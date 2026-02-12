Reisewundern startet: Ein wöchentliches Hörspiel über die Geschichte des Reisens und das Marketing von heute

Ein wöchentliches, szenisches Hörspiel für Tourismusmarketing. Historische Reisegeschichten, eingeordnet mit Verhaltensökonomie, Nudging und Ritualmarketing. Ein Gedanke pro Episode.

Wie würde Tourismusmarketing aussehen, wenn die Geschichte des Reisens anders verlaufen wäre?

Welche Gewohnheiten und Rituale prägten Reisende vor Jahrhunderten - und welche davon sind bis heute erhalten geblieben?

Mit Reisewundern startet ein neues wöchentliches Audio- und Denkformat, das Antworten auf diese Fragen sucht. Herausgegeben von Julia Jung und Stefan Niemeyer, blickt Reisewundern aus einer ungewohnten Perspektive auf Tourismusmarketing: aus der Geschichte des Reisens selbst. Im Mittelpunkt stehen nicht Orte oder touristische Angebote, sondern die Menschen ihrer Zeit - mit ihren Erwartungen, Entscheidungen, Routinen und Denkweisen beim Reisen.

Reisen aus der Perspektive der Reisenden

Jede Episode erzählt eine Reisegeschichte aus der Perspektive konkreter Reisender. Mal steht William Harper abfahrbereit am Bahnhof und nutzt die Mondscheinfahrten von Thomas Cook. Charlotte Amalie von Berg wagt im Badewagen den ersten Schritt ins Meer. Elizabeth Harrington lenkt ihren Blick mit dem Claude-Glas, während Johann Albrecht Lindemann seine Eindrücke mithilfe der Apodemiken ordnet.

Diese Szenen zeigen, wie Menschen sich damals orientierten, Entscheidungen trafen und Sicherheit fanden - und warum genau diese Muster unser Tourismusmarketing bis heute prägen.

Geschichte nicht erklären, sondern erleben

"Wir sprechen bewusst nicht _über_ Geschichte, sondern _aus ihr heraus_", erklärt Julia Jung. "Indem wir versuchen, die Perspektive der historischen Protagonisten einzunehmen, entsteht ein Selbstgespräch aus ihrer Zeit - und genau darin zeigen sich Mechaniken, die bis heute unser Reiseverhalten prägen."

Im Anschluss werden die historischen Beobachtungen eingeordnet - mit Erkenntnissen aus Verhaltensökonomie, Nudging und Ritualmarketing. Daraus entstehen keine fertigen Rezepte, sondern Denkimpulse. Jede Episode führt zu einer zentralen Frage: Warum hat das damals Reisende bewegt - und was sagt das über unser heutiges Marketing?

Ein Impuls für die Praxis

Reisewundern verzichtet bewusst auf Trenddiskussionen, Tool-Tipps oder Maßnahmenlisten. Stattdessen entsteht pro Folge ein einzelner Gedanke, der sich auf die alltägliche Arbeit im Tourismus übertragen lässt - etwa auf Kommunikation, Angebotsgestaltung oder Entscheidungsarchitekturen.

Gerade in einer Zeit, in der neue KI-Anwendungen Prozesse beschleunigen und Inhalte automatisieren, richtet sich der Blick bewusst auf das Konstante: menschliche Entscheidungs- und Orientierungsmuster. Technologie verändert Werkzeuge. Reisewundern fragt, was sich im Verhalten von Menschen deutlich langsamer verändert - und warum genau das für heutiges Marketing entscheidend bleibt.

Das Format richtet sich an Menschen, die tagtäglich Entscheidungen im Tourismus und Marketing treffen und ihr Handeln näher am tatsächlichen Verhalten von Reisenden ausrichten wollen.

Einladung an Destinationen

Reisewundern lebt von Geschichten aus Destinationen. Tourismusorganisationen sind eingeladen, unbekannte Reisegeschichten, Rituale oder besondere Begebenheiten aus ihrer Region einzubringen. Diese werden sorgfältig aufgegriffen, weiter recherchiert und als Episode aufbereitet.. So entsteht nach und nach eine gemeinsame Sammlung von Reiseerfahrungen, die zeigt, wie Reisen gedacht, erlebt und gestaltet wurde.

Kurzprofil

Reisewundern - Was du aus der Geschichte des Reisens für dein Marketing lernst.

Ein wöchentliches, szenisches Hörspiel für Tourismusmarketing. Historische Reisegeschichten, eingeordnet mit Verhaltensökonomie, Nudging und Ritualmarketing. Ein Gedanke pro Episode.

jungniemeyer - das Ideelabor im Tourismus

Herr Stefan Niemeyer

Brokstraße 57

28203 Bremen

Deutschland

fon ..: 015162828666

web ..: https://jungniemeyer.de

email : stefan@jungniemeyer.de

jungniemeyer.de ist ein unabhängiges Ideenlabor im Tourismusmarketing, geführt von Julia Jung und Stefan Niemeyer. Die beiden arbeiten seit über 20 Jahren im digitalen Marketing und in der Kommunikation innerhalb der Tourismusbranche und begleiten Destinationen, Reiseveranstalter, Tourist-Informationen und andere touristische Organisationen in strategischen wie praxisorientierten Fragestellungen des Marketings.

Der Fokus von jungniemeyer.de liegt auf der Verbindung von strategischer Kommunikation, digitalen Marketinglösungen und verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen. Dabei kombinieren Julia Jung und Stefan Niemeyer klassische Marketingdisziplinen wie Storytelling, SEO und Content-Strategien mit modernen Erkenntnissen aus Neuromarketing, Verhaltenspsychologie und Nudging.

Das Leistungsspektrum umfasst:

Workshops, Coaching und Trainings, die speziell auf die Herausforderungen im Tourismusmarketing zugeschnitten sind - praxisnah, direkt umsetzbar und flexibel anpassbar an Organisationen unterschiedlicher Größe.

Kampagnenentwicklung und -umsetzung, die Kreativität, datenbasierte Ansätze und interaktive Konzepte verbindet.

Publikationen, E-Books und Fachportale, die digitale Trends und Best-Practices im Tourismus verständlich aufbereiten und als langfristige Wissensressource dienen.

Digitale Services, etwa Content-Strategien, SEO/GEO-Optimierung, Open-Data-Integration und innovative Tools wie den KI-Planer für Tourismuskommunikation.

jungniemeyer - das Ideelabor im Tourismus

Herr Stefan Niemeyer

Brokstr. 57

Bremen 28203

fon ..: 015162828666

email : stefan@jungniemeyer.de