Kingsmen Resources kündigt Explorationspläne für die Projekte Las Coloradas und Almoloya nach vollständig abgeschlossener Finanz

Vancouver, British Columbia - 17. Februar 2026 / IRW-Press/ Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, über seine Pläne für die Explorationsprogramme in seinen zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Las Coloradas und Almoloya in der mexikanischen Provinz Chihuahua zu berichten. Nach dem Abschluss seiner Bought Deal-Privatplatzierung am 11. Februar 2026 verfügt das Unternehmen nun über alle erforderlichen Mittel, um die Exploration und die Umsetzung seiner Geschäftsinitiativen voranzutreiben.

Wichtigste Fakten:

Projekt Las Coloradas mit hochgradigen Silbervorkommen

· Im Bereich der hochgradig mineralisierten Erzgangsysteme Soledad und Soledad II sind Stepout- und Tiefbohrungen geplant

· Die Struktur Soledad wurde auf einer Länge von rund 700 Metern noch nicht beprobt

· Die 1,7 km lange Struktur Soledad II ist noch weitgehend unbebohrt (nur 1 Bohrung) und birgt enormes Entdeckungspotenzial

· In den Zonen Saddle und Silvia/La Plata werden weitere neue Bohrziele hoher Priorität ausgewiesen

· Mehrere großformatige und noch weitgehend unerforschte Zielzonen lassen bei Las Coloradas auf entsprechendes Entdeckungspotenzial im Distriktmaßstab schließen

Projekt Almoloya mit Gold-/Silbervorkommen

· In den goldreichen Strukturen der Mine Las Juliettas sind erste Diamantbohrungen geplant

· Im Bereich der Mine Cigarrero wurden CRD-Lagerstätten und potenzielle Oxiderzvorkommen im Distriktmaßstab ermittelt

· Beide Projekte befinden sich in mineralreichen Bergbauregionen, die aus geologischer Sicht Ähnlichkeiten mit Mexikos großen Silber- und Goldlagerstätten aufweisen

President Scott Emerson erklärt: Dank des erfolgreichen Abschlusses unserer aufgestockten Bought-Deal-Finanzierung ist Kingsmen hervorragend gerüstet, um die Exploration in den beiden Projekten Las Coloradas und Almoloya mit Hochdruck voranzutreiben. Die Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms bei Las Coloradas haben eine hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in geringer Tiefe bestätigt, die in allen Richtungen offen ist. Daneben gibt es noch mehrere großformatige Zielzonen, die praktisch noch nicht erkundet wurden. Im Projekt Almoloya bietet die Kombination aus historischem Förderbetrieb, umfangreichen Arbeiten unter Tage und attraktiven Ausgangsstrukturen eine faszinierende Gelegenheit für die Auffindung neuer bedeutender Gold- und Silbervorkommen. Das Jahr 2026 wird für das Unternehmen ein Jahr des Wandels.

Hochgradige Silberziele im Projekt Las Coloradas:

Erzgänge/Strukturen Soledad & Soledad II

Im Rahmen des Bohrprogramms 2025 - dem ersten dieser Art auf dem Projektgelände - wurde in fünf Löchern in geringer Tiefe eine hochgradige Silbermineralisierung mit Goldanteilen durchteuft. Alle Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83020/02-17-26KNG2026plans_D...

Die Mineralisierung ist in jeder Hinsicht in allen Richtungen offen. Die Bohrungen wurden im Bereich der Mine in den Zielzonen DBD und Leona in weiten Abständen niedergebracht. In allen Fällen wurde eine starke Ausgangsstruktur und eine ausgeprägte Signatur von Indikatorelementen angetroffen. Die Mineralisierung weist ähnliche geologische Merkmale auf wie die unterirdischen Bergbaugebiete Santa Barbara und San Francisco del Oro, wo die Erzgangmineralisierung bis in Tiefen von 600 bis 1.000 Metern reicht. Zusätzlich scheinen bestimmte Gebiete ähnliche Strukturen wie die Lagerstätte Los Gatos (First Majestic Silver Corp.) zu haben; einige Gebiete weisen aus geologischer Sicht Parallelen zu Teilbereichen der Lagerstätte Cerro Minitas (Southern Silver Exploration Corp.) auf. Aktuell sind zwei prominente Erzgangsysteme mit nordwestlicher Ausrichtung bekannt: Soledad (ca. 2,0 km lang) und Soledad II (ca. 1,7 km lang). Die Erzgang-/Struktursysteme, auf die Kingsmen sein Hauptaugenmerk richtet, befinden sich innerhalb einer rund 2,5 km langen und rund 1 km mächtigen Zone mit nordwestlicher Ausrichtung. Laut Aufzeichnungen des Geologischen Dienstes von Mexiko beherbergt das Projektgelände eine Skarn- und Porphyrmineralisierung.

