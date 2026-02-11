Maxus Mining informiert über starke polymetallische Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Alturas West in British Columbia (Kanad

11. Februar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, über die Highlights seines Feldprogramms 2025 auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Alturas West (das Projekt oder das Konzessionsgebiet) im Slocan Mining District in der kanadischen Provinz British Columbia zu berichten (siehe Abbildung 1). Maxus hatte die Firma Palliser Exploration (Palliser) mit der Durchführung eines Felderkundungsprogramms auf dem Projekt im Herbst 2025 beauftragt. Die ersten Ergebnisse des Explorations- und Probenahmeprogramms 2025 (das Programm) sind im Folgenden zusammengefasst (siehe Abbildung 1).

Highlights des Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Alturas West

· Ausgeprägte polymetallische Signaturen: Das Programm hebt die polymetallische Beschaffenheit des Projekts hervor, die im Zuge früherer Explorationsprogramme charakterisiert wurde; mehrere Ausbiss- und Stichproben lieferten bedeutende Werte von Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb)1 sowie Antimon (Sb).

· Beste Analyseergebnisse der Gesteinsproben:

o 430 g/t Ag, 0,43 g/t Au, 1.410 ppm Sb, 0,34 % Zn, 0,35 % Cu, 0,16 % Pb in Probe G018729

o 87,7 g/t Ag, 0,15 g/t Au, 219 ppm Sb, 0,13 % Zn, 0,06 % Cu, 0,08 % Pb in Probe G018678

· Strategischer Standort: Das im ertragreichen Slocan Mining District gelegene Projekt bietet einen idealen Zugang und Nähe zu historischen Infrastruktureinrichtungen, was die effiziente Fortführung der laufenden Explorationsaktivitäten ermöglicht.

Die Ergebnisse des Feldprogramms 2025 bei Alturas West belegen erneut die Stärke des polymetallischen Systems des Projekts, wobei neben hochgradigen Silberwerten eine besonders ermutigende Anreicherung mit Antimon festgestellt werden konnte, erklärt Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus. Das Vorkommen von Antimon in Zusammenhang mit erhöhten Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkgehalten stützt unsere Auffassung, dass hier ein konzentriertes, strukturell kontrolliertes Mineralisierungssystem vorliegt, und stärkt die Bedeutung von Alturas West in unserem wachsenden Antimonportfolio.

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Antimonmineralisierung bei Alturas West keine Einzelerscheinung, sondern Teil eines größeren Systems mit mehreren Elementen ist, in dem Silber einen wichtigen Werttreiber darstellt, so Walters weiter. Bei der Zusammenführung dieser Erkenntnisse mit den historischen Daten und der laufenden strukturellen Auswertung wird deutlich, dass wir davon überzeugt sind, dass das Projekt ein klares Wertschöpfungspotenzial und bedeutende Möglichkeiten für Anschlussarbeiten im Rahmen der weiteren Umsetzung unserer Explorationsstrategie im Slocan Mining District bietet.

02-11-26MAXM_NR_20260208_Alturas(HNLC)_DE_Prcom.001

Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet Alturas West mit den historischen Vorkommen und den Highlights des Programms 2025.

Explorationsprogramm 2025 bei Alturas West

Vor der Mobilisierung hat das Expertenteam des Unternehmens historische Bewertungsberichte, die das Konzessionsgebiet betreffen, geprüft und die Ergebnisse in einer zentralen GIS-Datenbank zusammengeführt. Die entsprechenden Arbeiten haben eine vorteilhafte Geologie sowie potenzielle Mineralisierungsziele bei Alturas West aufgezeigt und auf dem Konzessionsgelände mehrere Explorationsziele umrissen (siehe Abbildung 1).1,2 Im Anschluss an die Desktop-Datenerfassung leitete das Unternehmen ein Felderkundungsprogramm ein, um die ermittelten Zielgebiete zu bewerten.

