Kenia Safari Reisen – Safari und Strandurlaub als ideale Auszeit vom Alltag

Wenn der Winter Deutschland mit eiskaltem Regen und Minusgraden auf die Probe stellt, sehnt man sich nach Wärme, Farben und neuen Erfahrungen. Während die Natur hierzulande in Winterstarre verharrt, erwacht in Afrika das Leben in seiner ganzen Fülle: glühend rote Savannen, Herden wilder Tiere und das Rauschen des Indischen Ozeans. Kenia gilt als eines der vielseitigsten Länder des Kontinents, denn hier lassen sich Naturerlebnisse, Tierbeobachtungen und Badeurlaub ideal kombinieren. Eine Safari-Reise durch Kenia ist eine Auszeit voller Kontraste, die Erholung und Erlebnis auf einzigartige Weise verbindet. Immer mehr Reisende entdecken, dass Kenia-Reisen die perfekte Kombination aus spannenden Safaris und entspanntem Badeurlaub möglich machen. Diese Kombination nennen Kenia-Experten „Kenia-Safari-Reisen”. Mit den sorgfältig zusammengestellten Angeboten von kenia-safari-reisen.de wird jede Kenia Reise zum unvergesslichen Erlebnis – ob als Paar, Familie oder allein auf Entdeckungstour. Zwischen Zebras, Elefanten und Palmenstränden lässt sich die Sehnsucht nach Freiheit und Wärme inmitten der Natur ganz einfach stillen.

Kenia Reisen mit Badeurlaub und integrierter Safari: Kenia-Safari-Reisen

Eine der kombinierten, zweiwöchigen Kenia Safari Reisen führt beispielsweise in das Neptune Paradise Beach Resort und richtet sich an alle, die eine preiswerte, aber dennoch hochwertige Kombination suchen. Die Experten von Kenia-Safari-Reisen kombinieren einen entspannten Badeaufenthalt an der Südküste mit einer dreitägigen Jeep-Safari. Ausgangspunkt des Strandurlaubs ist das direkt am feinsandigen Galu Beach gelegene 4-Sterne-Neptune Paradise Beach Resort. Es bietet All-Inclusive-Komfort und überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders attraktiv ist dabei die Möglichkeit, Kenia mit Safari zu erleben, ohne auf Badeurlaub oder Komfort verzichten zu müssen. Das Resort befindet sich südlich von Mombasa in direkter Strandlage und ist eingebettet in einen gepflegten Palmengarten. Die im landestypischen Stil errichteten Bungalows mit Makuti-Dächern schaffen eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Zwischen den Bungalows und dem Indischen Ozean liegen ein großzügiger Süßwasserpool mit separatem Kinderbereich sowie eine weitläufige Liegewiese. Die Zimmer verteilen sich auf verschiedene Kategorien – von Deluxe-Garden- bis hin zu Deluxe-Oceanfront-Zimmern – und sind funktional sowie komfortabel ausgestattet. Mehrere Restaurants und Bars sorgen für kulinarische Abwechslung, während das All-Inclusive-Angebot sämtliche Mahlzeiten sowie lokale Getränke umfasst.

Kenia Safari Reisen mit Safari-Erlebnis in besonderer Lodge

Der Badeurlaub wird durch eine dreitägige Kenia-Safari in zwei unterschiedlichen Schutzgebieten ergänzt. Die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise besuchen zunächst die Taita Hills, ein privates Reservat, das mit seiner abwechslungsreichen Landschaft aus grünen Ebenen und markanten Felsformationen beeindruckt. In der architektonisch außergewöhnlichen Salt Lick Safari Lodge, die auf Stelzen gebaut ist, wird übernachtet. Von dort aus hat man einen weiten Blick über die umliegende Wildnis. Elefanten, Büffel, Zebras, Antilopen und zahlreiche Vogelarten lassen sich hier häufig beobachten, teilweise sogar direkt von der Lodge aus an einem Wasserloch. Pirschfahrten am Morgen und am Nachmittag sorgen für intensive Naturerlebnisse. Am zweiten Tag der Kenia-Safari-Reise geht es weiter in den Tsavo-Ost-Nationalpark, den größten Nationalpark Kenias. Die rote Erde, offene Savannen und weite Ebenen prägen das Landschaftsbild dieses bekannten Schutzgebiets. Die Übernachtung erfolgt in der authentischen Sentrim Tsavo Ost Lodge, die mit komfortablen Safarizelten und direktem Blick auf ein Wasserloch überzeugt. Auch hier stehen ausgedehnte Pirschfahrten auf dem Programm, bevor die Keniareise am dritten Tag zurück an die Küste führt. So verbindet diese Kenia-Reise auf eindrucksvolle Weise Safari-Abenteuer und Badeurlaub und zeigt, dass eine Reise nach Kenia auch mit begrenztem Budget außergewöhnliche Erlebnisse ermöglicht. Die Kombination aus Strandhotel und geführter Safari im komfortablen Landcruiser macht diese Kenia-Safari-Reise auch für preisbewusste Reisende interessant.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/reise-kenia-reisen

Kurzprofil:

Seit über 30 Jahren ist Safari-Tours ein verlässlicher Spezialist für die Organisation kundenspezifischer Safarireisen nach Kenia. Das erfahrene Team verfügt durch zahlreiche Aufenthalte vor Ort über umfassende Landeskenntnisse und pflegt enge Kontakte zu bewährten Partnern und Lodges. So wird sichergestellt, dass jede Reise sorgfältig geplant, reibungslos durchgeführt und individuell auf die Wünsche der Gäste abgestimmt wird. Besonderen Wert legt Safari-Tours auf persönliche Beratung und individuellen Service – von der ersten Planung bis zur Durchführung jeder Reise. So entsteht für jeden Gast ein reibungslos organisiertes, authentisches und rundum gelungenes Reiseerlebnis.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha