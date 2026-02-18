Southern Cross Gold verlängert Golden Dyke um 200 Meter in Richtung Westen 16 Adergruppen - einschliesslich 1,8 Meter mit 79,9 g

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-approved-shaft-reduces-exp... -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6). Zu den besten Ergebnissen gehörte 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) in Bohrloch SDDSC208.

Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55 % bis 70 % der gemessenen Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher geschätzt.

Drei wichtige Erkenntnisse:

1. Die Entdeckung wächst weiter - Golden Dyke verdoppelt seine Größe. SDDSC8 erweitert Golden Dyke um 200 m in westlicher Richtung in Richtung Christina und schneidet 16 Adergruppen, darunter 10 bisher unbekannte Adergruppen außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Dadurch verdoppelt sich die Fläche des vielversprechenden Gebiets Golden Dyke sofort und es bestätigt sich, dass das mineralisierte System stärker miteinander verbunden ist als bisher angenommen. Da nur 650 m der 1.550 m bekannten Streichlänge intensiv gebohrt wurden, befindet sich Sunday Creek noch in einem frühen Stadium der Definition seines gesamten Umfangs.

2. Hochgradiges Profil bestätigt. SDDSC208 ergab 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, wobei vier einzelne Untersuchungsergebnisse 100 g/t Au überstiegen, darunter 309 g/t Au auf 0,47 m. Sunday Creek beherbergt nun 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au - ein Gehaltsprofil, das das Projekt zu den weltweit hochgradigsten Goldbohrfunden zählt.

3. Strukturelle Architektur weiter definiert. SDDSC180, SDDSC191 und SDDSC191W1 durchschnitten Korridore aus Gängen und alterierten Sedimenten in der Hangenden und lieferten wichtige Daten zu strukturellen Kontrollen und Alterationsspuren. Diese Bohrlöcher verbessern das geologische Rahmenwerk und die Zielvektoren für Folgebohrungen im Korridor Golden Dyke-Christina.

Abbildung 1: Sichtbares Gold in SDDSC208 mit Quarz + Karbonat + Sulfosalzen + Stibnit in einer 0,47 m langen Scherzone in 650,77 m Tiefe (309 g/t Au & 0,03 % Sb) innerhalb eines größeren Abschnitts von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: SDDSC208 ist ein bedeutendes Ergebnis für den Verlauf dieses Projekts. Sechzehn Adern in einem 420 m langen mineralisierten Abschnitt, vier einzelne Untersuchungsergebnisse von über 100 g/t Au und eine 200 m lange westliche Erweiterung von Golden Dyke - dieses Bohrloch zeigt, dass das System mit jeder Veröffentlichung weiter wächst. Das prospektive Gebiet Golden Dyke hat sich nun verdoppelt, und vor allem bestätigen die zehn neuen Adern zwischen Golden Dyke und Christina, dass es sich um ein größeres, stärker verbundenes System handelt, als wir zuvor definiert hatten.

Sunday Creek verfügt nun über 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 113 km Bohrungen, und wir haben weniger als die Hälfte der bekannten 1.550 m Streichlänge getestet. Das Explorationspotenzial hier ist beträchtlich und systematisch - es handelt sich nicht um eine Einzelbohrung, sondern um ein System im Distriktmaßstab, das sich mit jeder Bohrung weiter ausdehnt.

Mit seinem hohen Goldgehalt und dem strategischen Wert von Antimon, das in der westlichen Welt dringend benötigt wird, bietet Sunday Creek eine seltene Kombination. Wir haben den Gehalt, das Potenzial für eine großflächige Erschließung, die Rechtshoheit und die Infrastruktur. Mit zehn Bohrgeräten und 41 Bohrlöchern in der Pipeline treiben wir dieses Projekt methodisch voran, um Meilensteine bei der Ressourcendefinition und -erschließung zu erreichen.

