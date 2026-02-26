p36 gibt allgemeine Verfügbarkeit von UDI Hub bekannt

Mehrere MedTech-Pioniere arbeiten bereits produktiv mit zukunftssicherer UDI-Compliance

Bad Hersfeld, 26.02.2026. Die p36 GmbH gibt den erfolgreichen Abschluss der Entwicklungsphase von UDI Hub bekannt. Die neue Lösung steht ab sofort allen Medizintechnik-Unternehmen zur Verfügung. Erste international tätige Unternehmen setzen UDI Hub bereits ein, um ihre UDI-Daten effizient zu managen.

UDI Hub wurde entwickelt, um Teams aus Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement und Master Data Management bei der wachsenden Komplexität globaler UDI-Anforderungen zu unterstützen. Als "Single Source of Truth" ermöglicht UDI Hub es MedTech-Unternehmen, ihre UDI-Daten zu verwalten, zu validieren und optimal für regulatorische Einreichungen - wie etwa bei EUDAMED - vorzubereiten. Und das rechtzeitig vor den Fristen im Jahr 2026.

"Wir sind stolz, dass unsere ersten Kunden UDI Hub bereits nutzen, um die Herausforderungen von EUDAMED und weiteren regulatorischen Anforderungen souverän zu meistern", sagt Patrick Pfau, Geschäftsführer der p36 GmbH. "Ihr Feedback hat maßgeblich dazu beigetragen, dass UDI Hub echte Alltagsprobleme löst und vom ersten Tag an messbaren Mehrwert liefert."

UDI Hub: Für die Praxis in der Medizintechnik entwickelt

* Zentralisiert alle UDI-Daten und bündelt Device-Informationen in einer sicheren, konformen Lösung

* Validiert UDI-Datensätze nach den aktuellen EUDAMED-Anforderungen und zeigt Lücken vor der Einreichung auf

* Unterstützt die Verwaltung großer Datenmengen - von wenigen hundert bis zu zehntausend Devices - und verringert so Risiken und manuellen Aufwand

* Fördert die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg - von Regulatory über Qualität und Master Data Management bis zur IT

Mit UDI Hub reduzieren Teams ihren manuellen Aufwand, verbessern die Datenqualität und gehen den nächsten regulatorischen Fristen gelassen entgegen. Die ersten Anwender profitieren bereits von einem transparenten und verlässlichen UDI-Prozess, der sich den individuellen Herausforderungen flexibel anpasst.

Wie geht es weiter?

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit lädt p36 weitere MedTech-Unternehmen ein, Teil der UDI Hub Community zu werden und sich optimal auf kommende regulatorische Deadlines vorzubereiten. Die Entwicklung geht weiter - mit neuen Funktionen, erweiterter regulatorischer Unterstützung und kontinuierlicher Innovation.

Weitere Informationen zu UDI Hub und zu Ihren Einstiegsmöglichkeiten finden Sie unter www.udihub.io oder per E-Mail an contact@p36.io .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

p36 GmbH

Herr Michael Teufel

Hof Meisebach 1

36251 Bad Hersfeld

Deutschland

fon ..: +49 151 588 79 167

web ..: https://www.udihub.io/products-udi-hub

email : michael.teufel@p36.io

p36 GmbH ist ein inhabergeführtes Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Beratung und Entwicklung von Cloud-Softwarelösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse in der Cloud und entwickelt passgenaue Software für die Life Sciences-Branche. Im Fokus steht dabei die Optimierung regulatorischer Prozesse und die Erfüllung von Compliance-Vorgaben durch moderne Cloud-Technologie.

