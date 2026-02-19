Erhardt Naturkost digitalisiert Produktion mit Low-Code-ERP

Mit der GEBRA-Suite realisiert Erhardt Naturkost eine vollständige ERP-Lösung nach dem Baukastensystem - flexibel, skalierbar und perfekt für IFS-Prozesse.

Erhardt Naturkost , Bio-Hersteller aus Urloffen, hat seine gesamte Warenwirtschafts- und Produktionssteuerung erfolgreich auf ein ERP-System auf Basis der Low-Code-Plattform GEBRA-Suite umgestellt. Die Implementierung erfolgte vollständig in Eigenregie durch einen Masterstudenten der Wirtschaftsinformatik. Der Bio-Hersteller erreicht damit deutlich mehr Automatisierung, Prozesssicherheit und Transparenz.

Grenzen einer etablierten Branchenlösung

Erhardt Naturkost, ein seit 1988 bestehender Hersteller hochwertiger Bio- und Demeter-Feinkostprodukte, arbeitete viele Jahre mit einer klassischen Branchenlösung, die im Großhandel weit verbreitet ist. Doch die Anforderungen eines produzierenden Betriebs - von manuellen Fertigungsprozessen bis zu strengen IFS-Standards - wurden damit nicht erfüllt. Fehlende Flexibilität, geringe Anwenderfreundlichkeit, kaum Reporting-Möglichkeiten und mangelnde Prozesssicherheit machten eine grundlegende Modernisierung unvermeidlich.

Der Wendepunkt: Low-Code als Schlüssel zur ERP-Transformation

Im Frühjahr 2024 übernahm ein Masterstudent der Wirtschaftsinformatik im Qualitätsmanagement erste Aufgaben rund um die IFS-Zertifizierung und analysierte dabei sämtliche Betriebsprozesse. Schnell wurde deutlich: Die passende Lösung musste flexibel, intuitiv und zugleich robust genug sein, um alle Produktions-, Lager- und QM-Anforderungen abzudecken. Das erste Gespräch mit der GEBRA-IT bestätigte die Entscheidung für die Low-Code-Plattform GEBRA-Suite. Sie bot genau die Agilität, die Erhardt benötigte - und gleichzeitig die Möglichkeit, das neue ERP-System vollständig intern umzusetzen.

Eigenständige Entwicklung: Vom Prozessmodell bis zum Go Live

Zwischen April und November 2024 modellierte und implementierte der Masterstudent alle relevanten Unternehmensprozesse auf der GEBRA-Suite. Einkauf, Lagerführung, Produktion, Verkauf und erste QM-Komponenten wurden integriert, automatisierte Prüfregeln hinterlegt und eine klare, intuitive Benutzeroberfläche geschaffen. Die Lösung entspricht den Anforderungen operativer Mitarbeitender ebenso wie den Reporting-Bedürfnissen der Geschäftsführung.

Mehr Sicherheit, mehr Effizienz, mehr Skalierbarkeit

Seit dem Go Live im November 2024 profitieren alle Bereiche von erheblichen Verbesserungen. Prozesse greifen sicher ineinander, manuelle Arbeitsschritte entfallen, Fehlerquoten sinken und Reports liefern jederzeit verlässliche Einblicke - auch für IFS-relevante Nachweise. Das System ist zudem flexibel erweiterbar und schafft eine moderne Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Hier geht es zur ausführlichen Story.