Für diejenigen, die Details mögen - Highlights:

· SDDSC208 erreichte eine horizontale Step-out-Erweiterung von 200 m zwischen Golden Dyke und Christina mit einem herausragenden Abschnitt von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, darunter:

o 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,03 % Sb) ab 650,8 m

· Vier einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au:

o 109 g/t Au & 0,27 % Sb über 0,44 m ab 565,68 m

o 113 g/t Au und 0,01 % Sb über 0,31 m ab 644,64 m

o 107 g/t Au und 0,02 % Sb über 0,1 m ab 644,95 m

o 309 g/t Au & 0,03 % Sb über 0,47 m ab 650,77 m (sichtbares Gold in Abbildung 1 dargestellt)

· Das Bohrloch durchschnitten mehrere Adern jenseits des aktuellen Explorationsziels, wodurch sich die bekannte Ausdehnung des mineralisierten Systems vergrößerte und die Mineralisierung von Golden Dyke bis hinüber nach Christina weiter verbunden wurde.

Ausgewählte Highlights umfassen:

o 5,1 m mit 3,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 428,4 m

o 8,3 m mit 1,9 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 460,4 m

o 3,7 m mit 7,7 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 478,5 m, einschließlich

§ 1,7 m mit 14,3 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 2,5 % Sb) ab 479,0 m

o 1,9 m mit 37,2 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 565,7 m

o 0,4 m mit 111,6 g/t AuEq (111,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 644,6 m

o 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, einschließlich

§ 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 650,8 m

o 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m

· Hangende Wandlöcher - SDDSC180, 191 und 191W1 wurden von Ost nach West gebohrt, um die gesamte Breite des Gangs und das alterierte Sedimentpaket im Korridor Golden Dyke-Christina zu untersuchen. Aufgrund von Verwerfungen innerhalb der Zielzone blieben alle drei Bohrlöcher überwiegend innerhalb der Hangenden der vielversprechenden Struktur, anstatt die mineralisierte Sequenz bis zur Liegenden zu durchqueren. Obwohl diese Bohrlöcher nur niedriggradige Ergebnisse lieferten, lieferten sie wichtige Einschränkungen hinsichtlich der strukturellen Architektur und der Verwerfungsgeometrie, die die Zielgenauigkeit in nachfolgenden Programmen verbessern werden.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die von Ost nach West in Richtung der Prospekte Golden Dyke und Christina gebohrt wurden.

SDDSC208

SDDSC208, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchteufte insgesamt sechzehn Adern, darunter vier bekannte Adern des Golden Dyke, zehn Adern außerhalb des Explorationszielgebiets und zwei Adern an der Grenze zwischen Golden Dyke und Christina. Dieses Bohrloch untersuchte einen 420 m langen vielversprechenden Korridor, der die Mineralisierung 200 m westlich von Golden Dyke (320 m Bohrloch) erweitert.

Die Bohrung lieferte außerordentlich hochgradige Einzeluntersuchungsergebnisse, darunter vier Einzelergebnisse >100 g/t Au, darunter

· 109 g/t Au und 0,27 % Sb über 0,44 m ab 565,68 m

· 113 g/t Au & 0,01 % Sb über 0,31 m ab 644,64 m

· 107 g/t Au und 0,02 % Sb über 0,1 m ab 644,95 m

· 309 g/t Au und 0,03 % Sb auf 0,47 m ab 650,77 m (Abbildung 1)

Die Bohrung identifizierte erfolgreich eine Mineralisierung an der Grenze zwischen Golden Dyke und Christina und war eine 220 m lange Abwärtserweiterung mit einem herausragenden Abschnitt von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m und einer strukturell interpretierten 400 m tiefen Absenkung von 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m. Das Bohrloch durchschnitten auch mehrere Adern jenseits des aktuellen Explorationsziels, wodurch sich die bekannte Ausdehnung des mineralisierten Systems vergrößerte und die Mineralisierung von Golden Dyke bis hinüber nach Christina weiter verbunden wurde (Abbildung 2).

