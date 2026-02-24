Fidica aus Hösbach wächst deutlich – Investitionen und Internationalisierung treiben Wachstum

Hösbach, 24. Februar 2026 – Fidica aus Hösbach verzeichnet ein starkes Wachstum. Während viele Industrieunternehmen in Deutschland weiterhin mit verhaltener Nachfrage kämpfen, steigerte das auf Präzisionskomponenten und Reinstwassersysteme für die Medizintechnik und Industrie spezialisierte Unternehmen seinen Umsatz im Jahr 2025 um 19,8 Prozent. Der Auftragseingang legte sogar um 38 Prozent zu. Die Umsatzrendite lag im zweistelligen Bereich.

Fidica entwickelt und fertigt Kupplungen sowie anspruchsvolle Komponenten für die Medizintechnik, Labortechnik, Reinstwassertechnologie und industrielle Anwendungen. Gerade die Medizintechnik gilt international als eine der technologischen Kernbranchen Deutschlands – hier steht das Unternehmen seit Jahrzehnten für zertifizierte, hohe Qualitätsstandards und langjährige regulatorische Erfahrung.

„Wir sehen, dass Spezialisierung, Qualität und Flexibilität gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten entscheidende Faktoren sind“, erklärt Christian Ziegler, Geschäftsführer von Fidica. „Unsere Kunden erwarten höchste Präzision – genau darauf haben wir unsere Prozesse konsequent ausgerichtet.“

Die Reklamationsquote lag im Jahr 2025 bei unter 600 ppm (Fehlerquote von unter 0,06 %) – ein Wert, der die hohen Qualitätsanforderungen insbesondere im medizintechnischen Umfeld unterstreicht.

Investitionen stärken den Standort Hösbach

Bereits im Jahr 2025 investierte Fidica in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Schweißerei wurde verlagert, um zusätzliche Flächen zu schaffen. Für 2026 sind weitere Investitionen geplant: eine neue Drehmaschine, zusätzliche Automatisierung sowie die Einführung eines automatisierten Lagersystems mit Shuttle-Technologie.

Auch im Entwicklungsbereich hat Fidica weitere Weichen gestellt. Die Konstruktionsumgebung wurde auf Inventor 2025 aktualisiert, die IT-Infrastruktur umfassend modernisiert. Zudem erhielt das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Forschungsförderung vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt für die Entwicklung eines innovativen Umschaltventils und einer externen Pumpenleistungsmessung für sein Reinigungs- und Konservierungsgerät FidiClean – ein wichtiger Impuls für neue Produktentwicklungen. So werden in diesem Jahr unter anderem auch die FiliaPure-Produkte – platzsparende Systeme zur Reinstwasseraufbereitung für Labore und In-Vitro-Diagnostik – auf einer neuen Plattform weiterentwickelt werden.

Internationalisierung und Wachstum „made in Germany“

Ein Meilenstein im Jahr 2025 war der Einstieg in das US-Geschäft. Erstmals realisierte das Unternehmen Projekte mit Kunden in den Vereinigten Staaten. Für 2026 ist der weitere Ausbau der internationalen Aktivitäten geplant.

Für das laufende Jahr rechnet Fidica mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses. Neben dem internationalen Geschäft sollen die Investitionen in Automatisierung und Kapazitätserweiterung zusätzliche Effizienzgewinne bringen.

„Wir investieren bewusst in den Standort Hösbach und in moderne Fertigungstechnologie. Das ist unsere Basis für nachhaltiges Wachstum – regional verwurzelt und international ausgerichtet“, betont Christian Ziegler.

Mit seiner Spezialisierung auf anspruchsvolle Anwendungen und seiner konsequenten Investitionsstrategie zählt Fidica zu den erfolgreichen mittelständischen Industrieunternehmen in der Region Aschaffenburg – und zeigt, dass technologisch getriebene Fertigung „made in Germany“ auch unter schwierigen Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig bleibt.

Über Fidica

Die Fidica GmbH & Co. KG mit Sitz in Hösbach ist Spezialist für hochpräzise Kunststoff- und Metallkomponenten sowie Reinstwassersysteme. Seit 1998 entwickelt und fertigt das Unternehmen maßgeschneiderte Kupplungen, Präzisionsteile und Baugruppen für die Medizin- und Labortechnik, den Werkzeugmaschinenbau sowie die Kunststoffindustrie.

Der nach ISO 13485 zertifizierte Hersteller produziert seit Jahrzehnten auf Medizintechnik-Niveau – mit nahezu null Reklamationsquote und maximaler Prozesssicherheit. Das Unternehmen bietet flexible Fertigung von Klein- bis Großserien inklusive CNC-Drehen und -Fräsen, Schweiß- und Biegetechnik, Baugruppenmontage, Bauteilreinigung sowie Entwicklung und Prototyping.

Mit seinen Reinstwasserlösungen optimiert Fidica industrielle Prozesse – etwa durch die Filtration, Reinigung und Aufbereitung von Kühl- und Prozessmedien. Kunden profitieren von reduzierten Zykluszeiten, geringeren Energiekosten und nachhaltigerem Ressourceneinsatz.

Die Kombination aus hoher Fertigungstiefe, zertifizierter Qualität, Flexibilität und branchenspezifischem Know-how macht Fidica zu einem verlässlichen Entwicklungspartner für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

