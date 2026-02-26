Terrassenplatten-Fliesenmax mit den Trends 2026

Fliesenhändler startet mit großem Sortiment in die Gartensaison

Im Frühjahr beginnt die Gartensaison – und Fliesenmax ist ideal vorbereitet. „Unser Gartensortiment 2026 ist moderner, vielseitiger und noch stärker auf aktuelle Architekturtrends abgestimmt“, verrät Serkan Gül, verantwortlich für den Einkauf beim renommierten Fliesenhandel, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. „Ein besonderes Highlight sind die neuen Großformate in 100 x 100 x 2 cm. Das Format liegt in diesem Jahr absolut im Trend und sorgt für eine besonders ruhige, elegante Flächenwirkung.“

Gül erzählt außerdem, dass die Jahrestrends stark von der Cersaie geprägt werden, einer internationalen Fachmesse für Fliesen in Bologna, Italien. „Beige- und Sandtöne werden immer beliebter. Die warmen, natürlichen Farben lösen zunehmend kühle Grautöne ab“, sagt er. Besonders Naturstein- und Betonoptiken mit authentischer Haptik sind für Terrassen sehr gefragt – und finden sich stark im Fliesenmax-Sortiment wieder. Serkan Gül berichtet: „Wir haben unser Sortiment im Bereich Feinsteinzeug deutlich erweitert – mit neuen Oberflächen, natürlichen Strukturen und innovativen Designs, die sich stark an Naturmaterialien orientieren.“ 2026 steht daher ganz klar im Zeichen von moderner Naturtreue in warmen Tönen, die man nicht nur sieht, sondern fühlt.

Natürlicher Look trifft Nachhaltigkeit

„Wir beobachten, dass die Terrasse zunehmend als ‚zweites Wohnzimmer‘ verstanden wird“, erzählt Gül aus seinem Arbeitsalltag. Deswegen gewinnen hochwertige Optiken, größere Formate und durchdachte Verlegesysteme immer mehr an Bedeutung. Allem voran steht allerdings das Thema Nachhaltigkeit. „Immer mehr Kundinnen und Kunden achten auf langlebige Materialien“, so Serkan Gül. Wer in Garten und Terrasse investiert, setzt verstärkt auf widerstandsfähige Bodenbeläge, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Für Gül erfüllt nur ein Material diese Voraussetzungen: „Feinsteinzeug ist besonders robust, farbecht und sogar nahezu wartungsfrei – eine Investition, die sich langfristig lohnt.“

Worauf Kundinnen und Kunden beim Kauf von Terrassenplatten achten sollten

Gül rät Kundinnen und Kunden: „Wer Terrassenplatten kauft, sollte auf eine hohe Rutschhemmung von mindestens R11 setzen, die Optik an das Haus- und Gartenkonzept anpassen und die Reinigungs- und Pflegeeigenschaften sowie die geplante Verlegeart berücksichtigen – das spart später Zeit und Kosten.“ Aktuell erfreut sich die Stelzlagerverlegung großer Beliebtheit. Sie ermöglicht nicht nur eine schnelle und saubere Montage, sondern sorgt – bei stabilem, dauerhaft tragfähigem Untergrund, fachgerechter Abdichtung und einem vom Gebäude wegführenden Gefälle – auch für eine zuverlässige Entwässerung.

Wer sich beim Kauf neuer Terrassenplatten noch unsicher ist, erhält professionelle Beratung bei Fliesenmax. „Wir unterstützen Kundinnen und Kunden intensiv bei der Produktauswahl und beraten transparent zu Materialien, Formaten und Verlegearten“, versichert Serkan Gül. „So schaffen wir Sicherheit bei der Kaufentscheidung.“

Kundinnen und Kunden dürfen sich außerdem ab sofort auf monatlich wechselnde Rabattaktionen auf ausgewählte Produkte aus dem Gartensortiment freuen. Die Aktionen gelten im Online-Shop und in allen 13 Stores –und bieten eine attraktive Gelegenheit, hochwertige Terrassenplatten zu besonders günstigen Konditionen zu erwerben.