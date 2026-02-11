Was bekommt man für 1 Kilogramm Altmetall? Preise, Einflussfaktoren und Marktüberblick

Welche Preise für Altmetall realistisch sind und wovon sie abhängen

Altmetall wird von vielen Menschen noch immer als wertloser Abfall wahrgenommen. Alte Rohre, ausgediente Elektrogeräte oder Metallreste aus Renovierungsarbeiten landen häufig unbeachtet in Kellern, Garagen oder auf dem Schrottplatz. Dabei handelt es sich bei Altmetall um einen gefragten Rohstoff, der weltweit gehandelt wird und einen festen Platz in der modernen Kreislaufwirtschaft einnimmt.

Entsprechend berechtigt ist die Frage: Was bekommt man eigentlich für 1 Kilogramm Altmetall?

Die Antwort darauf ist differenziert, denn der Wert von Altmetall hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Art des Metalls spielen auch Reinheit, Menge und die aktuelle Marktlage eine entscheidende Rolle. Dieser Beitrag gibt einen fundierten Überblick über Preise, Einflussfaktoren und die wirtschaftliche Bedeutung von Altmetall.

Altmetall als Bestandteil der Kreislaufwirtschaft

Metalle gehören zu den wichtigsten Werkstoffen der Industrie. Sie werden im Bauwesen, in Fahrzeugen, Maschinen, elektrischen Geräten und zahlreichen weiteren Produkten eingesetzt. Gleichzeitig sind natürliche Rohstoffvorkommen begrenzt, und ihre Gewinnung ist mit hohem Energieaufwand sowie erheblichen Umweltbelastungen verbunden.

Altmetall bietet hier einen entscheidenden Vorteil: Metalle können nahezu ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Recycling ist daher ein zentraler Bestandteil der modernen Rohstoffversorgung. Was als Altmetall anfällt, wird nicht entsorgt, sondern erneut dem Wirtschaftskreislauf zugeführt.

Altmetall ist nicht gleich Altmetall

Der Begriff Altmetall umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Für die Preisbildung ist die Unterscheidung der Metallarten entscheidend. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Eisenmetallen und sogenannten Buntmetallen.

Zu den gängigen Altmetallarten zählen:

Eisen und Stahl

Edelstahl

Aluminium

Kupfer

Messing

Zink und Blei

Eisenmetalle kommen in großen Mengen vor und erzielen daher vergleichsweise niedrige Preise. Buntmetalle sind seltener, technisch vielseitig einsetzbar und entsprechend wertvoller.

Richtwerte: Was bekommt man für 1 kg Altmetall?

Eine pauschale Preisangabe ist nicht möglich, dennoch lassen sich ungefähre Richtwerte nennen. Die folgenden Angaben dienen zur Orientierung und spiegeln durchschnittliche Marktpreise wider:

Eisen- und Mischschrott: ca. 0,10 bis 0,25 € pro kg

Edelstahl: ca. 0,60 bis 1,20 € pro kg

Aluminium: ca. 1,00 bis 2,50 € pro kg

Messing: ca. 3,50 bis 5,00 € pro kg

Kupfer: ca. 6,00 bis 9,00 € pro kg

Besonders Kupfer zählt zu den wertvollsten Altmetallen. Aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit und der starken Nachfrage aus Industrie und Elektrotechnik erzielt es regelmäßig Spitzenpreise.

Warum schwanken Altmetallpreise?

Altmetallpreise unterliegen kontinuierlichen Schwankungen. Sie orientieren sich an internationalen Rohstoffbörsen und reagieren sensibel auf wirtschaftliche Entwicklungen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt – sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene.

Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen:

weltweite Konjunktur

Bau- und Industrieproduktion

Energie- und Transportkosten

politische Rahmenbedingungen

Umwelt- und Recyclingvorgaben

Insbesondere Buntmetalle wie Kupfer oder Aluminium reagieren stark auf wirtschaftliche Veränderungen.

