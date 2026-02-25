„Ein gutes Buch ist wie ein Urlaub für den Geist“, wird oft gesagt. In der heutigen Zeit ist diese Art von Freude wichtiger denn je. Es benötigt kein WLAN und keinen Akku – nur etwas Zeit und die Neugier auf die nächste Seite.

Kleine Mutmachgeschichten

Für Kinder können Probleme riesig werden, auch wenn diese für die Erwachsenen unscheinbar erscheinen.

Unsere kleine Geschichten sollen Kindern Mut machen, ihnen zeigen, dass es immer eine Lösung gibt.

Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.

In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können.

Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.

Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.

ISBN-13: 978-3903056442

Pferde erzählen

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

Wo sonst liegt das Glück dieser Erde … wenn nicht auf dem Rücken der Pferde?“

ISBN-13:? 978-3961116188

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

ISBN-13: 978-3735790729

Gedankenkarussell - Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in "Gedankenkarussell - Eine literarische Reise" mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Im Netz der Drogen

Eine tote Frau am Strand. Eine andere Frau wird entführt. Wie sind die Fälle miteinander verstrickt? Die entführte Frau wird erpresst zum Transport von Heroin. Bei nicht Erfüllung sieht sie ihre zweijährige Tochter, die in Dänemark entführt wurde, nicht wieder. Igor, ein verdeckter Ermittler von der Drogenfahndung, ist bei der Suche nach den Tätern und dem Oberhaupt des Drogen-Ringes behilflich. Weitere Menschen sterben und einige Jugendliche fallen den Drogen zum Opfer. Trügerische Informationen führen auf eine falsche Spur. Die Suche nach den Tätern geht weiter, bis eine Kollegin entführt wird. Auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Hauptkommissar Petersen lebt in Scheidung, möchte seine Frau zurück. Oberkommissarin Nielsen nimmt das Liebesverhältnis mit dem Staatsanwalt wieder auf.

ISBN-13:? 978-3818720476

Das Tagebuch

Der Privatdetektiv Bruno Feldmann macht einen längeren Urlaub am Ijsselmeer. Dort bittet ihn Angela Heine, die ebenfalls mit ihrer Tochter Urlaub dort macht, um Hilfe. Sie berichtet von einem Tagebuch, dass ihr anonym zugestellt worden war. Darin geht es um ominöse, verbrecherische Vorkommnisse während einer archäologischen Ausgrabung in Kenia, die zwölf Jahre zuvor stattgefunden hat. Darin verwickelt ist ihr neuer Chef. Angela wurde bereits bedroht und lebt seitdem in Angst um sich und ihre Tochter. Ihre Freundin Yvonne, die auf ihre Bitte hin diese Geschichte recherchiert hat, ist seitdem spurlos verschwunden. Bruno nimmt den Fall zögernd an. Hilfe bekommt er von dem Journalisten Zachary Poel, der mit seinem Hund Rokko auf Europareise ist. Doch die Täter von damals tun alles, damit ihre Tat nicht auffliegt und sie sind näher, als gedacht.

ISBN-13: 978-3819274756

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/