Ausgewählte Highlights umfassen:

· 4,6 m mit 2,2 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 420,1 m

· 5,1 m mit 3,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 428,4 m

· 8,3 m mit 1,9 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 460,4 m

· 3,7 m mit 7,7 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 478,5 m, einschließlich

o 1,7 m mit 14,3 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 2,5 % Sb) ab 479,0 m

· 3,0 m mit 4,5 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 503,4 m

· 1,9 m mit 37,2 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 565,7 m

· 2,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 608,4 m

· 0,4 m mit 111,6 g/t AuEq (111,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 644,6 m

· 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, einschließlich

o 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 650,8 m

· 4,3 m mit 2,5 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 665,6 m

· 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m.

SDDSC180

SDDSC180, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchschnitten einen 240 m langen Korridor aus Gang und alteriertem Sediment in der Hangenden des aussichtsreichen Gebiets. Dieses Bohrloch lieferte wichtige geologische Informationen über die strukturellen Kontrollen und den Alterationsfußabdruck im Zusammenhang mit dem mineralisierten System und trug so zum allgemeinen Verständnis des geologischen Rahmens für zukünftige Bohrziele bei.

SDDSC191 und SDDSC191W1

SDDSC191, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchschnitten einen 160 m langen Korridor aus Gängen und alterierten Sedimenten in der Hangenden des aussichtsreichen Gebiets. Ein Keilbohrloch, SDDSC191W1, wurde fertiggestellt, um diesen Korridor zu durchschneiden und seine Geometrie für zukünftige Bohrziele zu definieren. Diese Bohrlöcher trugen zur Abgrenzung der strukturellen Architektur der Prospekte Golden Dyke und Christina bei und lieferten wichtige Vektorinformationen für nachfolgende Explorationsprogramme.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz, ein weiteres Bohrgerät ist für die regionale Exploration vorgesehen. Die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter zehn Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 3). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das Goldprojekt Sunday Creek im epizonalen Stil befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar (Ha) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts und dessen Umgebung bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark alterierten Gesteinen (dem Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adern ähneln einer goldenen Leiter, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen in einer Tiefe von über 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Seit Ende 2020 wurden insgesamt 243 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 113.556,61 m in Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, drei weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und 66 zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 und 100 g/t Au sowie 97 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehaltes von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsgesteins/Sediments (Leitersprossen) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 6).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten der auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Projektstandort, den Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu den Bohrkragen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 70 % der gemessenen Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal ( 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Lage mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 113,6 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m getestet wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Antimon trägt neben Gold etwa 20 % zum In-situ-Wert bei. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen Antimonlieferanten für den Westen.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und einen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen.

Für die Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die gemäß NI 43-101 qualifizierte Person. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, die gleichen Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

Abbildung 3: Sunday Creek-Grundriss mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

Abbildung 4: Längsschnitt Sunday Creek über A-B in der Ebene der Brekzie/veränderten Sedimentwirtsgestein in Richtung NW (Streichung 56 Grad) mit mineralisierten Gangsystemen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

Abbildung 5: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.

Abbildung 6: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

SDDSC191W1 1132,9 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

SDDSC208 929,3 Christina 330753,5 5867733 306,7 -47,1 281

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 1438,86 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 1100 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 In Bearbeitung Plan Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

1320

m

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380,02 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,5 5867952,7 346,8 -55,2 269

SDDSC214W1 In Bearbeitung Plan Apollo 331615,5 5867951,7 346,8 0 0

1150

m

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

SDDSC218 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

700

m

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -26 70,8

SDDSC221 926,6 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 284,1

SDDSC222 In Bearbeitung Plan Apollo 331595,7 5867936,2 345,5 -50,4 267,6

770

m

SDDSC223 460 Apollo East 331481 5867842 336,2 -34 262

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -37 245,8

SDDSC225 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330753,5 5867733 306,8 -52,8 283,8

