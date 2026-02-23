Wenn Farben sprechen und Gedanken beichten – Lesung mit Bernd Blase in der SLB Potsdam. 15. März 2026, 15:30 Uhr

Potsdam, 15. März 2026 – Was geschieht, wenn Farben Gefühle verraten? Wenn ein Beichtstuhl mehr über uns weiß als wir selbst? Und wenn Gedanken beginnen, ein Eigenleben zu führen?

Der Potsdamer Autor und Künstler Bernd Blase lädt am Sonntag, den 15. März 2026, um 15:30 Uhr, zu einer außergewöhnlichen Lesung in die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam (SLB) ein. Er liest aus drei seiner eindringlichsten Werke:

„Als die Farben zu weinen lernten“, „Der letzte Beichtstuhl“ und „Der bardierte Gedanke“.

Blases Texte bewegen sich an der Grenze zwischen Psychologie, Philosophie und literarischer Spannung. Seine Figuren geraten in Situationen, die vertraut erscheinen – und sich doch als existenzielle Prüfungen entpuppen. Es geht um Wahrnehmung und Wahrheit, um Schuld und Erinnerung, um die Frage, wie gut wir uns selbst wirklich kennen.

Mit seiner unverwechselbaren, bildstarken Sprache schafft Bernd Blase intensive innere Räume, die lange nachwirken. Die Lesung verspricht nicht nur literarische Spannung, sondern auch überraschende Einblicke in die verborgenen Schichten menschlichen Erlebens.

Im Anschluss an die Lesung besteht Gelegenheit zum Gespräch mit dem Autor.

Termin: Sonntag, 15. März 2026, 15:30 Uhr

Ort: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam (SLB)

Autor: Bernd Blase

Lesung aus: Als die Farben zu weinen lernten, Der letzte Beichtstuhl, Der bardierte Gedanke

Kontakt: Mobil: 0178 811 6665

Diese Lesung richtet sich an alle, die Literatur nicht nur lesen, sondern erleben möchten.