Das bevorstehende Bohrprogramm wird Stepout- und Tiefenbohrungen rund um die hochgradige Silbermineralisierung, die in den Erzgängen/Strukturen Soledad und Soledad II durchörtert wurde, umfassen. Bei Bohrungen im Bereich des Erzgangs/der Struktur Soledad wurden ganz spezifische Ziele untersucht; auf rund 700 Metern des Systems fanden bis dato keine Bohrungen statt. Mit nur einer oberflächennahen Bohrung bietet der rund 1,7 km lange Erzgang/die Struktur Soledad II hervorragendes Entdeckungspotenzial.

Saddle

Das Zielgebiet Saddle ist ein neues Bohrziel mit Silber- und Goldvorkommen von möglicherweise großer Bedeutung, das sich etwa 3 km westlich des Erzgangs/der Struktur Soledad II befindet. Das Zielgebiet liegt zwischen zwei markanten Zonen mit hohen Magnetfeldwerten, wo eine tiefe Keilformation aus Vulkangestein/Sedimenten sowie Erzgänge/Strukturen mit guten Aussichten auf epithermale Edelmetalle, Skarn- und Porphyrmineralisierungen vermutlich unterhalb der an die Oberfläche tretenden Edelmetallanomalien liegen. Im Rahmen von Prospektionsarbeiten wurden anomale Gold- und Silberwerte in Verbindung mit Kupfer, Blei, Zink, Arsen, Wismut und Antimon festgestellt, die mit Quarz-Karbonat-Erzgängen und magnetischen Lineamenten in Verbindung stehen. Das Gebiet mit anomalen geochemischen Merkmalen umfasst sowohl Ziele, die durch Ladungsanomalien angezeigt werden, als auch angrenzende Gebiete. Ausbissflächen sind in diesem Gebiet aufgrund der weit verbreiteten Deckschicht aus Erdreich und Schwemmboden nur begrenzt vorhanden. Anomale Gehalte von Silber, Gold und anderen Metallen in Schürfproben deuten jedoch auf die Möglichkeit der Auffindung bedeutender blinder Mineralisierungen in diesem Gebiet hin.

Silvia/La Plata

Die Zone Silvia befindet sich an der Schnittstelle des nordostwärts verlaufenden Entwicklungszugs Silvia-La Plata (SLP) und der nordwestwärts driftenden Strukturen/Erzgangsysteme Soledad/Soledad II. Die Zone La Plata weist zahlreiche erhöhte bis hochgradige Silberwerte auf und es sind nordostwärts, nordwestwärts und nordwärts verlaufende Strukturen/Erzgänge erkennbar. Bei einem breitflächig nordwärts driftenden Intrusionskörper mit erhöhten bis anomalen Silberwerten könnte es sich um einen mineralisierten Intrusionskörper handeln. Die gekrümmte Form dieses Körpers und der benachbarten Intrusionen könnte auf einen überlagerten Quarzporphyr (QP) hindeuten, der in das vulkanische Nebengestein eindringt und den Ursprung der Mineralisierung bildet.

In den Zonen La Plata und Silvia wurden Konzentrationen von Indikatorelementen in unterschiedlichen Kombinationen nachgewiesen (u. a. Au, As, Sb, Pb, Zn, Cu, Hg, Mo, Te und Tl). Die unterschiedlichen Kombinationen von Indikatorelementen repräsentieren vermutlich unterschiedliche Mineralisierungsphasen bzw. -ausprägungen. Ihre Verteilung liefert den Nachweis einer strukturell kontrollierten Mineralisierung im Distriktmaßstab.

Almoloya

Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Almoloya befindet sich 30 km nördlich des Projekts Las Coloradas, das ebenfalls zur Gänze dem Unternehmen gehört. Das Projektgelände beherbergt auch die ehemaligen Produktionsstätten Cigarrero und Las Juliettas.