Qualität und Sortierung als Preisfaktor

Neben der Metallart spielt der Zustand des Altmetalls eine entscheidende Rolle. Sortenreines, sauberes Material erzielt deutlich höhere Preise als vermischter oder verunreinigter Schrott. Der Grund liegt im geringeren Aufbereitungsaufwand für Recyclingbetriebe.

Preissteigernd wirken sich aus:

Trennung nach Metallarten

Entfernung von Kunststoff, Holz oder Gummi

keine Öl-, Fett- oder Farbanhaftungen

Kabel mit hohem Kupferanteil

Unsortierter Mischschrott wird dagegen niedriger vergütet.

Altmetall im privaten Haushalt

In nahezu jedem Haushalt fallen im Laufe der Zeit metallische Gegenstände an, die nicht mehr benötigt werden. Dazu gehören alte Fahrräder, Heizkörper, Metallmöbel, Werkzeuge oder Elektrogeräte. Auch bei Renovierungen entstehen regelmäßig Metallreste wie Rohre oder Armaturen.

Für Privatpersonen steht häufig nicht der finanzielle Gewinn im Vordergrund, sondern die einfache und fachgerechte Entsorgung. Dennoch kann sich die Abgabe lohnen, insbesondere bei wertvollen Metallen wie Kupfer, Messing oder Aluminium.

Gewerbliche Bedeutung von Altmetall

Für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industrieunternehmen hat Altmetall eine deutlich größere wirtschaftliche Relevanz. Produktionsreste, Metallspäne oder ausgediente Maschinen fallen regelmäßig an und können gezielt verwertet werden.

Neben dem Erlös spielt hier auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eine wichtige Rolle. Gewerbliche Abfälle unterliegen Dokumentationspflichten, die eine fachgerechte Entsorgung erforderlich machen.

Regionale Schrottabholung und Ankauf

In vielen Städten und Regionen gibt es spezialisierte Dienstleister, die sowohl die Abholung als auch den Ankauf von Altmetall übernehmen. Diese Services richten sich an private Haushalte ebenso wie an Unternehmen und ermöglichen eine unkomplizierte Abwicklung.

So werden beispielsweise in Castrop-Rauxel sowohl die Schrottabholung als auch der Schrottankauf regional angeboten. Weitere Informationen finden sich unter:

https://schrottabholung.org/schrottabholung-castrop-rauxel/

https://schrottabholung.org/schrottankauf-castrop-rauxel/

Der Vorteil regionaler Anbieter liegt in kurzen Wegen, flexiblen Terminen und einer schnellen Abwicklung.

Umweltaspekt: Recycling spart Ressourcen

Unabhängig vom Kilopreis ist Altmetallrecycling ein bedeutender Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Die Wiederverwertung von Metallen spart im Vergleich zur Neuproduktion erhebliche Mengen an Energie und Rohstoffen.

Recycling reduziert:

den Abbau natürlicher Ressourcen

den Energieverbrauch

den CO?-Ausstoß

industrielle Abfälle

Damit ist Altmetall ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.

Fazit

Was man für 1 Kilogramm Altmetall bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Metallart, der Reinheitsgrad, die Menge und die aktuelle Marktlage bestimmen den Preis. Während Eisenmetalle nur geringe Erlöse erzielen, können Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium deutlich höhere Kilopreise erreichen.

Altmetall ist jedoch mehr als nur eine Einnahmequelle. Es ist ein wertvoller Rohstoff, dessen fachgerechte Verwertung sowohl wirtschaftlich sinnvoll als auch ökologisch notwendig ist. Wer Altmetall korrekt entsorgt oder verkauft, leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Stabilität der Kreislaufwirtschaft.

Kontakt und Informationen

Schrottabholung.org – Castrop-Rauxel

Region: Castrop-Rauxel & Nordrhein-Westfalen

Telefon: 0157 35 855 388

Website: https://schrottabholung.org/