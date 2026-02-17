QScreen AI treibt quanteninspirierte Optimierung mit US-Patentanmeldung voran und rückt durch nationale Berichterstattung auf CB

TORONTO, 17. Februar 2026 - QScreen AI Inc. (CSE: QAI) (OTC Pink: PMEDF) (FWB: 3QP), ein Innovator, der Quanten-KI-Technologien miteinander verbindet, um die Screening-Methoden und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Gesundheitssektor zu transformieren, hat heute die Einreichung einer provisorischen Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) bekannt gegeben. Diese bahnbrechende Innovation mit dem Titel System, Method, and Robotic Platform for Quantum-Inspired Multi-Objective Optimization of Human-Governed Clinical Intake and Readiness Data Collection Under Operational Constraints (Antrag - 63/981,576) dient zur Bewältigung missionskritischer Herausforderungen in umbruchgefährdeten Umgebungen wie Militäroperationen, öffentlicher Sicherheit und institutioneller Gesundheit und macht QScreen AI damit schlagartig zu einem Vorreiter der KI-gestützten Workflow-Optimierung.

Die Ankündigung folgt auf eine nationale Berichterstattung von CBC News während der kanadischen Handelsmission in Mexiko, bei der Dr. Rahul Kushwah zu der differenzierten Plattform von QScreen AI und ihrer wachsenden Bedeutung in Schlüsselbranchen interviewt wurde. In der landesweit ausgestrahlten Sendung kamen auch der für den Handel zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten zuständige Minister Hon. Dominic LeBlanc und der ehemalige mexikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Arturo Sarukhan, zu Wort. Beide wiesen auf die strategische Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Innovation und Technologie hin.

Das Interview in voller Länge finden Sie unter dem nachfolgenden Link (die Berichterstattung zu QScreen AI beginnt bei 8:28 Min.):

www.youtube.com/watch?v=AATVru5NEE0

Aufbauend auf der Dynamik der Handelsmission der kanadischen Regierung in Mexiko in dieser Woche, wo wichtige Treffen mit mexikanischen Vertriebsfirmen und Branchenführern stattfinden, sowie auf den strategischen Gesprächen auf US-Ebene mit Global Frontier Advisors L.P. unter der Leitung hochrangiger US-Beamter wie dem ehemaligen Direktor des im US-Verteidigungsministerium angesiedelten Joint Artificial Intelligence Center, festigt diese Patentanmeldung die Führungsrolle von QScreen AI bei der Vermarktung von Synergien im Bereich der Quanten-KI. Die Technologie überwindet die Starrheit herkömmlicher Aufnahmesysteme durch den Einsatz quanteninspirierter probabilistischer Algorithmen auf klassischer Hardware zur dynamischen Ausbalancierung von Durchsatzmengen, Risikodetektion, Dokumentationsgenauigkeit, Arbeitsbelastung des klinischen Personals und Stabilität - und das alles unter nicht übersteuerbaren Sicherheitsvorkehrungen und menschlicher Aufsicht. Mit dieser Innovation lassen sich Geschäftschancen in den globalen Märkten erschließen, die von der Bewertung der militärischen Einsatzbereitschaft bis hin zu zivilen Maßnahmen bei Krankheitsausbrüchen reichen. Es werden skalierbare, hardwareunabhängige Lösungen möglich, die sich nahtlos in zukünftige Lösungsprogramme auf Basis der Quanteninformatik integrieren lassen.

Die wichtigsten Errungenschaften in diesem Patent:

· Quanteninspirierte probabilistische Optimierung: Eine lösungsunabhängige Engine, die komplexe Arbeitsabläufe als multikriterielle Energieminimierungsprobleme modelliert und das stochastische Annealing für schnelle Konvergenz und hohe Anpassungsfähigkeit nutzt, um Effizienzsteigerungen in Hochdruckszenarien zu erreichen.

