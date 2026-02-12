Regulierte Alternative zu Offshore-Derivaten: Perpetuals.com startet Barrier Futures im 250-Mrd-Markt

Nasdaq-notierte Perpetuals.com revolutioniert den Derivatemarkt mit regulierten Barrier Futures. Deutsche Führung setzt auf B2B-Modell ab März 2026

Nasdaq-Börsenunternehmen unter deutscher Führung setzt auf B2B-Broker-Modell - Plattform geht ab März 2026 mit aktiver Partner-Pipeline live

Tokio/Frankfurt, 11. Februar 2026 - Perpetuals.com Ltd. (NASDAQ: PDC) gibt die Einführung von « Barrier Futures » bekannt - ein neues, proprietäres Derivateprodukt, das darauf ausgerichtet ist, Marktanteile in globalen Märkten zu gewinnen:

- im Markt für Perpetual Futures, wo unregulierte Offshore-Börsen täglich 100-300 Milliarden Dollar umsetzen, und

- im Markt für Differenzkontrakte (Contract for Difference, CFDs), der über 6,8 Millionen aktive Konten weltweit umfasst.

Zusammen repräsentieren diese Märkte ein nominales Handelsvolumen pro Jahr von mehr als 250 Milliarden Dollar.

Investitions-Highlights:

• Markteintritt: Erste MiFID II-konforme Alternative zu Offshore-Perpetual-Swaps und Retail-CFDs

• Erlösmodell: Wiederkehrende B2B-Einnahmen durch Beteiligung an Handelsgebühren, Spreads und White-Label-Lizenzierung.

• Zeitplan: Plattform ab März 2026 für qualifizierte Broker verfügbar, erste Partnerschaften im ersten Quartal erwartet.

• Wettbewerbsvorteil: Regulierte MTF-Infrastruktur eliminiert kostspielige Margin-Engines und Liquidationssysteme für Broker-Partner.

Schließung einer strukturellen Marktlücke

Barrier Futures sind das erste regulierte Produkt, das entwickelt wurde, um zwei Finanzinstrumente, die zunehmend unter Druck geraten sind, vollständig zu ersetzen:

- Perpetual Futures, die den Kryptowährungshandel mit Hebelwirkung dominieren, muten ihren Nutzern Liquidationskaskaden, 8-Stunden-Finanzierungsgebühren und Gegenparteirisiken durch Offshore-Betreiber zu.

- CFDs, die laut ESMA 51% der Aktien-Derivatpositionen in Europa ausmachen, sehen sich zunehmend regulatorischen Einschränkungen und inhärenten Broker-Konflikten gegenüber, bei denen die CFD-Anbieter prinzipiell von Kundenverlusten profitieren.

"Wir haben Barrier Futures entwickelt, um beide Kategorien obsolet zu machen", sagte Patrick Gruhn, Gründer und CEO von Perpetuals.com. "Die Händler erhalten Positionen mit Risiko ohne Margin Calls. Broker erhalten regulatorische Abdeckung ohne operative Komplexität. Das Ergebnis ist ein Produkt, das die Probleme löst, bei denen Perpetual Swaps und CFDs aktuell versagen."

Skalierbare B2B-Monetarisierung

Perpetuals.com generiert wiederkehrende Einnahmen durch verschiedene Geldströme: Umsatzbeteiligungen an Handelsgebühren von Broker-Partnern, Partizipation an Geld-Brief-Spannen, Lizenzierung von Premium-Funktionen (Analysen, Social Trading) und Vermittlungsprovisionen aus nutzergenierten Handelslinks.

Ein White-Label-Deployment ermöglicht es Partnern, unter dem regulatorischen Schirm des Unternehmens zu branden und zu vertreiben, was die Kundenakquisitionskosten minimiert und gleichzeitig die Time-to-Market für Broker beschleunigt.

"Unsere API-Integration ist so einfach wie der Aktienhandel - keine Liquidations-Engines, kein 24/7-Margin-Betrieb, keine Versicherungsfonds-Verbindlichkeiten", fügte Gruhn hinzu. "Broker können innerhalb von Wochen starten - und nicht innerhalb von Monaten. Unsere Pipeline-Resonanz zeigt bereits die Nachfrage."

