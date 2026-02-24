Regionale Exploration zeigt Potenzial für Ressourcenerweiterung und identifiziert Ziele im Kupfer-Gold-Projekt MPD

24. Februar 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute die Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchungen und Prospektionen aus dem Explorationsprogramm 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im Süden von British Columbia bekannt.

Highlights

- Das regionale Explorationsprogramm 2025 von Kodiak bestätigt zahlreiche historische hochgradige Ziele, identifiziert neue Ziele und unterstreicht das Potenzial für eine Erweiterung der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Ketchan.

- Das geochemische Bodenprogramm 2025 umfasste die Entnahme von 2.415 Bodenproben und konzentrierte sich auf historische Ziele, Gebiete mit vielversprechender Geologie und VRIFY-Künstliche-Intelligenz (KI)-Interessensgebiete bei MPD Northwest. Abbildung 1

- Bei der Lagerstätte Ketchan deutet ein klar definierter Kupfer-im-Boden-Trend über zwei Kilometer darauf hin, dass die Lagerstätte größer sein könnte als die derzeit durch Ressourcenbohrungen definierten 1,4 Kilometer. Abbildung 2

- Anomale Bodenergebnisse stimmten auch mit prospektiver Geologie an den Zielen Thor/Boss, Thalia, Zig, Par, Hook und Delta überein.

- Die Prospektion im Jahr 2025 umfasste 112 Gesteinsproben, die historische Vorkommen bestätigten und ein neues Kupfer-Gold-Silber-Ziel in der Nähe der Lagerstätte West entdeckten. Abbildung 3

- Die beste Schürfprobe aus der Prospektion ergab einen Gehalt von 11,4 % Cu, 23,8 g/t Au und 43,6 g/t Ag und stammte aus historischen Abbaustätten im Gebiet Tomcat im Nordwesten von MPD. Abbildungen 3 und 4

- Die regionalen Ergebnisse aus dem Jahr 2025 werden verwendet, um Ziel- und Ressourcenerweiterungsbohrungen für 2026 zu priorisieren; die entsprechenden Planungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Die Ergebnisse unseres regionalen Programms 2025 unterstreichen erneut die außergewöhnliche Prospektivität unseres MPD-Projekts. Die Planung für das diesjährige Explorationsprogramm ist in vollem Gange, mit dem klaren Ziel, unsere jüngst veröffentlichte Erstressourcenschätzung durch die Erweiterung mehrerer Lagerstätten deutlich zu erhöhen. Die heute vorgestellten Bodenergebnisse zeigen eindrucksvoll das starke Expansionspotenzial der Lagerstätte Ketchan. Darüber hinaus priorisieren wir zahlreiche ungetestete Ziele, die die nächste Entdeckung darstellen könnten, und beabsichtigen, mehrere davon in der kommenden Kampagne zu bohren. Wir bereiten uns auf ein umfangreiches Feldprogramm für 2026 vor, dessen Arbeiten im Frühjahr beginnen und sich über den größten Teil des Jahres erstrecken werden.

Geochemische Bodenuntersuchungen 2025

Das geochemische Bodenprogramm 2025 umfasste 2.415 Proben, die in neun prospektiven Gebieten innerhalb der MPD Northwest-Claims entnommen wurden (siehe Abbildung 1). Proben des Horizonts B mit einem Gewicht von 300 bis 500 Gramm wurden in nominalen Abständen von 50 Metern entlang Ost-West-Linien mit einem Abstand von 100 oder 200 Metern entnommen. Die Bodenraster zielten auf historische Vorkommen, vielversprechende geologische Gebiete und VRIFY AI-Interessensgebiete ab. Das größte Raster umfasste sieben Quadratkilometer im Ketchan-Lagerstättengebiet.

Die Bodenergebnisse von 2025 zeigen eine Reihe von Gebieten auf, die 2026 weiter untersucht werden sollten, insbesondere in Ketchan, wo eine klar definierte Kupferanomalie im Boden über eine Länge von mehr als zwei Kilometern darauf hindeutet, dass sich diese Lagerstätte über die derzeit durch Ressourcenbohrungen definierte Streichlänge von 1,4 Kilometern hinaus erstrecken könnte.

Abbildung 1: Gebiete der geochemischen Bodenuntersuchung - MPD Northwest

Abbildung 1: Gebiete der geochemischen Bodenuntersuchung - MPD Northwest

Abbildung 2: Mit der Lagerstätte Ketchan assoziierter geochemischer Trend für Kupfer im Boden

Abbildung 2: Mit der Lagerstätte Ketchan assoziierter geochemischer Trend für Kupfer im Boden

Bei der Bodenprobenahme 2025 wurden anomale Kupferwerte von bis zu 2.030 ppm und Goldwerte von bis zu 0,21 ppm gemessen. Die Ergebnisschwellenwerte und Perzentile sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Geochemische Bodenprobenahme 2025 - Wertebereiche und anomale Schwellenwerte für Kupfer-Gold-Silber

Perzentil Cu n* Perzentil Au n* Perzentil Ag n*

(ppm) (ppm) (ppm)

