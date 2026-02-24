Inverite Insights Inc. unterzeichnet mit der Firma Ownly Limited eine Vereinbarung zur digitalen Unterstützung im Hinblick auf d

VANCOUVER, B.C., 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. (Inverite) (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Ownly Limited (Ownly), die eine kanadische digitale Plattform für den Ankauf von Wohnimmobilien betreibt, die Plattform von Inverite verwenden wird, um im Rahmen des Qualifizierungsverfahrens beim Ankauf von Wohnimmobilien den Einkommens- und Kaufkraftnachweis der Käufer effizienter zu gestalten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ownly die von Inverite entwickelte Technologie der Instant Bank Verification (IBV) verwenden, um eine sichere Verbindung zu den Bankkonten der potenziellen Käufer von Wohnimmobilien herzustellen und so eine Echtzeit-Analyse von deren Einkommen, Cashflow und finanziellen Verpflichtungen zu erhalten. Mit der Einbindung der Plattform sollen der Kaufkraftnachweis effizienter gestaltet, die Abhängigkeit von manuellen Dokumentationen verringert und ein sicheres Onboarding-Verfahren für Bauträger und Wohnimmobilienkäufer über die Ownly-Plattform unterstützt werden.

Inverites Plattform ermöglicht über eine direkte Verbindung zu den jeweiligen Finanzinstituten die Validierung und Analyse von Bankkonten in Echtzeit. Unternehmen haben so die Möglichkeit, die Echtheit des Kontoinhabers zu verifizieren, Einkommensmuster zu ermitteln und Einblicke in die Kaufkraft zu gewinnen; gleichzeitig werden damit die Betrugsprävention und die betriebliche Effizienz verbessert.

Die Erfahrung der Käufer von Wohnimmobilien entwickelt sich immer mehr in Richtung digitaler Workflows. Damit gewinnt auch der Zugang zu genauen Finanzdaten in Echtzeit immer mehr an Bedeutung, sagt Karim Nanji, CEO von Inverite Insights Inc. Wir freuen uns, Ownly bei der Optimierung ihrer Plattform mit sicheren Daten zum Einkommens- und Kaufkraftnachweis zu unterstützen, um das Qualifizierungsverfahren sowohl für Bauträger als auch für Wohnimmobilienkäufer effizienter zu gestalten.

Ownly bietet eine digitale Plattform, die es Bauträgern und Wohnbaufirmen ermöglicht, mit potenziellen Käufern online in Kontakt zu treten. Letztere erhalten die Möglichkeit, Wohnobjekte zu begutachten, ihre Kaufbereitschaft zu bekunden und die wesentlichen Schritte im Rahmen des Kaufprozesses in digitaler Form zu tätigen. Durch die Einbindung der Verifizierungsfunktionen von Inverite will Ownly den Bauträgern mehr Vertrauen in die Qualifikation der Käufer bieten und gleichzeitig auch das Kauferlebnis für zukünftige Eigenheimbesitzer angenehmer gestalten.

Inverites Technologie zur Verifizierung von Finanzdaten macht es für uns möglich, sowohl Bauträgern als auch Käufern rascher zuverlässige Angaben zur Finanzierbarkeit bereitzustellen, so Ray Yip, Chief Technology Officer von Ownly Limited. Diese Integration unterstützt unser Ziel, den Hauskauf einfacher zu gestalten und gleichzeitig eine sichere und nahtlose Nutzererfahrung zu gewährleisten.

Die Vereinbarung zeugt vom steigenden Bedarf an automatisierten Daten zum Finanz- und Kaufkraftnachweis im Rahmen digitaler Onboarding-Verfahren, vor allem auf Wohnbau- und Immobilienplattformen, wo effizientere Abläufe und weniger Reibungspunkte für Endverbraucher gefragt sind.

Über Inverite Insights Inc.

Inverite Insights Inc. (CSE: INVR) (OTC: INVRF) (FWB: 2V0) ist ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, die von FinTech-Unternehmen, Kreditgebern und Finanzinstituten in ganz Kanada genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inveriteinsights.com .

Über Ownly Limited.

Ownly Limited ist eine kanadische digitale Plattform für den Wohnimmobilienkauf, die es Bauträgern und Wohnbauunternehmen ermöglicht, das Verfahren des Hauskaufs durch digitale Qualifizierung, Einbindung des Käufers und Transaktions-Workflows effizienter zu gestalten. Ownlys Plattform unterstützt die Bauträger dabei, qualifizierte Käufer schon in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses zu ermitteln. Gleichzeitig wird das Verfahren für die zukünftigen Hausbesitzer transparenter und effizienter gestaltet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ownly.re

IM NAMEN DES BOARDS

Mike Marrandino, Executive Chairman

T: (855) 661-2390 DW 104

E-Mail: ir@inverite.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsserviceanbieter/Market Maker (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, noch haben sie in irgendeiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet oder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die CSE vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

