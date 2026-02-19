Taiwans Technologieführer präsentieren neue KI- und Edge- Entwicklungen auf der Embedded World 2026

Taiwans Industrieproduktion für KI-Technologien steigt um 16,7 Prozent – stärkere Präsenz taiwanesischer Unternehmen in Europa

Nürnberg, 18. Februar 2026 – Führende Technologieunternehmen aus Taiwan werden auf der Embedded World 2026 ihre neuesten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Edge Computing und Embedded-Systeme präsentieren. Mehr als 140 taiwanesische Unternehmen stellen auf dem Messegelände in Nürnberg aus, darunter 22 führende Marken im Taiwan Excellence Pavillon, die 41 ausgewählte Produkte aus den Bereichen KI-Computing, industrielle Netzwerktechnik, Speicher- und Speicherlösungen sowie Embedded-Lösungen präsentieren, die speziell auf die europäischen Märkte zugeschnitten sind. Diese Teilnahme spiegelt die Expansion von Taiwans KI-getriebener Industrieproduktion wider, die laut dem Ministry of Economic Affairs (MOEA) im Jahr 2025 um 16,7 Prozent gestiegen ist.

Am ersten Messetag, dem 10. März, findet um 14:00 Uhr der Taiwan Excellence Product Launch statt. Veranstalter sind die Taiwan International Trade Administration (TITA) und der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Veranstaltungsort ist der Taiwan Excellence Pavillon (Halle 2, Stand 2-313). Unter dem Motto „Beyond the Cloud: AI at the Edge“ werden auf dem Event KI-Plattformen der nächsten Generation, Embedded-Systeme sowie fortschrittliche Halbleitertechnologien vorgestellt, die für den industriellen Einsatz und Praxisanwendungen entwickelt wurden.

Taiwans starke Präsenz auf der Embedded World 2026 spiegelt die anhaltende Expansion seiner KI- getriebenen Industrien wider. Laut Taiwans Wirtschaftsministerium stieg die Industrieproduktion im Jahr 2025 um 16,7 Prozent, während der Teilindex für das verarbeitende Gewerbe um 17,9 Prozent zunahm. Die Produktion im Bereich elektronischer Komponenten wuchs um 24,7 Prozent, und die Computer- und Optoelektronikindustrie verzeichnete ein Wachstum von über 56 Prozent, das insbesondere durch KI-Anwendungen, High-Performance-Computing und die steigende Nachfrage nach Halbleitern getragen wurde. Diese Entwicklungen unterstreichen die anhaltend starke globale Nachfrage nach fortschrittlicher Halbleiterfertigung und KI-Infrastruktur.

Für europäische Hersteller und Systemintegratoren signalisiert dieses Wachstum eine zunehmende Verfügbarkeit fortschrittlicher KI-Hardwareplattformen und Halbleiterkapazitäten, die für Initiativen zur industriellen Digitalisierung von entscheidender Bedeutung sind.

Taiwans Teilnahme an der Embedded World 2026 erfolgt unter dem Gesamt-Motto „Taiwan AI Island“. Die Präsentation der Produkte ist entlang dreier zentraler Themenbereiche strukturiert: Smart Solutions, Edge Computing sowie Industrial Memory & Storage und spiegelt Taiwans umfassende Kompetenzen in den Bereichen KI-gestützte Hardware, Embedded-Systeme und halbleiterbasierte Technologien wider.

Highlights des Taiwan Excellence Product Launchs

Auf dem Taiwan Excellence Product Launch werden ausgewählte Tech-Unternehmen ihre neuesten Innovationen präsentieren, darunter ADLINK, Advantech, ASUS, DFI, IBASE, NEXCOM.

Advantech wird seine KI-fähigen Edge-Systeme vorstellen, die für Anwendungen in der industriellen Automatisierung, im Gesundheitswesen und in der intelligenten Infrastruktur entwickelt wurden. Diese Systeme unterstützen Funktionen wie vorausschauende Wartung, automatisierte Qualitätskontrolle und Echtzeitanalysen.

ASUS wird fortschrittliche Embedded- und Edge-KI-Plattformen präsentieren, die entwickelt wurden, um KI-Verarbeitung in industrielle und unternehmensweite Umgebungen zu integrieren.

DFI wird industrielle Motherboards und Embedded-Lösungen vorstellen, die für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen konzipiert sind.

ADLINK and NEXCOM werden Hochleistungs-Edge-Computing-Systeme präsentieren, die eine intelligente Datenverarbeitung direkt im Umfeld von Maschinen und Infrastrukturen ermöglichen.

IBASE wird Embedded-Plattformen hervorheben, die für eine skalierbare Integration von industrieller KI entwickelt wurden.

Gemeinsam zeigen diese Präsentationen, wie Taiwans Technologieökosystem KI nicht nur in Rechenzentren unterstützt, sondern direkt in industriellen Systemen und Embedded-Umgebungen ermöglicht.

Networking und Austausch mit Branchenexperten

Zusätzlich zum Product Launch finden während des gesamten Messezeitraums täglich von 16:00 bis 18:00 Uhr Happy-Hour-Sessions am Taiwan Excellence Pavillon statt. Diese Networking-Treffen bieten Medienvertretern, Industriepartnern und Besuchern die Möglichkeit, direkt mit taiwanesischen Innovatoren in Kontakt zu treten und sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich KI und Embedded- Technologien für industrielle Anwendungen auszutauschen.

Der Taiwan Excellence Pavillon (Halle 2, Stand 2-313) dient als zentraler Treffpunkt für europäische Hersteller, Systemintegratoren und Technologiepartner, die den Dialog über den Einsatz von KI, die Zusammenarbeit im Halbleiterbereich und Embedded Lösungen der nächsten Generation suchen. Die Embedded World 2026 findet vom 10. bis 12. März auf dem Messegelände in Nürnberg statt.

Weitere Informationen zu den auf der Messe präsentierten, preisgekrönten Taiwan Excellence Produkten finden Sie unter www.taiwanexcellence.org.