MPD Nordwest

75 43,8 605 75 0,002 617 75 0,119 607

90 67,4 242 90 0,004 252 90 0,198 242

95 99,6 121 95 0,006 122 95 0,272 122

98 172,4 49 98 0,010 49 98 0,381 49

Min 3,2 Min 0,00025 Min 0,012

Max 2030 Max 0,21 Max 29,4

Mittelwert 41,2 Mittelwert 0,002 Mittelwert 0,12

*Anzahl der Proben

2025 Prospektionsergebnisse

Kodiak sammelte im Jahr 2025 112 Gesteinsproben aus Prospektionsdurchquerungen, davon 66 aus MPD Northwest und 56 aus anderen Teilen des Grundstücks (Abbildung 3). Die Ergebnisse der Gesteinsproben aus dem Programm 2025 zeigen weiterhin das Potenzial für zusätzliche Entdeckungen bei MPD. Weitere Folgearbeiten sind für 2026 geplant. Ausgewählte wichtige Untersuchungsergebnisse aus der Prospektion im Jahr 2025 sind in Tabelle 2 und Abbildung 4 aufgeführt.

Die Prospektion im Jahr 2025 konzentrierte sich in erster Linie auf historische Vorkommen. Die beste Probe im Jahr 2025 ergab 11,4 % Cu, 23,8 g/t Au und 43,6 g/t Ag (Probe 222381) aus mineralisierten Adern im Vorkommen Boomerang auf den Tomcat-Claims bei MPD Northwest. Das Gebiet Tomcat beherbergt eine Reihe von hochgradigen Vorkommen. Die beste Probe im südlichen Teil des Grundstücks ergab 0,23 % Cu und 1,56 g/t Au (Probe 222257) aus einer neuen Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung namens Nebula, die sich etwa 500 Meter nördlich der Lagerstätte West befindet. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer Monzodiorit-/Konglomerat-Einheit, die der Geologie bei West ähnelt.

Abbildung 3: Standorte der Gesteinsproben 2025 - Grundstück MPD

Abbildung 3: Standorte der Gesteinsproben 2025 - Grundstück MPD

Abbildung 4: Prospektionsergebnisse 2025 - Ziele Tomcat und Thalia

Abbildung 4: Prospektionsergebnisse 2025 - Ziele Tomcat und Thalia

Tabelle 2: Höhepunkte der Prospektionsergebnisse 2025

Proben-ID Ost Nord Ziel Cu % Au g/t Ag g/t Pd g/t Pt Wirtsgestein

g/t

(UTM Z10) (UTM Z10)

222267 676644 5516806 Ketchan 0,5 0,14 1,2 - - Monzonit

222295 674754 5519275 Ketchan 3,56 0,01 34,7 - - Tuff (historischer

Graben)

222297 676888 5516599 Ketchan 0,67 0,62 13,3 - - Monzonit

252861 676324 5517081 Ketchan 0,32 0,03 2,6 - - Monzonit

222373 671729 5526285 - 7,53 0,01 68,6 - - Kontakt (historische

Grube)

222368 672442 5528602 Tomcat 2 2,16 0,21 4,2 - - Ader (historische Grube)

222378 673460 5527647 Blooey 1,25 0,01 12 - - Sandstein

222381 673894 5527968 Bumerang 11,4 23,8 43,6 7,31 1,12 Ader (historischer

Graben)

222395 672806 5528170 Tomcat 2,57 0,01 7,3 - - Konglomerat

(historischer

Schacht)

222387 673354 5525543 Zig 0,99 0,01 6,3 - - Konglomerat

(historischer

Schacht)

222388 673721 5526416 Nor 30 0,95 0,003 4 - - Tuff (historischer

Graben)

222257 677476 5504041 Nebula 0,23 1,56 1,8 - - Kontakt

QA/QC-Verfahren

Alle Gesteinsproben werden von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in der Außenstelle von Kodiak in Merritt (British Columbia) abgeholt und zur Vorbereitung und Feuerprobe an das akkreditierte Labor in Kamloops (British Columbia) geliefert, bevor sie zur Multielementanalyse an das Labor in Ancaster (Ontario) weitergeleitet werden. Die Gesteinsproben werden mittels Feuerprobe mit AA-Abschluss auf Gold analysiert. Wenn die Proben Goldwerte von über 10 ppm aufweisen, werden sie erneut mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Finish analysiert. Anschließend werden die Proben einer vierfachen Säureaufschluss- und ICP-OES- sowie ICP-MS-Analyse für 48 Elemente unterzogen. Proben, die Kupferwerte von über 10.000 ppm aufweisen, werden mittels eines nahezu vollständigen Aufschlusses und ICP-OES-Pakets weiter analysiert.

Alle Bodenproben werden von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in der Außenstelle von Kodiak in Merritt (British Columbia) abgeholt und zur Vorbereitung und Analyse an das akkreditierte Labor des Unternehmens in Kamloops (British Columbia) geliefert. Die Bodenproben werden mittels Cyanid-Extraktion und ICP-MS auf Gold und mittels Aqua Regia (teilweiser) Aufschluss und ICP-MS auf 63 Elemente analysiert.

Actlabs erfüllt alle Anforderungen der internationalen Normen ISO/IEC 17025:2015 und ISO 9001:2015 für Analyseverfahren. Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von Actlabs führt Kodiak ein internes QA/QC-Programm für Proben durch, das die Einfügung von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien im Verhältnis von eins zu zehn Proben umfasst.

Dave Skelton, P.Geo., Vice President Exploration und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt und überprüft.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten beherbergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie voraussichtlich, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

