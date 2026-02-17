Arizona Sonoran gibt die Ernennung von Bill Washington zum nicht geschäftsführenden Direktor bekannt

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX: ASCU) (ASCU oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-co...) , ein aufstrebender Kupferentwickler mit Sitz in den USA, gibt heute bekannt, dass Bill Washington als nicht geschäftsführender Direktor in den Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Darüber hinaus wurde Alison Dwoskin zur Vizepräsidentin für Investor Relations befördert.

David Laing, Vorsitzender von Arizona Sonoran, kommentierte: Wir freuen uns, Bill Washington in unserem Board of Directors willkommen zu heißen und würdigen die Leistungen von Alison. Während wir uns bei Cactus in die Entwicklungsphase begeben, werden Bills Fachkenntnisse in den Bereichen Kapitalmärkte, strategische Führung und Kapitalallokationsstrategie die Expertise unseres derzeitigen Boards of Directors ergänzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Board of Directors und der Geschäftsführung unsere strategischen Pläne umzusetzen, um die erste Kupferkathodenproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 anzuvisieren.

Bill Washington ist ein versierter Finanzexperte mit 32 Jahren Erfahrung in der Leitung und dem Aufbau von Investmentbanking-Teams sowie in der Unterstützung der Unternehmensführung und der Vorstandsleitung im Bergbau- und Metallsektor. Derzeit ist er Partner bei Hydra Capital Partners. Zuvor war er von Juli 2011 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen Ende 2015 Leiter des Bereichs Global Mining & Metals bei National Bank Financial Markets. Er kam im Rahmen der Übernahme von Wellington West Capital Markets zur National Bank, wo er seit August 2004 als Leiter des Investmentbankings tätig war und sich ausschließlich auf den Bergbau- und Metallsektor konzentrierte. Bevor er zu Wellington West kam, hatte Bill seit 1994 verschiedene Positionen im Investmentbanking bei National Bank Financial/First Marathon, Gordon Capital und Lancaster Financial/TD Securities inne.

Bevor er in das Investmentbanking einstieg, arbeitete er sechs Jahre lang als Bauingenieur an großen Infrastrukturprojekten in Großbritannien, Spanien und Hongkong. Bill hat einen Bachelor of Applied Science (Bauingenieurwesen) von der University of British Columbia und einen MBA von der University of Western Ontario (Ivey). Bill ist außerdem als unabhängiger Direktor für Wesdome Gold Mines und Rupert Resources tätig. Zuvor war er ein Direktor bei Copper Mountain Mining bis zu dessen Übernahme durch Hudbay Minerals im Juni 2023 und bei Brio Gold bis zu dessen Übernahme durch Leagold Mining (jetzt Equinox Gold) im Mai 2018.

Alison Dwoskin ist eine Investor-Relations-Expertin mit 22 Jahren Erfahrung, die sich auf Kapitalmärkte und Unternehmenskommunikation vor allem im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert hat. Sie wurde zur Vizepräsidentin für Investor Relations befördert, nachdem sie ursprünglich als Direktorin für Investor Relations in das Unternehmen eingetreten war. Alison ist zertifizierte Expertin für Investor Relations (CPIR) und hat einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung von der Brock University.

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company ( www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com) ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einer 100%igen Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus. Das Projekt befindet sich auf privatem Land und umfasst eine große Porphyr-Kupferressource. Eine kürzlich im Jahr 2024 erstellte PEA sieht eine Kupfertagebaumine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupferentwicklungsprojekt mit geringem Risiko, das von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer bestehenden Infrastruktur, Highways und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und sich zu einem mittleren Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu entwickeln, der robuste Renditen erzielen und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Stakeholder gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Board geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarktexpertise ergänzt werden.

Für weitere Informationen

Alison Dwoskin, Vice President, Investor Relations

Tel.: 647-233-4348

adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, President, CEO and Director

Tel.: 416-723-0458

gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen zu erkennen wie voraussichtlich, Annahme, werden, glauben, überzeugend, Eventualitäten, könnte, Lieferung, Entwicklung, Schätzung, Erwartung, Exploration, eventuell, Faktoren, Machbarkeit, vorausschauend, zukünftig, Absicht, Aussicht, Ziel, Pläne, Projekt, Risiko, Phase, Studie, vorbehaltlich, sein, Ziel, Übergang und werden oder Variationen dieser Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden oder werden (oder nicht), oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder in Zukunft Auswirkungen oder Folgen haben können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie (oder PFS) beziehen; die erste Kupferkathodenproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2029; und die Ziele des Unternehmens (einschließlich der Entwicklung des Projekts Cactus, der Entwicklung zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten könnte, sowie alle anderen laufenden oder zukünftigen Erfolge). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Handlungen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen erachtet werden und die beste Einschätzung auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen darstellen. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden und die sich als unrichtig erweisen könnten, gehören diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das AIF), im Lagebericht (zusammen mit den beigefügten Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und die bereits abgeschlossenen und im Jahr 2025 berichteten Quartale (zusammen die Finanzberichterstattung 2024-25) sowie im technischen Bericht der PFS enthalten sind, die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter dem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Genauigkeit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (oder PFS) und deren Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die möglicherweise nicht mit früheren Studien oder etwaigen tatsächlichen Ergebnissen übereinstimmen oder anderweitig nicht den Erwartungen entsprechen; dass die erste Kathodenproduktion nicht in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 oder überhaupt nicht stattfindet; und dass die Ziele des Unternehmens nicht im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens oder überhaupt nicht erreicht werden, neben anderen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren im AIF und den Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die in der Finanzmitteilung 2024-25 und dem technischen Bericht zur PFS identifiziert wurden. Die vorstehende Liste von Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Erörterung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens konsultieren, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und im technischen Bericht zur PFS enthalten ist. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Vorsichtsmaßnahmen sowie den Warnhinweisen im AIF, der Finanzoffenlegung 2024-25 und dem technischen Bericht zur PFS.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Arizona Sonoran Copper Company Inc.

Alison Dwoskin, CPIR

372 Bay Street, Suite 1800

M5H 2W9 Toronto, ON

Kanada

email : adwoskin@arizonasonoran.com

Pressekontakt:

Arizona Sonoran Copper Company Inc.

Alison Dwoskin, CPIR

372 Bay Street, Suite 1800

M5H 2W9 Toronto, ON

email : adwoskin@arizonasonoran.com