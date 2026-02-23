Max Wellner startet KI-Beratung für KMU aller Branchen: Von Generative AI bis KI-Automatisierung

Max Wellner macht KI für KMU nutzbar: Generative AI, Automatisierung und klare Workflows - damit Teams im Alltag Zeit sparen und schneller umsetzen.

_Nürnberg/Schwaig bei Nürnberg, [DATUM] -_ Max Wellner startet bei seiner KI Agentur Nakaryu ein neues Beratungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Künstliche Intelligenz schnell, sicher und messbar in ihre Abläufe integrieren möchten. Der Fokus liegt auf praxisnahen Lösungen - von Generative AI (z. B. Text-, Bild- und Ideenprozesse) bis hin zu KI-Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben in Marketing, Vertrieb, Kundenservice und internen Workflows.

KI, die im Alltag wirklich Zeit spart

Viele KMU sehen das Potenzial von KI, scheitern aber an unklaren Use Cases, fehlenden Standards oder zu komplexen Tool-Landschaften. Die Beratung setzt deshalb auf einen strukturierten Ansatz: Use Cases identifizieren ? Pilot umsetzen ? in Prozesse integrieren ? Team befähigen - mit klaren Regeln für Qualität, Datenschutz und Verantwortlichkeiten.

"KI ist dann wertvoll, wenn sie nicht nur beeindruckt, sondern im Tagesgeschäft zuverlässig entlastet. Wir machen aus KI konkrete Workflows, die Teams sofort nutzen können - inklusive Standards, Schulung und messbaren Ergebnissen", sagt Max Wellner.

Leistungen im Überblick

Generative AI für Marketing & Sales

Content- und Kampagnen-Workflows (Ideen, Entwürfe, Varianten, Redaktionsprozesse)

Angebots- und Präsentationsbausteine, Sales-Enablement, FAQ- und Chat-Vorlagen

Strukturierte Qualitätssicherung (Tone-of-Voice, Freigabeprozesse, Checklisten)

KI-Automatisierung im Tagesgeschäft

E-Mail-/Ticket-Workflows, Standardantworten, Routing und Vorqualifizierung

Dokumente zusammenfassen, Daten aus Texten extrahieren, Wissens-Workflows aufbauen

Interne Assistenzsysteme für wiederkehrende Aufgaben (z. B. Reporting, Briefings, SOPs)

Use-Case Workshop & Roadmap

Analyse von Engpässen und Potenzialen

Priorisierung nach Aufwand/Impact (Quick Wins vs. strategische Projekte)

Umsetzungsplan inkl. KPIs und Verantwortlichkeiten

Enablement & Governance (praxisnah)

Team-Training, Prompt-Standards, Rollen & Guidelines

Datenschutz- und Sicherheitsleitlinien für den täglichen Einsatz

Dokumentation und Übergabe, damit es intern weiterläuft

Branchenübergreifend - mit Fokus auf Umsetzung statt Buzzwords

Das Angebot richtet sich an KMU aller Branchen - von Handel und E-Commerce über Handwerk und Dienstleistungen bis zu Industrie, Gastronomie/Hotellerie, Immobilien, Events und kreativen Unternehmen. Entscheidend ist nicht die Branche, sondern der Wunsch, Zeitfresser zu reduzieren, Prozesse zu standardisieren und Wachstum skalierbar zu machen.

Verfügbarkeit

Workshops, Projektbegleitung und laufende Unterstützung sind ab sofort verfügbar. Unternehmen können mit einem kompakten Einstieg (Use-Case Workshop) beginnen und anschließend schrittweise Automationen und KI-Workflows ausrollen.

