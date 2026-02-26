Saisi präsentiert Zeit-Frequenz- und Sprachtechnologie auf dem MWC 2026

Zhejiang Saisi, ein wichtiger Pionier im Bereich Zeit-Frequenz- und Kommunikationschips mit unabhängiger Forschung und Entwicklung in China, wird seine Kernlösungen für Sprachkommunikation und Zeit-Frequenz-Synchronisation auf der MWC2026 („The IQ Era“) vom 2. bis 5. März in der Fira Gran Via Barcelona, Halle 5, Stand 5J64, vorstellen und dabei seine eigenständig entwickelten High-End-Chips und -Lösungen präsentieren.

Im Bereich der Sprachkommunikation wird Saisi vollständige FXS-Ein-/Zweikanallösungen und eigenentwickelte SLIC-Chips (AS1630, AS2630-Serie) für 10G-PON/FTTR-Geräte vorstellen. Als erstes Unternehmen in China, das eigenständig SLIC-Chips entwickelt hat, hat es wichtige Engpässe in der Branche beseitigt und bietet kostengünstige Lösungen für Teilnehmeranschlussschnittstellen an.

Ein besonderes Highlight sind die End-to-End-Lösungen für die Zeit-Frequenz-Synchronisation, darunter Vollbereichs-Quarzoszillatoren. Der neue Differentialoszillator mit extrem geringem Jitter (25 MHz bis 625 MHz, 44 fs bei 156,25 MHz) bietet außergewöhnliche Präzision für leistungsstarke KI-Geräte und 5G-A/6G-Basisstationen sowie für Atomuhren, Zeitmodule und Uhrensysteme für kritische Szenarien.

Mit selbst entwickelten Kernalgorithmen (FPGA-Timing, TDC, Kalman-Filterung) und integrierten Anpassungsmöglichkeiten werden die Produkte von Saisi in über 30 Ländern verkauft, was seine Position als wichtiger Akteur im chinesischen Zeit-Frequenz-Sektor festigt. Die Teilnahme an der MWC2026 ist ein wichtiger Schritt in der globalen Expansion.

Saisi lädt globale Partner in Halle 5, Stand 5J64 ein, um seine Produkte kennenzulernen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der KI-gesteuerten Konnektivität zu erkunden.

Unternehmen: Zhejiang Saisi Electronic Technology Co., Ltd.

Unternehmensprofil:

Zhejiang Saisi Electronic Technology Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und ist auf Zeit- und Frequenzsynchronisation sowie integrierte Kommunikationsschaltungen spezialisiert, mit umfassenden Kompetenzen von Kernchips bis hin zu Systemlösungen. Das Unternehmen ist ein führender Akteur in Chinas Zeit- und Frequenzindustrie und im heimischen SLIC-Chip-Sektor.

Seine Lösungen decken drei Kernbereiche ab: Zeit- und Frequenzsynchronisation für 5G/6G, Smart Grid, Schienenverkehr und Finanzdatenzentren; Hochleistungs-Taktchips für KI-Computing, Rechenzentren und industrielle Automatisierung; sowie Teilnehmeranschluss-Schnittstellenlösungen auf Basis selbst entwickelter SLIC-Chips, die hochintegrierte, stromsparende und zuverlässige Telefonanschluss-Schnittstellen für PON, VoIP-Gateways, XDSL, FTTR, Unternehmenstelefonie und Zugangsgeräte bieten.

Das Unternehmen engagiert sich für unabhängige Forschung und Entwicklung, verfügt über Kerntechnologien im Bereich Zeitmessung und Chips sowie über umfangreiche Rechte an geistigem Eigentum und beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von Industriestandards und gemeinschaftlichen Innovationen.