Im Rahmen der Probenahmen aus alten Goldbergbaubetrieben im Prospektionsgebiet Juliettas wurden zwei langgezogene und nordwärts verlaufende Strukturen sowie stellenweise kürzere Strukturen mit nordwestlicher Ausrichtung ermittelt. Die Goldmineralisierung ist zusammen mit Kalzit-Dolomit-Eisenoxid-Quarz-Magnetit-Pyrolusit/Psilomelan und Pyrit in Erzgängen und Stockworks anzutreffen. Das Grundgebirge besteht aus Kalkstein mit mäßiger bis starker Marmorierung und Rekristallisierung. Die konsequent vorhandene, strukturell kontrollierte hochgradige Goldmineralisierung bescheinigt dem Prospektionsgebiet Juliettas ein hohes Explorationspotenzial. Entlang der Struktur Julietta ist beachtliches Potenzial für eine goldreiche Oxid- bzw. Sulfidmineralisierung vorhanden. Es handelt sich hier um ein primäres, unmittelbares Ziel für Diamantbohrungen. Kingsmen plant im Jahr 2026 Diamantbohrungen in den goldführenden Strukturen.

Die Mine Cigarrero befindet sich an der Nordflanke der Sierra Almoloya und ist auf dem Straßenweg erreichbar. Diese CRD-Lagerstätte besteht aus mehr als zwölf Erzkörpern, die vollständig abgebaut wurden. Die Fördermenge belief sich auf insgesamt rund 1,25 Millionen Tonnen Erz mit Erzgehalten von 600 g/t Ag, 40 % Pb und 25 % Zn sowie Kupfer und Gold in variablen Mengen. Diese hohen Erzgehalte stammen in erster Linie aus sekundären Oxiderzvorkommen mit Blei- und Zinkanteilen, die laut historischen Angaben von der Oberfläche ausgehend bis in eine Tiefe von 400 Metern bzw. rund 150 Meter unter den Talboden reichten. Kingsmen plant noch vor den geophysikalischen Detailuntersuchungen und Diamantbohrungen entsprechende Explorationsarbeiten zur Erkundung des Areals.

Aus struktureller Sicht liegt Almoloya am Schnittpunkt zwischen zwei großen Strukturen im Grundgebirge. Die erste ist eine nordostwärts bis ostnordostwärts verlaufende Struktur, die von den Zonen Parral und Santa Barbara - San Francisco del Oro ausgeht. Die zweite Struktur ist die Spiegelung einer westnordwestwärts driftenden großen Formation des Grundgebirges, bei der es sich um eine riesige Verwerfungszone namens Mojave-Sonora Megashear1 handeln könnte. Das Projektgelände liegt innerhalb eines 14 x 12 km großen hydrothermalen Systems, das möglicherweise große sulfidische CRD-Lagerstätten im Distriktmaßstab mit Oxiderzpotenzial in geringer Tiefe beherbergt2.

1 Queenston Mining Inc. - Pressemitteilung vom 8. Juli 2005.

2 pdf.secdatabase.com/241/0001137171-05-001127.pdf

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Las Coloradas und Almoloya

Das Projekt Almoloya stellt den Höhepunkt einer Landkonsolidierung dar. Das nunmehr zusammenhängende Konzessionspaket vereint historisch fragmentierte Claims, von denen viele zuvor von großen Betreibern gehalten und exploriert wurden. Umfangreiche historische Daten aus diesen Programmen, die bis Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurden, stehen Kingsmen zur Verfügung und bilden eine wertvolle Grundlage für die Exploration. Seither wurde das Projekt weder von Juniorunternehmen noch von großen Gesellschaften systematisch exploriert, sodass in diesem vielversprechenden und historisch produktiven Gebiet noch erhebliches Potenzial brach liegt.

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im zentralmexikanischen Silbergürtel und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara. Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen: www.kingsmenresources.com/area-history .

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Jüngste Bohrungen bei Las Coloradas haben neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Trend verdeutlicht. Im Projekt Almoloya deuten historische Bohrungen, umfangreiche Untertagearbeiten und mehrere Gangsysteme auf ein starkes Potenzial sowohl für eine Erzgang-gebundene Mineralisierung als auch eine Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte hin. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Im Namen des Boards

Scott Emerson

Scott Emerson, President und CEO

Tel: 604- 685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

