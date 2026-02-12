Drei Millionen Online-Anträge: München setzt auf skalierbare E-Government-Lösung von cit

Mehr als 300 Online-Formulare werden in der Landeshauptstadt breit genutzt. Stadteigener Formularserver auf Basis von cit intelliForm bildet technische Grundlage für digitale Bürgerservices.

Dettingen/Teck, 05.02.2026 - Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, begleitet die Landeshauptstadt München bei der Digitalisierung zentraler Verwaltungsleistungen und freut sich über einen aktuellen Meilenstein, der den gemeinsamen Erfolg unterstreicht: Über den stadteigenen Formularserver, für den die E-Government-Plattform cit intelliForm die technische Basis bildet, wurden seit dem Start im Mai 2020 mehr als drei Millionen Verwaltungsanträge online eingereicht. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer aktuellen Pressemitteilung. Demnach nutzen die Münchnerinnen und Münchner rund 70.000 digitale Formulare pro Monat.

Mehr als 300 digitale Formulare für unterschiedliche Verwaltungsleistungen stehen inzwischen zur Verfügung. Besonders nachgefragt sind nach Angaben der Stadt das Kontaktformular der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung mit mehr als 500.000 Abrufen, der Bewohnerparkausweis mit über 200.000 Anträgen sowie der Einbürgerungs-Quick-Check mit mehr als 150.000 Zugriffen. Die Zahlen zeigen, dass die Angebote in München nicht nur verfügbar sind, sondern im Verwaltungsalltag fest genutzt werden.

Im Jahr 2025 hat die Stadt ihre digitalen Bürgerservices weiter ausgebaut. So wurde mit "Zammad" ein Ticketsystem eingeführt, das Bürgerinnen und Bürgern erstmals eine transparente Online-Statusabfrage zu ihren Anliegen ermöglicht. Darüber hinaus erleichtert die Integration von Geodaten die Antragstellung, da Standortinformationen direkt im Formular verfügbar sind.

Dr. Laura Dornheim, CDO und IT-Referentin der Landeshauptstadt München, sagte anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Zahlen: "Über drei Millionen Mal haben die Münchnerinnen und Münchner bisher insgesamt auf unsere Online-Services zugegriffen. Das heißt, dass aus drei Millionen Behördengängen einfache und bequeme Behördenklicks geworden sind."

Die hohe Nutzung bestätigt den eingeschlagenen Weg der Stadt, digitale Verwaltungsleistungen konsequent auszubauen und dabei auf stabile, bewährte technische Grundlagen zu setzen. cit intelliForm ermöglicht es, Online-Formulare effizient bereitzustellen und schrittweise um zusätzliche Funktionen zu ergänzen.

"München zeigt eindrucksvoll, dass digitale Verwaltung dann erfolgreich ist, wenn sie zuverlässig funktioniert und von vielen Menschen genutzt wird", sagt Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH. "Drei Millionen Online-Anträge stehen für Skalierbarkeit, Stabilität und Vertrauen in digitale Verfahren. Wir freuen uns, mit cit intelliForm seit Jahren die technische Basis dafür zu liefern."

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Zusammenfassung

München setzt auf skalierbare E-Government-Lösung von cit und erreicht damit drei Millionen Online-Anträge. Mehr als 300 Online-Formulare werden in der Landeshauptstadt breit genutzt. Stadteigener Formularserver auf Basis von cit intelliForm bildet technische Grundlage für digitale Bürgerservices.

Tags

E-Government, Formular, Low-Code, Plattform, München, Online-Formular, öffentliche Verwaltung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cit GmbH

Herr Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73265 Dettingen/Teck

Deutschland

fon ..: +49 7021 / 950 858 -65

web ..: https://www.cit.de

email : andreas.muehl@cit.de

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sicherem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Mehrheitsbeteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 - 220

email : cit@bloodsugarmagic.com