1270

m

SDDSC226 In Bearbeitung Plan Rising Sun 331273 5867124 290 56 336,5

1900

m

SDDSC227 In Bearbeitung Plan Apollo Ost 331481,2 5867839,5 335,4 -36,3 266,2

380

m

SDDSC228 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -47 245

440

m

SDDSC232 In Bearbeitung Plan Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -34 65,2

1000

m

Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,5 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 In Bearbeitung Plan Tonstall 336992 5870553 524,6 -28,3 285

425

m

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -46,5 252,3

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC208 420,10 424,74 4,64 0,8 0,6 2,2

Einschließlich 424,30 424,74 0,44 1,9 4,7 13,2

SDDSC208 428,44 433,56 5,12 0,8 1,2 3,8

Einschließlich 428,44 429,98 1,54 1,0 2,2 6,3

Einschließlich 433,06 433,56 0,50 1,7 4,0 11,2

SDDSC208 447,98 449,31 1,33 1,7 0,1 2,0

SDDSC208 460,39 468,65 8,26 1,1 0,4 1,9

Einschließlich 460,64 461,05 0,41 10,3 2,7 16,8

SDDSC208 478,47 482,20 3,73 4,8 1,2 7,7

Einschließlich 478,97 480,70 1,73 8,2 2,5 14,3

SDDSC208 484,23 484,56 0,33 10,1 2,3 15,6

SDDSC208 486,64 487,17 0,53 0,8 4,8 12,3

SDDSC208 503,35 506,36 3,01 1.4 1,3 4,5

Einschließlich 503,35 503,50 0,15 13,3 21,5 64,7

SDDSC208 516,95 519,06 2,11 0,6 0,4 1,5

SDDSC208 527,69 530,23 2,54 0,9 0,4 1,8

SDDSC208 534,11 534,38 0,27 5,6 1,2 8,6

SDDSC208 565,68 567,61 1,93 35,9 0,5 37,2

SDDSC208 570,10 570,30 0,20 2,6 3,7 11,5

SDDSC208 579,92 581,22 1,30 1,4 0,1 1,8

SDDSC208 600,10 601,45 1,35 0,8 0,5 2,1

SDDSC208 608,43 610,75 2,32 4,4 0,2 4,8

Einschließlich 608,70 609,40 0,70 8,7 0,1 8,9

SDDSC208 619,24 620,06 0,82 2,0 0,4 2,9

SDDSC208 644,64 645,05 0,41 111,5 0,0 111,6

SDDSC208 649,42 651,24 1,82 79,9 0,2 80,5

Einschließlich 650,77 651,24 0,47 309,0 0 309,1

SDDSC208 662,00 663,48 1,48 4,2 0,0 4,3

SDDSC208 665,62 669,89 4,27 2,4 0,1 2,5

Einschließlich 669,65 669,89 0,24 34,4 0,0 34,5

SDDSC208 679,24 679,78 0,54 10,5 0,0 10,5

SDDSC208 684,62 687,00 2,38 1,3 0,1 1,4

SDDSC208 777,12 777,77 0,65 6,0 0,2 6,4

SDDSC208 831,20 832,50 1,30 14,0 0 14,0

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 ergaben >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC180 817,49 818,26 0,77 0,14 0,00 0,15

