Klondike District. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das über Linienflüge und von der Regierung unterhaltene Straßen erreichbar ist und sich am Stadtrand von Dawson City, Yukon, innerhalb des traditionellen Territoriums der Trondëk Hwëchin First Nation befindet.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman

President and CEO

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Telefon: (604) 609-6110

E-Mail: info@klondikegoldcorp.com

Website: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Wenn in diesem Dokument die Wörter erwartet, erwarten, geschätzt, prognostiziert, geplant und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen beruft sich auf die Safe-Harbor-Bestimmung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

[1] Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde auf SEDAR eingereicht unter: www.sedarplus.ca mit Stichtag 10. November 2022. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

