Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Gewinnspielmord auf Langeoog" von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Gewinnspiel mit garantiertem Preis - und zwei Tote auf Langeoog. Was verband die Millionärswitwe mit dem jungen Unbekannten? Fenja Bruns und Jonte Visser jagen einen perfiden Plan.

Auf Langeoog endet ein vermeintlich harmloses Gewinnspiel tödlich: In einer Ferienwohnung werden die wohlhabende Juwelierswitwe Ida von Witz und ein junger Mann tot aufgefunden. Schmuck geraubt, Fragen offen. Als Fenja Bruns und Jonte Visser entdecken, dass weitere Millionärinnen denselben "garantierten Preis" erhielten, wird klar: Hinter dem charmanten Versprechen steckt womöglich eine eiskalte Falle.

»Ein charmanter Herr hat uns an einem Gewinnspiel teilnehmen lassen, ein Preis garantiert!«

Ein rätselhafter Doppelmord erschüttert die ostfriesische Insel Langeoog. In einer Ferienwohnung werden zwei Tote gefunden, die ungleicher kaum sein könnten: die steinreiche Juwelierswitwe Ida von Witz und ein bislang unbekannter, deutlich jüngerer Mann. Was verband die beiden, und weshalb mussten sie sterben? Offenbar hatte jemand der Toten mit Gewalt ihre Ketten und Ohrringe abgerissen. Ein gezielter Raubmord?

Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser finden heraus, dass Ida von Witz mit zwei weiteren Millionärsdamen auf der Insel weilte. Und alle drei hatten am Vortag auf der Insel an einem Gewinnspiel teilgenommen. War das Versprechen eines sicheren Preises womöglich nur eine raffinierte Falle, um an die Urlaubsadressen der schwerreichen Damen zu gelangen?

Die Autorin:

Julia Brunjes - ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: "Die INSEL Polizei" auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme - bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt'n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

