Fristgerechte und vollständige Rückzahlung einer Unternehmensanleihe über EUR 10 Mio.

München, den 23.02.2026 (IRW-Press/23.02.2026) - Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat eine im Februar 2022 von einer Gruppengesellschaft begebene Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 10.000.000 planmäßig und vollständig einschließlich sämtlicher Zinsansprüche zurückgeführt.

Die mit der Anleihe aufgenommenen Mittel dienten dem Erwerb von drei weiteren Objekten für den Eigenbestand der Gruppe.

Das Geschäftsmodell der BENO-Gruppe basiert auf einem kontinuierlichen Schuldenabbau im Bestand. Ein wesentlicher Teil der Objektfinanzierungen wird mit laufender Tilgung strukturiert und aus operativen Cashflows zurückgeführt. In den vergangenen vier Jahren wurden auf diese Weise rund EUR 10 Mio. an Senior-Darlehen getilgt.

Diese Finanzierungsstrategie wird durch aktives Asset Management ergänzt. Durch Transformation, Um- und Nachnutzung, Erweiterungen und Mietvertragsoptimierungen realisieren wir zusätzliche Wertpotenziale im Bestand. Diese Verbindung ermöglicht sowohl den sukzessiven Aufbau von Eigenmitteln im Portfolio als auch substanzielle Refinanzierungsspielräume.

Mit der erfolgreichen Rückführung unterstreicht die BENO Holding AG ihre nachhaltige Ertragskraft, stabile Cashflow-Struktur sowie die Verlässlichkeit ihrer Finanzierungsstrategie. Die Gesellschaft erfüllt ihre Kapitalmarktverpflichtungen planmäßig und vollständig.

Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, erklärt:

"Die Möglichkeit, in den vergangenen vier Jahren rund EUR 10 Mio. an Senior-Darlehen zu tilgen, basiert auf der hohen Margenstärke, Resilienz und den konsequent realisierten Transformationspotenzialen unseres Bestandsportfolios. Unsere Objekte generieren auch in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten stabile und verlässliche Cashflows.

Durch den Einsatz digitaler Zwillinge und remote-basierter Verwaltungsstrukturen steuern wir das Portfolio effizient und skalierbar. Mit zunehmender Auslastung unserer Plattform sowohl durch weitere Zukäufe als auch durch Joint Ventures mit Verwaltungsmandat erwarten wir zusätzliche Effizienzgewinne und eine spürbare Stärkung der Ertragsbasis."

Über die BENO Holding AG

Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

(Ende)

Aussender: BENO Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 555

E-Mail: info@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

