MARKT-PILOT™ bringt Pricing-Performance-Plattform für Maschinenbau auf den Markt

MP ONE™ ist die erste Pricing-Performance-Plattform für das Service- und Ersatzteilgeschäft von Maschinenbauunternehmen und macht aus volatilen Märkten eine Chance für datenbasierte Preisgestaltung

Stuttgart, 18. Februar 2026 - MARKT-PILOT™ bringt MP ONE™ auf den Markt, die erste Pricing-Performance-Plattform für das Service- und Ersatzteilgeschäft von Maschinenbauunternehmen. MP ONE vereint Marktwissen, Preisgestaltung und Performance-Messung in einem System und beendet damit das Zeitalter statischen Pricings in volatilen Märkten.

Anders als traditionelle Pricing- oder CPQ-Tools, die in der Regel nur einzelne Schritte wie Listenpreisoptimierung, Workflows oder Wettbewerbsdaten adressieren, vereint MP ONE diese Bereiche in einem durchgängigen System.

Im Kern verfolgt MP ONE drei Ziele:

Volatilität vom strukturellen Risiko in einen steuerbaren Faktor zu verwandeln.

Preisentscheidungen evidenzbasiert, nachvollziehbar und regelkonform zu machen.

Margen- und Wachstumsziele über ein geschlossenes Performance-Reporting dauerhaft zu sichern.

Pricing Performance als neue Disziplin

Pricing Performance beschreibt die kontinuierliche Transformation von Markt- und Preisdaten in messbare finanzielle Ergebnisse. Statt nur Listenpreise zu setzen, Workflows zu steuern oder Wettbewerbsdaten zu sammeln, betrachtet Pricing Performance den gesamten Zyklus aus Informationen, Entscheidungen und Resultaten. Ziel ist es, eine durchgängige Transparenz zu schaffen, bessere Entscheidungen zu ermöglichen und die Auswirkungen von Maßnahmen der Preisgestaltung im After Sales nachvollziehbar zu machen.

"Die Preisgestaltung im Service- und Ersatzteilgeschäft der Fertigungsindustrie steht vor einer neuen Realität: die Marktvolatilität ist strukturell, Planungszyklen hinken dem Markt hinterher und Käufer erwarten Transparenz wie im B2C-Umfeld", sagt Anurag Garg, Chief Product & Technology Officer bei MARKT-PILOT. "MP ONE ist die erste Lösung, die Pricing Performance zu einer kontinuierlichen, messbaren und klar gesteuerten Disziplin macht."

MP ONE basiert auf drei integrierten Bereichen, die auf einer gemeinsamen Architektur aufsetzen und so den gesamten Pricing-Zyklus abdecken.

Intelligence Engine führt interne Daten wie ERP-, CRM-, CPQ-Informationen und Verkaufshistorie mit externen Marktinformationen (z. B. Wettbewerberpreise, Verfügbarkeit von Teilen und Referenzen) zusammen und bildet ein laufend aktualisiertes Bild von Markt und Geschäft bis auf SKU-Ebene ab

Decision Engine verwandelt diese Informationen in bewusst gesteuerte, nachvollziehbare Preisentscheidungen - von kostenbasierten über marktorientierte bis hin zu wertbasierten Preismodellen - inklusive vollständiger Nachverfolgbarkeit, Audit-Trails und geregelter Workflows. Das führt zu mehr Vertrauen in die erfolgten Preisentscheidungen.

Performance Engine misst den finanziellen und operativen Effekt jeder Preisentscheidung in Echtzeit (z. B. auf Umsatz, Marge und Portfolio-Mix)?.

Volatilität verändert die Spielregeln im Pricing

Der Start von MP ONE fällt in eine Phase, in der Preisvolatilität im Service- und Ersatzteilgeschäft nicht mehr als vorübergehend, sondern als strukturell gilt. Zölle, Lieferkettenstörungen, schwankende Kosten und immer besser informierte Kunden mit hohem Transparenzanspruch machen herkömmliche Methoden der Preisgestaltung wie punktuelle Preisrunden (jährliche, statische Listenpreise) und rein kostenbasierte Ansätze (u.a. Cost-Plus) für viele Teileportfolios unzureichend. Margenverluste bei zu niedrigen Preisen, Umsatzrückgang bei zu hoch bepreisten Teilen sowie lange Phasen ohne gesicherten Einblick in die tatsächlichen Effekte ihres Pricings sind die Folgen.

Steve Fauth, Chief Revenue Officer bei MARKT-PILOT: "Mit MP ONE gewinnen Fertigungsunternehmen die Sicherheit, Preise dann zu ändern, wenn es notwendig ist und behalten dabei die volle Kontrolle über die Performance. Das bedeutet einen grundlegenden Wandel: weg von Pricing als administrativer Pflicht und hin zu Pricing als Wettbewerbsfaktor."?

MP ONE ist ab sofort für industrielle Maschinenhersteller weltweit verfügbar. Die Plattform wird in mehreren Ausprägungen angeboten, sodass Unternehmen entsprechend ihrem Reifegrad im Bereich Pricing Performance starten und schrittweise skalieren können. Weitere Informationen und Demotermine sind unter www.markt-pilot.com/mp-one erhältlich.

Über MARKT-PILOT

?MARKT-PILOT macht die Preisgestaltung im Service- und Ersatzteilgeschäft von Fertigungsunternehmen komfortabel. Die Pricing-Performance-Plattform MP ONE vereint Marktinformationen, Preisgestaltung und Leistungskennzahlen in einem System. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Preisfindung im After Sales zu verbessern, Margen zu schützen und ein profitables Wachstum zu fördern. Mehr als 200 Industriefirmen weltweit vertrauen auf MARKT-PILOT. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ist zusätzlich in Europa und Nordamerika mit Niederlassungen vertreten. www.markt-pilot.com??

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARKT-PILOT GmbH

Herr Carsten Lüdtge

Breitscheidstraße 6

70174 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 176 4731 0422

web ..: http://www.markt-pilot.com

email : carsten.luedtge@markt-pilot.com

