Architektur für die Zukunft der Stadt

Kontrast. Klarheit. Dynamik. Und ein überraschendes Gefühl von Weite - auf nur einem Quadratmeter. Im historischen Zentrum von Gent wurde ein restauriertes Stadthaus mit klarer, zeitgemäßer Architektur neu interpretiert. Die kompakte Wendeltreppe 1m² von EeStairs steht exemplarisch für präzise Planung, maximale Raumeffizienz und architektonische Klarheit im Bestand.

Die Platzspar-Treppe 1m² von EeStairs in einer Villa von Baeyens & Beck Architecten

Mitten im historischen Zentrum von Gent steht ein schmales und dennoch stattliches Herrenhaus aus dem späten 19. Jahrhundert. Hinter der restaurierten Fassade verbirgt sich ein radikal modernes Raumkonzept: klar, lichtdurchflutet und überraschend weit. Ein zentrales architektonisches Element dieses Konzepts ist die Platzspar-Treppe 1m² von EeStairs.

Stadthäuser in dicht bebauten Innenstädten sind häufig schmal geschnitten. Die Herausforderung besteht darin, Enge nicht spürbar werden zu lassen. In Gent gelang dies durch:

- großzügige Fensterfronten

- einen integrierten Patio, der Tageslicht tief ins Haus zieht

- fließende Raumübergänge

- eine klare Schwarz-Weiß-Ästhetik

Die reduzierte Farbwahl schafft Ruhe und Eleganz. Gleichzeitig erzeugen spielerische Elemente - Netze im Luftraum, dynamische Sichtachsen, schwebende Ebenen - eine überraschende Leichtigkeit. Die Architektur wirkt streng und zugleich lebendig. Genau dieses Spannungsfeld spiegelt die Platzspar-Treppe 1m² wider.

Minimaler Raum, maximale Wirkung

Die patentierte Platzspar-Treppe 1m² benötigt - wie ihr Name verspricht - lediglich einen Quadratmeter Grundfläche. Gerade in schmalen Stadthäusern eröffnet sie damit neue Möglichkeiten:

- effiziente Erschließung zusätzlicher Ebenen

- minimale Grundfläche bei maximaler Funktion

- bequeme Verbindung zu Keller und Dachterrasse

Im Genter Projekt fügt sich die kompakte Wendeltreppe, die gleich zwei Mal eingebaut wurde, nahtlos in das geradlinige, moderne Interieur ein. Ihre klare Formensprache unterstützt die architektonische Idee von Offenheit und Durchlässigkeit. Die schwarze Ausführung setzt einen präzisen Akzent im hell dominierten Raum - kraftvoll, elegant und selbstbewusst. Statt Raum zu nehmen, schafft sie Raum.

So wird aus einem funktionalen Bauteil ein architektonisches Statement.

1m² und die Produktreihe EeStairsGo: Digitale Planung, präzise Umsetzung

Mit EeStairsGo bietet EeStairs eine vollständig digitalisierte Lösung für Architekten, Planer und Bauherren. Über den Online-Konfigurator kann die 1m²-Treppe individuell angepasst werden:

- Raumhöhe

- Stufenbreite

- Drehrichtung

- Geländervariante

- Auswahl aus über 200 RAL-Farben (für Innen und Außen)

Link zum Online-Konfigurator: https://www.eestairs.de/produkte/1m2/

In wenigen Klicks entsteht eine maßgeschneiderte Lösung. Die Daten werden direkt in die digitale Planungs- und Produktionslinie übertragen. Das Ergebnis:

- kurze Planungszeiten

- transparente Preisgestaltung

- schnelle Lieferung (ca. acht Wochen, Express-Option möglich)

- einfache Montage

Gerade bei innerstädtischen Sanierungen oder bei der Umnutzung bestehender Gebäude ermöglicht dieses System eine effiziente und sichere Realisierung.