Regulatorische und operative Vorteile

Perpetuals.com betreibt die IT-Infrastruktur für eine von CySEC autorisierte multilaterale Handelsplattform (Multitrading Facility, MTF) in voller MiFID II-Konformität in seinem Rechenzentrum in Frankfurt am Main in Deutschland. Die Barrier Futures beinhalten obligatorische Stop-Loss-Barrieren beim Einstieg. Diese Stopploss-Barrieren begrenzen den maximalen Verlust ohne Margin Calls oder Zwangsliquidationen. Finanzierungsgebühren in Höhe von Null erhalten den Positionswert im Zeitablauf, und die neutrale MTF-Ausführung beseitigt den bei CFD-Plattformen aufbauenden Broker-versus-Kunden-Konflikt.

Institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und regulierte Fonds, die aufgrund der Compliance-Anforderungen vom Gebrauch von Perpetual Futures bisher ausgeschlossen waren, können über diesen Rahmen nun auf Barrier Futures zugreifen.

Produkt-Roadmap

Kurzfristige Erweiterungen umfassen ereignisbasiertes Trading mit begrenzten Barrieren (Earnings, FOMC, ETF-Zulassungen), vorkonfigurierte technische Pattern-Vorlagen, Social Trading mit viralem Referral-Tracking und KI-gesteuerten Einstiegssignalen, die durch proprietäre MTF-Orderflow-Daten unterstützt werden.

Über die Perpetuals.com Group

Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-Handelsplattform und Blockchain-basierte Settlement-Lösung, die vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra, und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten, tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.

Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Kontrakte für Coinbase, Airbnb und Robinhood - wie von Forbes berichtet - sowie tokenisierte Aktien, die an großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf maschinellem Lernen und der Analyse von Millionen von Retail-Handelstransaktionen hat das Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die Handelsmuster in Echtzeit analysiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.group.perpetuals.com/

Markeninformationen: Kronos X® ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union unter der Anmeldenummer 019097099 und eine angemeldete Marke in den Vereinigten Staaten. Perpetuals.com™ ist Gegenstand einer anhängigen Markenanmeldung in der Europäischen Union unter der Anmeldenummer 019186468. Ledgera™ ist eine angemeldete Marke in den Vereinigten Staaten und Europa. PerpetualsPay.Net™ ist eine eingetragene Marke in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich. BayesShield™ ist eine angemeldete Marke in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Wörter wie "erwarten", "werden", "positionieren", "vorantreiben", "ausrichten" und andere ähnliche Ausdrücke können auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Diese Aussagen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens in Bezug auf zukünftige erweiterte, vorausgesetzte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, Abschluss der angekündigten Transaktion, Marktbedingungen und Risiken, die in den SEC-Einreichungen des Unternehmens detailliert beschrieben sind, und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl vom Unternehmen sorgfältig erachtet werden, inhärent erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale und Unwägbarkeiten sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die vom Unternehmen zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Personen werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind, und dementsprechend werden Investoren darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Compertio GmbH

Herr Tasso Enzweiler

Seestrasse 67

6354 Vitznau

Schweiz

fon ..: 01729224998

web ..: https://group.perpetuals.com/index.php

email : te@compertio.com

Perpetuals.com (NASDAQ: PDC) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das

Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den

Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren. Das Unternehmen

entwickelt und betreibt Kronos X®, eine proprietäre Multi-Asset-

Austauschplattform und Blockchain-basierte Abrechnungslösung, die

vollständig mit europäischen Vorschriften wie MiFID II, MiCA, DORA und

EMIR konform ist. Das Unternehmen bietet Finanzmarktinfrastruktur als

Service von Equinix FR2 in Frankfurt, Deutschland, neben Eurex und Xetra an

und ermöglicht Kunden den 24/7-Handel mit Krypto-Spot, Derivaten,

tokenisierten Wertpapieren und strukturierten Produkten.

Das Perpetuals.com-Team war Pionier bei regulierten tokenisierten

Finanzprodukten, darunter Pre-IPO-Verträge für Coinbase, Airbnb und

Robinhood - wie von Forbes berichtet - sowie tokenisierte Aktien, die an

großen Börsen gehandelt werden. Aufbauend auf der maschinellen

Lernanalyse von Millionen von Einzelhandelshandelstransaktionen hat das

Unternehmen KI-gestützte Risikointelligenz entwickelt, die darauf ausgelegt

ist, Handelsmuster in Echtzeit zu analysieren.

Weitere Informationen unter group.perpetuals.com.

Pressekontakt:

Compertio GmbH

Herr Tasso Enzweiler

Seestrasse 67

6354 Vitznau

fon ..: 01729224998

email : te@compertio.com