Buchtipp: Die Magie der Geschichten

Was würde geschehen, wenn all die Märchen und Geschichten, die sie von klein auf begleiteten, plötzlich real würden und sie selbst mitten in dieses Abenteuer hineingerieten?

Buchbeschreibung:

Ich nehme Dich mit in eine Welt, in der die Wände zwischen den Dimensionen durchsichtig und Realität und Märchen eins werden. Folge mir in das Reich der Hexen und Naturgeister!

Dies sind die traumhaften Erinnerungen eines kleinen Mädchens, das mit Elfen, Zwergen, Kobolden und Baumgeistern sprach. Ein wundervolles Buch mit vielen farbenfrohen Illustrationen für Kinder und Erwachsene, das einst erzählte Geschichten wieder lebendig werden lässt.

https://buchshop.bod.de/die-magie-der-geschichten-christine-erdic-978369...

Produktinformation:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand

Erscheinungstermin:? 13. Februar 2026

Sprache:? Deutsch

Seitenzahl der Print-Ausgabe: ?88 Seiten

ISBN-10: ?3695744154

ISBN-13: 978-3695744152

Über die Autorin:

Christine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei. Schon damals verfasste sie oft kleine Geschichten und Gedichte, die sie jedoch nie veröffentlichte. Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millennium in der Türkei. Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität von Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache, und gibt private Deutschstunden.

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/