SDDSC180 818,26 819,2 0,94 0,16 0,01 0,18

SDDSC180 819,59 820,54 0,95 0,13 0,01 0,15

SDDSC180 820,54 821,52 0,98 0,26 0,02 0,30

SDDSC180 821,52 821,98 0,46 1,66 0,00 1,67

SDDSC180 821,98 823,1 1,12 0,95 0,01 0,97

SDDSC180 823,1 824,22 1,12 0,10 0,01 0,12

SDDSC180 829,98 830,68 0,70 0,23 0,01 0,24

SDDSC180 833,01 833,72 0,71 0,16 0,00 0,17

SDDSC180 833,72 833,85 0,13 3,76 0,01 3,78

SDDSC180 834,45 835,44 0,99 0,26 0,01 0,28

SDDSC180 835,99 836,2 0,21 0,21 0,14 0,54

SDDSC180 836,2 836,33 0,13 0,67 0,07 0,85

SDDSC180 836,67 836,9 0,23 3,52 0,01 3,54

SDDSC180 838,27 839,55 1,28 0,12 0,00 0,13

SDDSC180 839,55 840,25 0,70 0,14 0,00 0,15

SDDSC180 846,44 846,66 0,22 0,52 0,00 0,53

SDDSC180 847,9 848,76 0,86 0,09 0,01 0,12

SDDSC180 855,3 856,4 1,10 0,39 0,00 0,40

SDDSC180 856,4 857,7 1,30 1,46 0,00 1,47

SDDSC180 861,6 862,9 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC180 879,8 881,1 1,30 0,10 0,00 0,11

SDDSC180 882,4 883,38 0,98 0,25 0,00 0,26

SDDSC180 892,27 892,73 0,46 0,25 0,00 0,25

SDDSC180 897,46 898,23 0,77 0,22 0,00 0,23

SDDSC180 912,4 913,25 0,85 1,78 0,00 1,78

SDDSC180 915,14 915,88 0,74 0,33 0,00 0,34

SDDSC180 922,83 923,77 0,94 0,22 0,00 0,23

SDDSC180 936,42 936,65 0,23 1,69 0,00 1,70

SDDSC180 937,24 938,15 0,91 0,21 0,00 0,22

SDDSC180 938,15 938,3 0,15 8,00 0,00 8,01

SDDSC180 938,3 939,24 0,94 0,13 0,00 0,14

SDDSC180 952,05 952,35 0,30 3,18 0,00 3,18

SDDSC180 960,6 961,4 0,80 0,56 0,00 0,57

SDDSC180 970,3 970,9 0,60 0,28 0,00 0,29

SDDSC180 972,3 972,8 0,50 0,45 0,00 0,46

SDDSC180 989 990,2 1,20 0,25 0,00 0,26

SDDSC180 990,2 990,4 0,20 4,45 0,00 4,45

SDDSC180 1000 1001 1,00 0,11 0,00 0,12

SDDSC180 1006,3 1007,5 1,20 0,65 0,00 0,66

SDDSC180 1007,5 1008,4 0,90 0,89 0,00 0,90

SDDSC180 1008,4 1008,9 0,50 0,24 0,00 0,24

SDDSC180 1010,2 1010,8 0,60 0,17 0,00 0,17

SDDSC180 1010,8 1011,1 0,30 0,90 0,00 0,90

SDDSC180 1012,9 1013,3 0,44 0,46 0,00 0,46

SDDSC180 1023,56 1024,3 0,77 0,40 0,00 0,41

SDDSC180 1024,33 1025,5 1,12 0,38 0,00 0,38

SDDSC180 1025,45 1026,3 0,80 0,19 0 0,19

SDDSC180 1026,25 1027 0,71 0,23 0,00 0,23

SDDSC180 1027,92 1028,6 0,72 0,25 0,00 0,25

SDDSC180 1029,8 1030,2 0,43 0,29 0,00 0,30

SDDSC191 841,34 842,48 1,14 0,09 0,00 0,09

SDDSC191 843,07 843,96 0,89 0,33 0,00 0,33

SDDSC191 844,41 845 0,59 0,72 0,01 0,74

SDDSC191 851,3 852,6 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC191 860,96 861,83 0,87 0,24 0,01 0,26

