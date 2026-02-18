Regional-Treppenlift setzt auf barrierefreie Lösungen im Alltag

Alles, was Sie für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause brauchen: Wohnraumanpassung, rechtliche Ansprüche, Förderungen und praxistaugliche Lösungen.

18. Februar 2026 - Pflege und Unterstützung im häuslichen Umfeld gewinnen an Bedeutung. Regional-Treppenlift ordnet Treppenlifte als praktischen Baustein für barrierefreies Wohnen ein und bietet dazu herstellerunabhängige Beratung, Vor-Ort-Aufmaß sowie verschiedene Liftlösungen für unterschiedliche bauliche Situationen - mit dem Ziel, Wege im eigenen Zuhause sicherer und alltagstauglicher zu machen.

In vielen Wohnungen und Häusern entscheidet eine Treppe darüber, ob Räume weiterhin selbstständig genutzt werden können. Wer im Alter, nach einer Erkrankung oder mit einer Einschränkung Unterstützung benötigt, steht oft vor der Frage, wie sich der Alltag im vertrauten Zuhause dauerhaft organisieren lässt. Regional-Treppenlift greift diese Entwicklung auf und positioniert Treppenlifte als konkrete Hilfe, um Wohnräume über Etagen hinweg barriereärmer zu erschließen.

"Barrierefreiheit beginnt häufig dort, wo im Alltag die erste Hürde steht - und das ist im eigenen Zuhause oft die Treppe", sagt ein Sprecher von Regional-Treppenlift. "Unser Anspruch ist, Lösungen verständlich zu machen und die passende Option anhand der Situation vor Ort zu finden."

Herstellerunabhängige Beratung und Vor-Ort-Aufmaß: Fokus auf die passende Lösung

Regional-Treppenlift setzt auf herstellerunabhängige Beratung und ergänzt diese durch ein Vor-Ort-Aufmaß. Damit lässt sich klären, welche Liftart zur jeweiligen Treppe passt und welche Anforderungen im Alltag eine Rolle spielen - etwa, ob eine Treppe gerade oder kurvig verläuft, ob ein Zugang innen oder außen benötigt wird oder ob die Nutzung mit einem Rollstuhl erfolgen soll.

Zum Angebot gehören Sitzlifte für gerade und kurvige Treppen sowie für den Einsatz innen und außen. Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, kommen Plattformlifte als rollstuhlgeeignete Option in Betracht. Darüber hinaus nennt Regional-Treppenlift Hublifte als Lösung für Höhen bis etwa 3 Meter. Damit lassen sich typischerweise Höhenunterschiede überwinden, ohne dass eine klassische Treppenanlage im Mittelpunkt stehen muss.

"Wir beraten nicht nach Schema F, sondern orientieren uns daran, wie die Wege im Haus tatsächlich genutzt werden und welche Unterstützung im Alltag benötigt wird", so der Sprecher weiter. Die Einordnung als "Baustein" betont dabei: Ein Lift kann ein zentraler Bestandteil sein, um bestehende Wohnräume weiterhin erreichbar zu halten und Routinen zu vereinfachen.

Von Förderung bis Wartung: Unterstützung entlang des gesamten Prozesses

Neben der Auswahl und Planung der passenden Technik hebt Regional-Treppenlift begleitende Leistungen hervor, die für viele Betroffene und Angehörige entscheidend sind. Dazu zählt ein Förder-Check, der dabei unterstützt, mögliche Förderoptionen zu prüfen. Ergänzend bietet das Unternehmen Serviceleistungen von der Montage über eine dokumentierte Abnahme bis hin zur Wartung an.

"Gerade wenn Pflege zu Hause organisiert wird, braucht es Lösungen, die nicht nur installiert werden, sondern auch langfristig verlässlich betreut werden", sagt der Sprecher. Der Serviceansatz zielt darauf ab, Abläufe planbar zu gestalten und die Nutzung im Alltag dauerhaft abzusichern.

Mit der Kombination aus Beratung, Aufmaß, unterschiedlichen Liftarten und begleitenden Services ordnet Regional-Treppenlift Treppenlifte als praktische Maßnahme ein, die Selbstständigkeit im eigenen Zuhause erleichtern kann - insbesondere dann, wenn sich Lebenssituationen verändern und Mobilität über Etagen hinweg zur Herausforderung wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regional Treppenlift Leipzig

Herr Günther Peinemann

Richard-Wagner-Straße 1

04109 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0800 3562673

web ..: https://www.regional-treppenlift.de/treppenlift/Leipzig/

email : info@regional-treppenlift.de

Regional-Treppenlift ist ein Anbieter für herstellerunabhängige Beratung rund um Lösungen zur Erschließung von Wohnräumen. Das Unternehmen unterstützt bei der Auswahl passender Systeme wie Sitzliften (für gerade und kurvige Treppen, innen und außen), Plattformliften (rollstuhlgeeignet) und Hubliften (für Höhen bis ca. 3 m). Zum Leistungsumfang gehören Vor-Ort-Aufmaß, ein Förder-Check sowie Serviceleistungen von Montage über dokumentierte Abnahme bis Wartung. Betreiber ist Webtechcop unter der Leitung von Herrn Thomas Palitzsch.

