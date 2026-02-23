Max Wellner startet KI-Beratung für KMU aller Branchen: Von Generative AI bis KI-Automatisierung

Max Wellner startet KI-Beratung für KMU aller Branchen: Von Generative AI bis KI-AutomatisierungPressetext verfasst von connektar am Mo, 2026-02-23 09:12.
Max Wellner macht KI für KMU nutzbar: Generative AI, Automatisierung und klare Workflows - damit Teams im Alltag Zeit sparen und schneller umsetzen.
_Nürnberg/Schwaig bei Nürnberg, [DATUM] -_ Max Wellner startet bei seiner KI Agentur Nakaryu ein neues Beratungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Künstliche Intelligenz schnell, sicher und messbar in ihre Abläufe integrieren möchten. Der Fokus liegt auf praxisnahen Lösungen - von Generative AI (z. B. Text-, Bild- und Ideenprozesse) bis hin zu KI-Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben in Marketing, Vertrieb, Kundenservice und internen Workflows.
KI, die im Alltag wirklich Zeit spart
Viele KMU sehen das Potenzial von KI, scheitern aber an unklaren Use Cases, fehlenden Standards oder zu komplexen Tool-Landschaften. Die Beratung setzt deshalb auf einen strukturierten Ansatz: Use Cases identifizieren ? Pilot umsetzen ? in Prozesse integrieren ? Team befähigen - mit klaren Regeln für Qualität, Datenschutz und Verantwortlichkeiten.
"KI ist dann wertvoll, wenn sie nicht nur beeindruckt, sondern im Tagesgeschäft zuverlässig entlastet. Wir machen aus KI konkrete Workflows, die Teams sofort nutzen können - inklusive Standards, Schulung und messbaren Ergebnissen", sagt Max Wellner.
Leistungen im Überblick
Generative AI für Marketing & Sales
Content- und Kampagnen-Workflows (Ideen, Entwürfe, Varianten, Redaktionsprozesse)
Angebots- und Präsentationsbausteine, Sales-Enablement, FAQ- und Chat-Vorlagen
Strukturierte Qualitätssicherung (Tone-of-Voice, Freigabeprozesse, Checklisten)
KI-Automatisierung im Tagesgeschäft
E-Mail-/Ticket-Workflows, Standardantworten, Routing und Vorqualifizierung
Dokumente zusammenfassen, Daten aus Texten extrahieren, Wissens-Workflows aufbauen
Interne Assistenzsysteme für wiederkehrende Aufgaben (z. B. Reporting, Briefings, SOPs)
Use-Case Workshop & Roadmap
Analyse von Engpässen und Potenzialen
Priorisierung nach Aufwand/Impact (Quick Wins vs. strategische Projekte)
Umsetzungsplan inkl. KPIs und Verantwortlichkeiten
Enablement & Governance (praxisnah)
Team-Training, Prompt-Standards, Rollen & Guidelines
Datenschutz- und Sicherheitsleitlinien für den täglichen Einsatz
Dokumentation und Übergabe, damit es intern weiterläuft
Branchenübergreifend - mit Fokus auf Umsetzung statt Buzzwords
Das Angebot richtet sich an KMU aller Branchen - von Handel und E-Commerce über Handwerk und Dienstleistungen bis zu Industrie, Gastronomie/Hotellerie, Immobilien, Events und kreativen Unternehmen. Entscheidend ist nicht die Branche, sondern der Wunsch, Zeitfresser zu reduzieren, Prozesse zu standardisieren und Wachstum skalierbar zu machen.
Verfügbarkeit
Workshops, Projektbegleitung und laufende Unterstützung sind ab sofort verfügbar. Unternehmen können mit einem kompakten Einstieg (Use-Case Workshop) beginnen und anschließend schrittweise Automationen und KI-Workflows ausrollen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Nakaryu GmbH
Herr Max Wellner
Franz-Liszt Str 3
90571 Schwaig
Deutschland
fon ..: 0152 58119266
web ..: https://maxwellner.de
email : hey@nakaryu.de
Max Wellner ist Unternehmer, KI-Berater und Digital-Stratege aus der Region Nürnberg. Er unterstützt KMU dabei, Generative AI (z. B. für Content, Kommunikation und Wissensarbeit) sowie KI-Automatisierungen (z. B. für E-Mail-, Ticket-, Dokumenten- und Reporting-Workflows) sinnvoll und sicher in bestehende Prozesse zu integrieren. Dabei steht nicht Tool-Hype im Mittelpunkt, sondern ein klarer Umsetzungsweg.
Max verbindet Marketing-, Web- und Tech-Perspektive zu einem praxisnahen Ansatz, der besonders für Unternehmen mit knappen Ressourcen funktioniert. Sein Ziel: KI soll im Tagesgeschäft entlasten, Qualität stabilisieren und Wachstum skalierbarer machen.
