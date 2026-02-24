ZEQ gründet Kompetenzfeld Projekt- und Programmmanagement

ZEQ baut sein Portfolio aus: Das Kompetenzfeld Projekt- und Programmmanagement bündelt langjährige Projektexpertise und hilft Kliniken, komplexe Transformationsvorhaben sicher zu steuern.

ZEQ stärkt sein Leistungsportfolio im Gesundheitswesen und gründet das Kompetenzfeld Projekt- und Programmmanagement. Mit dem Kompetenzfeld bündelt ZEQ eine seit vielen Jahren gelebte Projektexpertise und reagiert auf die zunehmende Komplexität und Vernetzung von Transformationsvorhaben in Kliniken und Versorgungsstrukturen.

Krankenhäuser stehen vor einer Vielzahl paralleler Vorhaben. Dazu zählen die Umsetzung der Krankenhausreform, Digitalisierungsvorhaben, interne Strategieprogramme, Reorganisationen, bauliche Großprojekte sowie die Entwicklung neuer intersektorale Versorgungsmodelle, etwa im Rahmen von Gesundheitsregionen. In der Praxis treffen diese Projekte häufig auf knappe Ressourcen, unklare Rollen, lange Entscheidungswege und Projektportfolios, die schneller wachsen als sie wirksam abgeschlossen werden können. Die Folge sind Verzögerungen, steigende Kosten und sinkende strategische Wirksamkeit.

ZEQ begleitet Kliniken seit über 20 Jahren in Transformations- und Strategievorhaben. Häufig dort, wo Projektstrukturen aufgebaut, kritische Projektphasen stabilisiert und Umsetzung in der Klinikrealität möglich gemacht werden muss. Mit dem Kompetenzfeld Projekt- und Programmmanagement schafft ZEQ eine wirksame Unterstützung für die Planung, Umsetzung und nachhaltige Verankerung von Großprojekten im Gesundheitswesen.

"Das professionelle Steuern komplexer Projekte wird in der nächsten Dekade zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen setzen wir anspruchsvolle Großprojekte strukturiert, zuverlässig und wirkungsorientiert um", sagt Jan König, Kompetenzfeldleiter Projekt- und Programmmanagement bei ZEQ. König ist seit 2014 Teil des ZEQ-Teams und verantwortet den Ausbau des Kompetenzfelds.

Ganzheitliche Beratung für wirksame Projekte und Programme

Das Kompetenzfeld umfasst Beratungsleistungen, die speziell auf die Anforderungen komplexer Vorhaben im Gesundheitswesen zugeschnitten sind:

- Entwicklung von Projektprogrammen und Projektlandschaften: ZEQ unterstützt bei der Zielkonkretisierung, übersetzt Projektideen in konkrete Vorhaben, entwickelt belastbare Projekt- und Programmstrukturen und schafft Klarheit über Rollen, Governance, Prioritäten und Roadmaps. Auf Wunsch werden Fördermöglichkeiten geprüft und Antragsprozesse begleitet.

- Operative Steuerung und Umsetzung: ZEQ steuert Programme unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten, übernimmt Gesamt- und Teilprojektleitungen und stellt ein leistungsfähiges PMO. So werden Vorhaben transparent geführt, Entscheidungen strukturiert vorbereitet und Projekte messbar auf Zielerreichung sowie Zeit, Budget und Qualität ausgerichtet. Gleichzeitig werden interne Ressourcen entlastet.

- Befähigung und nachhaltige Verankerung: ZEQ baut Projektmanagement-Standards und Tools auf, qualifiziert Projektleitungen und PMO-Rollen und coacht Führungskräfte sowie Schlüsselrollen. Lessons Learned und Transfer in Linienstrukturen stärken die Organisation, damit künftige Projekte sicherer und effizienter umgesetzt werden können.

Das Kompetenzfeld unterstützt Einrichtungen dabei, komplexe Projekte und Programme zielorientiert zu entwickeln, sicher zu steuern und nachhaltig zu verankern, von der ersten Idee bis zum messbaren Ergebnis in der Versorgung. Change und Befähigung der Beteiligten werden dabei von Beginn an mitgedacht.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum - darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern "Für das beste Krankenhaus, das man sein kann" in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Fördermittel, Projekt- und Programmmanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet - zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2026/27.

