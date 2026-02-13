„Der bardierte Gedanke“ – Neuer Roman von Bernd Blase: Wenn Fernsehen Denken zu Fast Food macht – und ein Professor zurückbeißt

Potsdam, Februar 2026 – Was passiert, wenn eine TV-Redaktion aus Philosophie eine Primetime-Show baut? Wenn Gedanken „bardiert“ werden sollen: heiß, scharf, servierbar – damit sie im Applaus nicht zu lange nachhallen? Genau dort setzt der neue Roman „Der bardierte Gedanke“ von Bernd Blase an: literarisch, komisch-düster, hochaktuell – und eine Zumutung im besten Sinn.

Im Zentrum steht Professor Nestor Vieland – müde vom Sprechen, berühmt fürs Denken. Als ihm eine Denk-Koch-Show zur besten Sendezeit angeboten wird, soll er Gedanken „bardieren“: schnell, knackig, quotentauglich. Was als kluges Format beginnt, kippt zur Versuchsanordnung über Wahrnehmung, Macht und Medienlogik – und zur Frage, ob Denken überhaupt sendefähig sein darf.

Mit scharfer Beobachtung und humorvoller Präzision erzählt Blase von einer Gesellschaft, die Komplexität liebt – solange sie kurz ist. „Der bardierte Gedanke“ ist ein Roman über Verdichtung, Verführung und Verwertung: über Sprache als Ware, über Geist als Entertainment – und über den Moment, in dem ein Mensch aufhört, sich verkürzen zu lassen.

Jetzt vorbestellbar (Pre-Opening):

https://shop.tredition.com/booktitle/Der_bardierte_Gedanke/W-405-781-271

ISBN: 978-3-384-82581-0

Kurzinfos

Titel: Der bardierte Gedanke

Autor: Bernd Blase

ISBN: 978-3-384-82581-0

Verfügbarkeit: Pre-Opening / vorbestellbar über tredition

Pressekontakt

Bernd Blase

info@berndblase.de