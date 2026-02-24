Effiziente AVGS-Vermittlung: Ex-BA-Mitarbeiter launcht Tool zur Entlastung von Arbeitsvermittlern

Die digitale Abkürzung für die Arbeit mit VERBIS: IHK-Preisträger Markus Tonn öffnet sein Fach-Netzwerk an 238 Orten - für rechtssichere Zuweisungen und eine belastbare Eingliederungsbilanz.

Optimierung der Zuweisungsprozesse: Fach-Netzwerk unterstützt AVGS-Vermittlung

HAMM, 24. FEBRUAR 2026 - Die passgenaue Auswahl zertifizierter Bildungsträger zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung stellt hohe Anforderungen an die Dokumentations- und Beratungsqualität in den Agenturen für Arbeit und Jobcentern. Um die Recherche nach qualifizierten Gründungscoaches im Nahbereich zu beschleunigen, stellt das TONNIKUM® ein neues, standortbasiertes Matching-Verfahren zur Verfügung. Entwickelt wurde das System von Markus Tonn, einem ehemaligen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und IHK-Unternehmerpreisträger.

Hintergrund: Prozessbeschleunigung im Vermittlungsalltag

In der täglichen Arbeit mit dem Fachverfahren VERBIS ist die Identifikation von spezialisierten Coaching-Partnern, die sowohl die räumliche Nähe als auch die notwendige fachliche Tiefe aufweisen, oft mit hohem Zeitaufwand verbunden. Das neue Verfahren setzt hier an, um die Brücke zwischen behördlicher Anforderung und wirtschaftlicher Expertise belastbar zu schließen.

Leistungsmerkmale des Fach-Verfahrens für 238 Orte

Unter https://avgs-gruendungscoach.de/ können Vermittlungsfachkräfte über die Postleitzahl des Kunden auf ein Netzwerk von Senior-Experten zugreifen, die an 238 Orten bundesweit im Nahbereich (meist unter 25 km) präsent sind.

Die Vorteile für die behördliche Dokumentation und Zuweisung:

- Rechtssicherheit und Transparenz: Das Tool stellt notwendige Daten bereit, um Ermessensentscheidungen transparent und rechtssicher zu begründen.

- Effiziente Ressourcennutzung: Ein vorgeschaltetes psychologisches Screening validiert die Unternehmereignung frühzeitig, was eine zielgerichtete und oft geringere Gutscheinausgabe ermöglicht.

- KI-gestützte Qualität: Die Erstellung der Tragfähigkeitsstellungnahme (TfB) erfolgt unter Nutzung moderner KI-Prozesse für maximale Prüfsicherheit.

- Erweiterte Förderarchitektur: Geeignete Kandidaten können in Masterclass-Formate überführt werden, die über Landes- oder Bundesprogramme kofinanziert werden, um lokale Eingliederungsbudgets zu schonen.

- Direkte Kundendelegation: Das Tool kann als Recherchehilfe an Kunden ausgehändigt werden, was die Eigeninitiative fördert und das Beratungsgespräch entlastet.

Service für Arbeitsvermittler und Fallmanager

Um die Integration in den Vermittlungsprozess zu erleichtern, stellt das TONNIKUM® eine fachspezifische Handreichung zur Verfügung. Der "VERBIS-Leitfaden AVGS-Gründung" unterstützt Vermittlungsfachkräfte dabei, die Zuweisung zu zertifizierten Senior-Experten rechtssicher abzubilden. Er enthält neben einer Kurzanleitung direkt kopierfähige Dokumentationshilfen für Beratungsvermerke.

Download unter: https://avgs-gruendungscoach.de/leitfaden-avm

Über das TONNIKUM®

Das TONNIKUM® ist seit 2012 als geschützte Coachingmarke im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) eingetragen. Das Unternehmen agiert als spezialisierter Systemanbieter im Bereich der Gründungsförderung und bündelt bundesweit Senior-Expertise, um die nachhaltige berufliche Eingliederung sicherzustellen.

Pressekontakt & Ansprechpartner: Markus Tonn (Inhaber) Lupinenweg 8 | 59071 Hamm Telefon: 02381 - 928 35 22 E-Mail: info@tonnikum.de Web: https://avgs-gruendungscoach.de/

Keywords:

VERBIS Dokumentationshilfe, Arbeitsvermittlung AVGS, Markus Tonn Hamm, IHK-Preisträger Gründung, Gründungscoach Datenbank, SGB III Eingliederungshilfe, SGB II Fallmanagement, Tragfähigkeitsstellungnahme KI, AVGS Standorte Deutschland, Verwaltungsvereinfachung Coaching

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater - wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

Pressekontakt:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de