· Hybride deterministisch-probabilistische Governance: Erzwingt nicht übersteuerbare Sicherheitsauslöser und ermöglicht gleichzeitig KI-gesteuerte Anpassungen. Damit ist sichergestellt, dass die Vereinbarkeit mit ethischen Richtlinien (Compliance) und die Auditierbarkeit gegeben sind und keinerlei autonome medizinische Entscheidungen gefällt werden.

· Anwendung in der Robotik und an Mehrfachschnittstellen: Unterstützt Kioske, Tablets, Webportale und physische Roboter, die sich in Echtzeit an Umweltfaktoren anpassen; eignet sich perfekt für den Vor-Ort-Einsatz im Verteidigungswesen, Strafvollzug und bei Großveranstaltungen.

· Surge-responsive Neugewichtung und Stabilitätsmetriken: Überwacht Betriebsmetriken, um Prioritäten in Krisensituationen neu zu kalibrieren, minimiert falsche Eskalationen und erhöht die Entscheidungssicherheit durch eine Dual-Trigger-Logik.

· Breiter Vermarktungshorizont: Anwendbarkeit in den Bereichen Militärgesundheit, Arbeitssicherheit, klinische Studien, Unternehmensgesundheit und Notfall-Screening; steht im Einklang mit dem Expansionskurs von QScreen AI im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit der Vereinigten Staaten sowie internationale Partnerschaften.

Dieses Patent stärkt die Immaterialgüterrechte von QScreen AI und unterstützt die Vermarktungsmaßnahmen des Unternehmens, die u. a. Pilotprojekte, strategische Allianzen und Integrationsmöglichkeiten in wichtigen nordamerikanischen Märkten vorsehen.

Dr. Rahul Kushwah, COO von QScreen AI, erklärt: Diese Patentanmeldung beim Patentamt in den Vereinigten Staaten ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung unserer quanteninspirierten Optimierungsplattform. Wir befassen uns mit einigen der komplexesten betrieblichen Herausforderungen im Gesundheits- und Verteidigungssektor. In diesen Bereichen sind Effizienz, Präzision und Einsatzbereitschaft missionskritisch. Durch unsere aktive Beteiligung an der Handelsmission Kanada-Mexiko und den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Vereinigten Staaten positionieren wir QScreen AI an der Schnittstelle zwischen fortschrittlicher Datenverarbeitung und realen Anwendungen.

Über QScreen AI Inc.

QScreen AI Inc. (CSE: QAI) (OTC Pink: PMEDF) (FWB: 3QP) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungs- und Fernbehandlungslösungen für Patienten weltweit. Die Smarthealth-KI-Stationen des Unternehmens basieren auf einer proprietären künstlichen Intelligenz (KI) und nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, darunter 19 physiologische Vitalparameter, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder unterschiedliche psychische Erkrankungen. Die proprietäre Plattform von QScreen AI für die Fernbehandlung von Patienten bietet medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern.

Kontakt

Dr. Rahul Kushwah, COO

rahul@predictmedix.com

(647) 889 6916

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S.-Personen", wie in den Vorschriften des U.S. Securities Act definiert, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, wie z. B. die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit der Technologie des Unternehmens zu erwerben, eine begrenzte Betriebsgeschichte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, behördliche und soziale Unwägbarkeiten und insbesondere Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit den Aktien des Unternehmens, einschließlich Kursschwankungen aufgrund von Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen oder entziehen können; Vertrauen in die Geschäftsleitung und das Auftreten zusätzlicher Wettbewerber in der Branche.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Haftungsausschluss: "Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt in der Lage ist, das COVID-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu diagnostizieren, zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen."

DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DIESE VERÖFFENTLICHUNG WEDER ÜBERPRÜFT NOCH ÜBERNIMMT SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QScreen AI Inc.

Dr. Rahul Kushwah

40 King Street West, Suite 2400

M5H 3Y2 Toronto

Kanada

email : rahul@predictmedix.com

Pressekontakt:

QScreen AI Inc.

Dr. Rahul Kushwah

40 King Street West, Suite 2400

M5H 3Y2 Toronto

email : rahul@predictmedix.com