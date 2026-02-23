Ein Augenblick - der neue flotte Schlager von Ralph Bogard

Ein Augenblick - der neue flotte Schlager von Ralph BogardPressetext verfasst von connektar am Mo, 2026-02-23 13:14.
RALPH BOGARD schlägt ein neues musikalisches Kapitel auf und wagt sich erneut bewusst auf neues Terrain.
Der Song verbindet modernen Disco-Pop mit einer intensiven, fast magischen Gefühlswelt und erzählt von jenem flüchtigen Moment, der plötzlich alles verändert. Ein Blick, ein Duft, eine Berührung - und aus Kontrolle wird Verlangen, aus Zurückhaltung pures Gefühl.
Gemeinsam mit seinem bewährten Produzenten-Team Jürgen Rufus Kerber und Robert Meister ist ein Titel entstanden, der zeitgemäßen Disco-Pop mit emotionaler Tiefe verbindet.
Musikalisch tragen treibende Beats, glänzende Eighties-Synthesizer und ein eingängiger Refrain die Geschichte direkt auf die Tanzfläche.
Der Songtext von "Ein Augenblick" beschreibt den Moment, in dem ein Blick, ein Duft oder eine Berührung plötzlich alles aus dem Gleichgewicht bringt. Aus anfänglicher Kontrolle wird Hingabe, aus Zurückhaltung ein überwältigendes Gefühl. Die zentrale Metapher des "Farbenspiels" steht dabei für das emotionale Feuerwerk, das ein einziger Augenblick auslösen kann - ein Gefühl von Glück, Fantasie und Sehnsucht nach mehr.
"Ein Augenblick" von RALPH BOGARD ist mehr als nur ein Song - es ist eine Einladung, sich fallen zu lassen, den Moment zu feiern und genau dieses Gefühl immer wieder erleben zu wollen. Ein perfekter Song für lange Nächte, volle Tanzflächen und alle, die an die Magie eines einzigen Augenblicks glauben.
Label/LC XENIA Records / LC-00902
Music Edgar Schmid
Lyrics Corinna Walter, Edgar Schmid
Publishing JAY KAY Music
Quelle: JayKay Music/ Jürgen Kerber
