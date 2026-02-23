Nexcel Metals meldet Berufung eines GIS- und Datenkompilationsberaters für die Weiterentwicklung des Wolframprojekts Burnt Hill

Vancouver - 23. Februar 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung eines erfahrenen geologischen Beraters, Herrn Graham Giles, P.Geo., MSc, bekannt zu geben, der sich auf GIS, die Zusammenstellung historischer Daten und die Ressourcenmodellierung spezialisiert hat, um die technischen Arbeiten im Wolframprojekt Burnt Hill des Unternehmens in New Brunswick, Kanada, voranzubringen. Das Unternehmen hatte kürzlich bekannt gegeben, dass im Auftrag von Nexcel Metals Corp ein technischer Bericht gemäß dem 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill veröffentlicht wurde (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2026).

Der Berater verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration mit einem starken Fokus auf der Zusammenstellung geologischer Daten, dem Datenbankmanagement, der GIS-Integration sowie der geologischen und ressourcenbezogenen Modellierung. Sein fachlicher Hintergrund umfasst die Unterstützung von Explorations- und Entwicklungsprojekten durch die Validierung und Integration historischer Datensätze, um das geologische Verständnis zu verbessern und zukünftige Explorationsprogramme gezielt zu steuern.

Das kurzfristige Ziel der Berufung des Beraters ist es, sämtliche verfügbaren historischen geologischen, geophysikalischen, geochemischen und Bohrdaten im Zusammenhang mit dem Wolframprojekt Burnt Hill zusammenzutragen, zu digitalisieren und zu überprüfen sowie diese Informationen in ein aktualisiertes geologisches und ressourcenbezogenes Modellkonzept zu integrieren.

Die Ergebnisse der historischen Datenzusammenstellung und der aktualisierten Ressourcenmodellierung werden zur Planung des Phase-1-Explorationsprogramms des Unternehmens in Burnt Hill verwendet. Die Phase-1-Exploration ist darauf ausgelegt:

- die historischen Explorationsdaten zu bestätigen und zu validieren und

- die prioritären Ziele für eine potenzielle Ressourcenerweiterung innerhalb des Projektgebiets zu identifizieren.

Nexcel verfolgt für die Weiterentwicklung des Wolframprojekts Burnt Hill einen disziplinierten und methodischen Ansatz, sagte Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals Corp. Eine umfassende Überprüfung und Integration der historischen Daten ist ein wichtiger erster Schritt, um das technische Risiko zu reduzieren und zu gewährleisten, dass unser Phase-1-Explorationsprogramm effizient darauf ausgerichtet ist, Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung zu verfolgen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Nexcel durch diesen datengestützten Ansatz in der Lage sein wird, die Explorationsplanung zu optimieren, das Kapital effektiver einzusetzen und die Erschließung des vollen Potenzials des Wolframprojekts Burnt Hill zu beschleunigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83098/Nexcel_230226_DEPRCOM....

Abbildung 1: Karte von Burnt Hill mit angrenzenden Konzessionsgebieten

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

In dem Wolfram-/Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 1.540 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, lagert eine angedeutete Ressource im Sinne des NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und unter Tage mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2, sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83098/Nexcel_230226_DEPRCOM....

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn

Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund)

Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76

Unter Tage Angedeutet 6,19 130,46 192,867

Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64

Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27

Unter Tage Vermutet 6,79 152,03 124,86

Gesamt Vermutet 6,99 160,70 131,98

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) mit Market-Making-Dienstleistungen beauftragt hat, um Unterstützung bei der Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarktes für die an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelten Stammaktien des Unternehmens zu erhalten.

Die Market-Making-Services seitens VLP werden durch einen zugelassenen Broker, W.D. Latimer Co. Ltd., unter Einhaltung der geltenden Richtlinien der CSE und sonstiger anwendbarer Gesetze erbracht. Für die erbrachten Dienstleistungen hat sich das Unternehmen verpflichtet, VLP beginnend ab dem 20. Februar 2026 für einen Zeitraum von drei Monaten monatlich 5.000 CAD zuzüglich Harmonized Sales Tax (HST) zu zahlen, und im Anschluss daran auf monatlicher Basis. Die Vereinbarung kann vom Unternehmen oder von VLP jederzeit gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP agieren als unabhängige Partner, und VLP verfügt derzeit weder direkt noch indirekt über eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren. VLP erhält als Vergütung für seine Dienstleistungen keine Aktien oder Optionen. Die Finanzmittel und die Aktien, die für die Market-Making-Services erforderlich sind, werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Das Honorar, das das Unternehmen an VLP zahlt, bezieht sich nur auf die Dienstleistungen.

VLP ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Fokus auf an der CSE notierte Emittenten erbringt. JC Cunningham, CEO von VLP, ist telefonisch unter 416-891-4349 oder per E-Mail unter info@vlpinc.net erreichbar.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nexcel Metals Corp.

Hugh Rogers

1928 Linden Road

V6M 1E7 Vancouver, BC

Kanada

email : hughrogersinc@gmail.com

Pressekontakt:

Nexcel Metals Corp.

Hugh Rogers

1928 Linden Road

V6M 1E7 Vancouver, BC

email : hughrogersinc@gmail.com