EDV und IT Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH vereinfacht die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt EDV und IT Entsorgung in Frankfurt einfach und rechtssicher: zertifizierte Datenträgervernichtung, digitale Nachweise und nachhaltige Wertstoffverwertung.

Datenschutz, Nachhaltigkeit und effiziente IT-Prozesse betreffen nicht nur Großunternehmen. ProCoReX Europe GmbH bietet für kleine und mittlere Unternehmen in Frankfurt passgenaue Lösungen für EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Frankfurt . Vom ersten Kontakt bis zur festen Übergabe der Nachweise ist jeder Prozess Schritt für Schritt nachvollziehbar gestaltet.

Geräte und Datenträger werden direkt beim Kunden abgeholt, sicher verwahrt und separat behandelt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Frankfurt erfolgt nach DIN 66399 - mit jeweils eigenen, auditfähigen Protokollen für jede Laufwerk- oder Speichereinheit. Nach Abschluss der EDV und IT Entsorgung in Frankfurt erhält der Kunde ein revisionssicheres Zertifikat, das für interne wie externe Kontrollen bereitsteht.

Darüber hinaus kümmert sich ProCoReX Europe GmbH um nachhaltige Wiederverwertung aller Wertstoffe. Metalle und Komponenten werden in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, um eine umweltfreundliche IT-Entsorgung in Frankfurt zu ermöglichen. Der digitale Nachweisprozess ermöglicht flexible Audits und eine schnelle Reaktion auf behördliche Anforderungen.

Mit klarer Kommunikation, kurzen Wegen und persönlicher Unterstützung wird ProCoReX Europe GmbH zum optimalen Partner für Kleinunternehmen bei der EDV und IT Entsorgung und zertifizierter Datenträgervernichtung in Frankfurt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-frankfurt/

email : info@procorex.de