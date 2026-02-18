Die Zahlen sprechen für sich: Neueste Ausgabe der News Advertising Study von Stagwell zeigt, dass Deutsche ihre Nachrichten lieb

Stagwell, Axel Springer, Teads und The Trade Desk kooperieren bei deutscher News Advertising Study und werten die Antworten von über 11.000 Befragten aus

Die Studie zeigt: Der Anteil der News Junkies" ist in Deutschland unter allen untersuchten Märkten am höchsten

BERLIN, GERMANY / ACCESS Newswire / 18. Februar 2026 / Stagwell, das globale Challenger-Netzwerk, das Marketing durch KI transformiert, hat die neueste Ausgabe seiner News Advertising Study in Partnerschaft mit Axel Springer, Teads und The Trade Desk veröffentlicht.

Die Umfrage unter 11.282 Erwachsenen in Deutschland knüpft an Stagwells frühere News Advertising Studies im asiatisch-pazifischen Raum, in Kanada, den USA und Großbritannien an. Die regionale Studie bestätigt erneut: Werbung im Umfeld hochwertiger journalistischer Inhalte birgt für Marken keine Reputationsrisiken - unabhängig vom Thema.

Die Future of News-Analyse für den deutschen Markt zeigt, wie wichtig es für Marken ist, in hochwertigen Nachrichtenpublikationen zu werben. Deutschland hat einen um 10 Prozentpunkte höheren Anteil an Nachrichtenenthusiasten als andere Märkte. Es ist eine verpasste Chance, wenn Marken nicht in diese wertvolle Zielgruppe investieren, nur weil Unsicherheiten rund um Brand Safety missverstanden werden," sagt James Townsend, CEO von Stagwell EMEA.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

· 81 % der deutschen Erwachsenen lesen aktiv Nachrichten.

· 35 % der deutschen Erwachsenen sind News Junkies": Sie checken die Nachrichten durchschnittlich 7,2 Mal pro Tag und lesen durchschnittlich 10,3 Nachrichtenartikel pro Tag (vs. 25 % in Großbritannien und den USA).

· Der Anteil der exklusiven News Junkies" in Deutschland (18 %) ist mit Abstand der höchste unter allen untersuchten Märkten - einschließlich Asien-Pazifik (9 %), Kanada (11 %), USA (11 %) und Großbritannien (10 %).

· Deutsche Erwachsene verfolgen Nachrichten häufiger intensiv (35 %) als Sport (25 %) oder Unterhaltung (15 %).

· Für deutsche Verbraucher macht es praktisch keinen Unterschied, in welchem redaktionellen Umfeld Werbung erscheint: 66 % zeigen Kaufabsicht bei Anzeigen neben Politik- oder Kriminalitätsberichten, 67 % bei Sport- und Unterhaltungsthemen. Der minimale Unterschied ist statistisch nicht bedeutsam - harte Nachrichten wirken sich nicht negativ auf Marken aus.

· Auch bei wichtigen demografischen Zielgruppen ergeben sich für Werbetreibende keine Brand-Safety-Bedenken - darunter Gen Z, Millennials, Besserverdienende sowie Deutsche mit Hochschulabschluss.

Marken, die Nachrichtenumfelder meiden, machen sich unsichtbar. 81 % der Deutschen konsumieren aktiv und regelmäßig Nachrichten, und mehr als ein Drittel tut dies sehr intensiv", sagt Christoph Eck-Schmidt, CCO & CMO von Axel Springer.

Die Erkenntnisse werden auf der jährlichen Media Leaders-Veranstaltung in Berlin präsentiert, die von W&V und Axel Springer ausgerichtet wird. Führungskräfte von Axel Springer, The Trade Desk, Teads, Deutsche Telekom AG und Stagwells Media- und Data Intelligence-Plattform UNICEPTA diskutieren vor 50 führenden CEOs und CMOs der Region über die Bedeutung von Werbung im Nachrichtenumfeld.

Wenn Marken sich von Nachrichten zurückziehen, befeuern sie ungewollt einen Teufelskreis, der Journalismus und öffentliches Vertrauen schwächt", sagt Stephanie Himoff, Chief Commercial Supply Officer, Teads. Die Forschungsergebnisse von Stagwell zeigen das Gegenteil: Werbung neben hochwertigen Nachrichten unterstützt unabhängige Berichterstattung, erreicht stark engagierte Zielgruppen und liefert messbare Markenerfolge."

Mit der Weiterentwicklung der digitalen Werbelandschaft wird eines immer deutlicher: Wo eine Marke erscheint, ist für den Kampagnenerfolg ebenso entscheidend wie präzises Targeting. Stagwells Future of News-Studie, unterstützt von The Trade Desk, zeigt klar: Werbung in Premium-Nachrichtenumgebungen ist sowohl markensicher als auch hocheffektiv - bei allen Themen, von Politik über Unterhaltung bis Wirtschaft", sagt Jan Vorndamm, Senior Director of Inventory Partnerships, The Trade Desk. Indem Marken ihre Investitionen stärker in Qualitätsjournalismus verlagern, können sie messbare Geschäftsergebnisse erzielen und zugleich zu einem gesunden und nachhaltigen Medienökosystem beitragen."

Mehr über Future of News und die Forschungsergebnisse erfahren Sie unter: www.stagwellglobal.com/future-of-news/ . Fragen richten Sie gerne an: futureofnews@stagwellglobal.com

Über Stagwell

Stagwell ist das globale Challenger-Netzwerk, das Marketing durch KI transformiert. Wir liefern skalierte kreative Performance für die ambitioniertesten Marken der Welt und verbinden kulturbewegende Kreativität mit modernster Technologie - für die perfekte Balance aus Kunst und Wissenschaft im Marketing. Geführt von Unternehmern, arbeiten unsere Spezialisten in über 45 Ländern für ein gemeinsames Ziel: mehr Effektivität und bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kunden. Mehr unter www.stagwellglobal.com .

Pressekontakt:

Madi Wick

PR@stagwellglobal.com

SOURCE: Stagwell

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com