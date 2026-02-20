BEING ICONIC: Leichtigkeit und Erfolg verkörpern

Viele Unternehmer kennen den Druck wachsenden Erfolgs. Beate Glöser zeigt, wie gesundes Wachstum mit Klarheit, Leichtigkeit und innerer Balance gelingt.

Freiburg, 20. Februar 2026 - Viele Unternehmer kennen dieses Phänomen, mit steigendem Wachstum des Business werden die Kalender voller und die To-do-Listen länger. Mit steigender Mitarbeiterzahl nehmen Verantwortung und Entscheidungsdruck spürbar zu. Was einst mit Begeisterung, Vision und Leichtigkeit begann, fühlt sich plötzlich schwer und anstrengend an.

Entscheidungen werden nicht mehr mit Klarheit getroffen, sondern unter Zeitdruck. Aufgaben werden abgearbeitet mit Disziplin, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen und das oft ohne Leichtigkeit. Die Orientierung geht im Tagesgeschäft verloren, ebenso wie die Freude am eigenen Erfolg. Gerade in Phasen starken Wachstums stehen viele Unternehmer vor der Herausforderung, ihre innere Balance zu bewahren und sich nicht selbst im eigenen Erfolg zu verlieren.

Auch zu Beginn ihres Unternehmertums kannte die Vortragsrednerin und Unternehmerin Beate Glöser diese Herausforderungen. Lange war sie überzeugt, dass Wachstum nur durch permanente Anstrengung, Disziplin und konsequentes Durchhaltevermögen möglich sei. Sie investierte in Weiterbildungen und lernte von erfolgreichen Unternehmern, getragen von dem Wunsch ihre Ziele mit Klarheit und Entschlossenheit zu verfolgen, jedoch ohne die permanente Schwere, die sie bis dahin begleitete.

Die Rednerin zeigt in ihrem Vortrag zu den Themen Wachstum, Leichtigkeit, Entscheidung, Entschlossenheit, Orientierung "Gesundes Wachstum braucht Leichtigkeit" eindrucksvoll, dass Wachstum nur dann wirklich gesund ist, wenn es aus Leichtigkeit entsteht. Die Vortragsrednerin vermittelt ihrem Publikum praxisnahe Methoden, wie der Arbeitsalltag mit Leichtigkeit und Orientierung gestaltet werden kann. Dabei legt sie besonderen Wert auf Dankbarkeit für bereits Erreichtes und demonstriert, wie man Entschlossenheit für die eigene Vision zeigt, ohne dabei verbissen oder überfordert zu wirken.

Wer Beate Glöser nicht nur in einem Vortrag erleben, sondern die Themen rund um Erfolg, Wachstum und Leichtigkeit vertiefen möchte, findet dafür in ihrem neuen Programm " BEING ICONIC " die ideale Gelegenheit. Über sechs Monate begleitet sie Menschen dabei, Erfolg nicht mehr hinterherzujagen, sondern ihn bewusst und mit Leichtigkeit zu verkörpern.

Die erfolgreiche Vortragsrednerin und Unternehmerin hat in den vergangenen Jahren nicht nur ein mehrfach siebenstelliges Business aufgebaut und sehr viel Wachstum erzielt, sondern auch zahlreiche Kunden zu stabilen, nachhaltigen Umsätzen geführt. Ihr Ansatz basiert dabei nicht auf Druck, ständiger Optimierung oder Überlastung, sondern auf bewusster Verkörperung, innerer Klarheit und stabiler Balance, Prinzipien, die sie selbst auf ihrem Weg zu Wachstum und nachhaltigem Erfolg erfahren hat.

Die Vortragsrednerin und Unternehmerin Beate Glöser macht mit ihrem Programm BEING ICONIC deutlich: Wer sein Business und Leben mit mehr Leichtigkeit, Fokus und innerer Stärke gestalten möchte, findet hier einen Weg, sein volles Potenzial bewusst zu leben und sichtbar zu machen.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business - und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben - und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden - und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen - im Team wie im Individuum.

