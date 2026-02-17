Sun Chemical setzt für globale SAP-S/4HANA- und RISE-Transformation auf SNPs Kyano-Plattform

-- Sun Chemical konsolidiert und modernisiert seine SAP-Landschaft mit Kyano

-- Selektive Datentransformation sichert historische Daten und optimiert Strukturen für SAP S/4HANA

-- Aufbau eines cloudfähigen digitalen Kerns für standardisierte Prozesse und schnellere Erkenntnisgewinne

Heidelberg, 17. Februar 2026 - SNP SE, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, unterstützt Sun Chemical bei der globalen SAP S/4HANA- und RISE-Transformation in Zusammenarbeit mit Accenture.

Sun Chemical, Mitglied der DIC-Gruppe, ist der weltweit führende Hersteller von Druckfarben, Pigmenten, Beschichtungen, Klebstoffen sowie Materialien für industrielle und konsumorientierte Produkte. Mit Standorten in über 60 Ländern modernisiert das Unternehmen seine SAP-Landschaft, um das Wachstum zu unterstützen, die operative Effizienz zu steigern und die Transparenz im globalen Geschäft zu erhöhen.

Im Rahmen des Programms konsolidiert Sun Chemical seine SAP-Systeme und überführt sie in eine einheitliche SAP S/4HANA-Umgebung. Parallel erfolgt der Wechsel zu RISE with SAP. Die Plattform Kyano unterstützt die Transformation mit einer umfassenden Datenanalyse und einer beschleunigten, risiko-reduzierten Datenmigration. Ziel ist ein strukturierter, kontrollierter Übergang bei minimalen Auswirkungen auf das laufende Geschäft. Das Unternehmen setzt auf einen selektiven Datenmigrationssansatz, um relevante historische Daten zu übernehmen und gleichzeitig Strukturen und Prozesse für das Zielsystem SAP S/4HANA zu optimieren. Die automatisierten Analyse- und Migrationsfunktionen von Kyano unterstützen die Restrukturierung und Migration komplexer SAP-Datenlandschaften auf Geschäftsebene.

"Die Transformation zu SAP S/4HANA und RISE with SAP ist ein komplexes, globales Projekt, das präzises, transparentes und flexibles Arbeiten mit Daten erfordert", sagt Camilla Dahlen, President & Managing Director North America bei SNP. "Mit Kyano ermöglichen wir eine selektive, unternehmensorientierte Datentransformation, die Risiken und Ausfallzeiten minimiert. Gemeinsam mit unserem Partner Accenture unterstützen wir Sun Chemical auf seinem Weg."

"Die Zusammenarbeit mit SNP und der Einsatz der Plattform Kyano geben uns die nötige Unterstützung für diese komplexe, globale Transformation", ergänzt Chimdi Ifeakanwa, Corporate Vice President & Chief Information Officer bei Sun Chemical. "Die Entscheidung für SNP fiel schnell - ihre Expertise, Methodik und Software geben uns die Sicherheit, das Projekt effizient und zuverlässig umsetzen zu können."

Mit der Modernisierung seiner SAP-Umgebung und der Einführung von RISE with SAP schafft Sun Chemical die Grundlage für einen skalierbaren, cloudfähigen digitalen Kern. Dieser soll standardisierte Prozesse, eine hohe Datenqualität sowie einen schnelleren Zugriff auf geschäftsrelevante Erkenntnisse über Regionen und Geschäftsbereiche hinweg ermöglichen.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Unternehmensagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte und ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem Bluefield®-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Umsatz von rund 296 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Über Sun Chemical

Sun Chemical, ein Mitglied der DIC-Gruppe, ist weltweit führend in der Produktion von Verpackungs- und Grafiklösungen, Farb- und Displaytechnologien, Funktionsprodukten, elektronischen Materialien sowie Produkten für die Automobil- und Gesundheitsbranche. Gemeinsam mit DIC arbeitet Sun Chemical kontinuierlich daran, nachhaltige Lösungen zu fördern und zu entwickeln, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und die Welt um uns herum zu verbessern. Mit einem kombinierten Jahresumsatz von mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar und über 22.000 Mitarbeitenden weltweit unterstützt die DIC-Gruppe ein vielfältiges Portfolio globaler Kunden.

Die Sun Chemical Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Sun Chemical Group Coöperatief U.A., Niederlande, und hat ihren Hauptsitz in Parsippany, New Jersey, USA.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.sunchemical.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

