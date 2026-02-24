"Farbspiele in Blumen, Landschaften und Meer" von Konrad Lindner neu erschienen

Über 120 Aquarelle treffen auf philosophische Reflexion: Konrad Lindner verbindet Malerei mit Gedanken Ludwig Wittgensteins - ein Buch zum Schauen, Lesen und Nachdenken.

Im Dialog mit Ludwig Wittgenstein gemalt

Seit inzwischen zehn Jahren hat der Autor zum Pinsel gegriffen. Seine Aquarelle mit Schneeglöckchen, Malven sowie Christrosen aber auch Bilder mit Wellen und Wolken sowie abstrakte gespachtelte Acrylbilder summieren sich in seinem Buch zu mehr als hundert Arbeiten. Seine Galerie der Farbspiele ist aber auch ein Ort der Diskussion. Der Autor erzählt über eigene Bilder und ihre Entstehung; er berichtet über Werke von Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Vincent van Gogh, Gerhard Richter und Bernhard Heisig. Die Praxis des Malens führt ihn ebenfalls hin zu Ludwig Wittgenstein (1889-1951), der während seines letzten Lebensjahres in Cambridge über die Wechselwirkung von Farbräumen und Sprachräumen im Denken und Handeln der Menschen scharfsinnige Notizen verfasst hat.

Der Autor präsentiert in diesem Buch sowohl Autobiografisches als auch seine Liebe zur Aquarellmalerei. Als Journalist war er stets auf der Suche nach guten Geschichten, als Maler folgt er mit dem Pinsel seiner zweiten großen Passion. Hier verbindet sich beides auf ungewöhnliche Weise zu einem lesenswerten Werk mit vielen klugen Gedanken, garniert mit über 120 wunderschönen Aquarellen. Ein Buch zum Genießen und Entspannen.

Konrad Lindner über sein Buch: "Obwohl ich kein Gärtner bin, male ich gern Blumen. Obwohl ich kein Fischer bin, aquarelliere ich gern das Meer. Obwohl ich keiner Kirche angehöre, porträtiere ich gern Kirchen. Obwohl ich kein akademisch ausgebildeter Maler bin, schwenke ich gern den Pinsel. Obwohl ich kein Bestsellerautor bin, schreibe ich gern Artikel. Obwohl ich kein Professor der Philosophie bin, liebe ich es zu philosophieren."

Erhältlich überall, wo es Bücher gibt oder direkt im ALV-Shop .

_Konrad Lindner:_

Farbspiele in Blumen, Landschaften und Meer

Im Dialog mit Ludwig Wittgenstein gemalt

Angelika Lenz Verlag

359 S. | ISBN 978-3-943624-98-4 | 39,90 €

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Angelika Lenz Verlag

Frau Ortrun Lenz

Beethovenstraße 96

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

fon ..: 0170 1822881

web ..: https://lenz-verlag.de/

email : info@lenz-verlag.de

ALV - Angelika Lenz Verlag - das Haus für humanistische Literatur. Bücher für Freigeister, Freidenker, Freireligiöse, Humanisten, Atheisten und alle, die gerne gute Bücher lesen und weiterdenken. Wir arbeiten mit freigeistigen Autoren und Verbänden zusammen. Unser Verlagsprogramm umfasst Themen wie Humanismus, Ethik, Religionskritik, Skeptizismus, Philosophie in der Tradition der Aufklärung, aber auch Belletristik, Kinder- und Jugendbücher. Gegründet 1990.

Pressekontakt:

Angelika Lenz Verlag

Frau Ortrun Lenz

Beethovenstraße 96

63263 Neu-Isenburg

fon ..: 0170 1822881

email : info@lenz-verlag.de