Trident Resources wird in den TSX Venture 50 Liste des Jahres 2026 der Top-Performer aufgenommen

Vancouver, BC, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Trident oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange (TSXV) als Top-50-Unternehmen 2026 ausgezeichnet wurde. Grund für die Aufnahme von Trident in die TSX Venture 50-Liste des Jahres 2026 war ein Anstieg des Aktienkurses um 302 % und eine Steigerung der Marktkapitalisierung um 1.238 % gegenüber dem Vorjahr.

Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der am besten performenden an der TSXV notierten Unternehmen und basiert auf drei gleichgewichteten Kriterien: Wachstum der Marktkapitalisierung, Kursentwicklung der Aktie und Handelswert. Im Ranking werden die 50 Top-Unternehmen unter mehr als 1.600 TSXV-Emittenten hervorgehoben.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, erklärt: Es ist für uns eine große Ehre, in die TSX Venture 50-Liste des Jahres 2026 aufgenommen zu werden. 2025 war für das Unternehmen ein Jahr des Wandels, das von Explorationserfolgen und umfangreichen Bohrungen in unserem Projekt Contact Lake im Goldgürtel La Ronge geprägt war. Mit dieser Anerkennung wird das Engagement, das fachliche Knowhow sowie die große Einsatzbereitschaft unseres gesamten Teams gewürdigt. Trident ist in einer hervorragenden Ausgangslage, um seine Explorationsinitiativen weiter forcieren und seinen Aktionären langfristig eine hohe Wertschöpfung bieten zu können.

Vor dem Hintergrund der laufenden Arbeiten zum Aufbau eines Portfolios von Goldprojekten in der kanadischen Provinz Saskatchewan - allen voran das hochgradige Goldprojekt Contact Lake, das zu den Vorzeigeprojekten zählt und im Mittelpunkt der Umsetzung der aktuellen Explorations- und Wachstumsstrategie des Unternehmens steht - möchte die Unternehmensführung den Aktionären, Partnern und Stakeholdern großen Dank für ihre anhaltende Unterstützung aussprechen.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com .

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jonathan Wiesblatt oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: den Erhalt aller Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Bought-Deal-Angebot und dem NBPP; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Bought-Deal-Angebot und dem NBPP; sowie die erwarteten Bedingungen und den Abschluss des Bought-Deal-Angebots und des NBPP.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie weitere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: dass die Bedingungen für den Abschluss des Bought-Deal-Angebots und der NBPP möglicherweise nicht erfüllt werden; der weitreichende Ermessensspielraum des Managements hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus dem Bought-Deal-Angebot und der NBPP; dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzierungen zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit benötigen könnte, die möglicherweise nicht zum erforderlichen Zeitpunkt oder nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen; ungünstige Wetter- und Klimabedingungen; Ausfälle von Ausrüstungen; das Versäumnis, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Bewilligungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; ein Rückgang der Preise für Gold, Kupfer und andere Metalle; die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten; das Versäumnis, die Zustimmung der lokalen Gemeinschaften (einschließlich First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; das Nichterfüllen vertraglicher Verpflichtungen durch Gegenparteien; inländische und ausländische Gesetze und Vorschriften, die sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken könnten; sowie die Volatilität an den Aktienmärkten, die häufig nicht mit der tatsächlichen Unternehmensleistung zusammenhängt und den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens unabhängig von dessen operativer Entwicklung negativ beeinflussen kann.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