SDDSC191 861,83 863,1 1,27 0,08 0,00 0,08

SDDSC191 863,1 863,8 0,70 0,74 0,00 0,75

SDDSC191W1 861,01 862,14 1,13 0,25 0,01 0,27

SDDSC191W1 862,35 862,9 0,55 0,32 0,0 0,32

SDDSC191W1 863,07 863,87 0,80 0,33 0,00 0,33

SDDSC191W1 865,5 866,13 0,63 0,16 0,00 0,16

SDDSC191W1 867,14 867,85 0,71 0,50 0,00 0,51

SDDSC191W1 867,85 869,02 1,17 0,10 0,01 0,11

SDDSC191W1 872,65 873,14 0,49 0,24 0,00 0,25

SDDSC191W1 890,7 891,02 0,32 0,21 0,10 0,45

SDDSC191W1 905,82 906,61 0,79 0,27 0,00 0,27

SDDSC191W1 914,38 915,46 1,08 0,10 0,01 0,12

SDDSC191W1 918,47 918,64 0,17 0,61 0,00 0,62

SDDSC191W1 941,78 942,32 0,54 0,39 0,00 0,40

SDDSC191W1 961,13 961,34 0,21 0,41 0,15 0,77

SDDSC191W1 975,44 975,94 0,50 0,26 0,00 0,27

SDDSC191W1 975,94 976,79 0,85 0,31 0,00 0,32

SDDSC191W1 978,72 979,71 0,99 0,39 0,00 0,40

SDDSC191W1 979,71 980,56 0,85 0,14 0,00 0,15

SDDSC191W1 980,56 981,67 1,11 0,11 0,00 0,12

SDDSC191W1 981,67 982,42 0,75 0,13 0,00 0,14

SDDSC191W1 982,42 982,95 0,53 0,20 0,00 0,21

SDDSC191W1 983,37 984,39 1,02 0,25 0,00 0,26

SDDSC208 414,67 414,96 0,29 0,39 0,05 0,50

SDDSC208 414,96 415,96 1,00 0,07 0,01 0,10

SDDSC208 418,08 418,68 0,60 0,17 0,02 0,21

SDDSC208 419,51 420,1 0,59 0,67 0,03 0,74

SDDSC208 420,1 420,34 0,24 1,34 0,01 1,36

SDDSC208 420,34 421,18 0,84 1,43 0,19 1,88

SDDSC208 421,18 421,3 0,12 3,08 0,44 4,13

SDDSC208 421,3 421,66 0,36 0,65 0,03 0,72

SDDSC208 421,66 421,88 0,22 1,20 0,33 1,99

SDDSC208 421,88 422,76 0,88 0,20 0,01 0,23

SDDSC208 422,76 422,92 0,16 1,71 0,39 2,64

SDDSC208 422,92 423,43 0,51 0,37 0,14 0,70

SDDSC208 423,43 423,7 0,27 0,07 0,22 0,60

SDDSC208 423,7 424,3 0,60 0,07 0,05 0,18

SDDSC208 424,3 424,74 0,44 1,93 4,71 13,19

SDDSC208 424,74 425,3 0,56 0,15 0,03 0,23

SDDSC208 425,3 426,26 0,96 0,16 0,04 0,25

SDDSC208 427,68 428,44 0,76 0,48 0,18 0,91

SDDSC208 428,44 428,54 0,10 6,09 2,16 11,25

SDDSC208 428,54 428,8 0,26 2,56 1,66 6,53

SDDSC208 429,48 429,82 0,34 0,12 2,00 4,90

SDDSC208 429,82 429,98 0,16 1,01 12,70 31,36

SDDSC208 429,98 431,07 1,09 0,12 0,10 0,35

SDDSC208 431,07 431,38 0,31 0,80 0,05 0,92

SDDSC208 431,38 431,75 0,37 1,01 0,50 2,21

SDDSC208 431,75 432,11 0,36 0,52 0,36 1,38

SDDSC208 432,11 432,35 0,24 1,03 0,65 2,58

SDDSC208