Anhand der Analyseergebnisse aus dem Gebiet Alturas West konnte eine überaus lokalisierte, aber gut ausgebildete polymetallische Mineralisierungssignatur definiert werden, die, wie zuvor auf dem Konzessionsgebiet ermittelt wurde, von Silber, Kupfer, Blei, Zink und Antimon dominiert wird.1,2,3 Die meisten Proben weisen Hintergrundwerte bis zu schwach anomalen Werten auf; zwei Proben (G018678 und G018729) wiesen jedoch eine ausgeprägte Anreicherung mit mehreren Elementen auf, die sich klar vom größeren Datensatz abhebt. Tabelle 1 unten enthält eine Auflistung aller während des Programms entnommenen Proben.

Die Probe mit den anomalsten Werten, G018729, die aus einer mineralisierten Minenhalde entnommen wurde, enthielt erhöhte Gehalte von Ag (430 g/t), Cu (0,35 %), Pb (0,16 %), Zn (0,34 %) und Sb (1.410 ppm) (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Diese geochemische Vergesellschaftung entspricht in Verbindung mit sehr geringen Ti-, V-, Sr- und Th-Werten einer von Quarz dominierten, strukturell kontrollierten hydrothermalen Mineralisierung und stellt wahrscheinlich oxidiertes polymetallisches Erzgangmaterial bzw. Haldenmaterial aus solchen Erzgängen dar. Die starke Anreicherung mit Antimon ist von besonderer Bedeutung und legt einen konzentrierten Fluss von Flüssigkeiten entlang von eigenständigen Strukturen nahe, was möglicherweise auf eine Umgebung mit höheren Temperaturen oder eine nähere Position innerhalb des Mineralisierungssystems hindeutet.

Probe G018678 definierte eine polymetallische Signatur, die zwar einen geringeren Gehalt, aber eine ähnliche Zusammensetzung aufweist, was darauf hindeutet, dass die hochgradige Mineralisierung keine Einzelerscheinung ist (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1). Es wird angenommen, dass die umliegenden Proben mit einer mäßigen Pb-Zn-Sb-Anreicherung den Halo oder die Randerscheinungen desselben Systems darstellen und möglicherweise mit einem bruchkontrollierten Austreten oder verwässertem Erzgangmaterial in Zusammenhang stehen.

Insgesamt stützen die geochemischen Ergebnisse die Interpretation, dass es sich hierbei um ein strukturell kontrolliertes Ag-Pb-Zn-Cu±Sb-Erzgangsystem mit scharfen geochemischen Kontrasten handelt, was auf eine begrenzte Dispersion und eine starke strukturelle Lokalisierung hindeutet. Diese Eigenschaften legen nahe, dass im Zuge zukünftiger Explorationsarbeiten vorrangig eingehende strukturelle Kartierungen und gezielte Probenahmen entlang bekannter Strukturtrends, insbesondere der in Ost-West-Richtung verlaufenden 1,5 km langen Scherzone im Zentrum des Konzessionsgebiets, absolviert werden sollten (siehe Abbildungen 1 und 2). Diese Zonen stellen vorrangige Schwerpunktziele für das erste Bohrprogramm auf dem Projekt dar.

02-11-26MAXM_NR_20260208_Alturas(HNLC)_DE_Prcom.002

Abbildung 2: Ausbiss einer kartierten Scherzone bei Alturas West.

Tabelle 1: Analyseergebnisse des Programms 2025 bei Alturas West**

Probe-Nr. Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

G018673 481648.5 5552045 2339 0 0,5 3,5 1 2 5

G018674 481648.5 5552045 2339 0 0,5 127 8 10 g/t wurde ein gravimetrisches Analyseverfahren (202-564) durchgeführt.

- Bei Metallgehalten von > 10.000 ppm wurde ein 4-Säurenaufschluss-, ICP-OES- oder ICP-Massenspektrometrie-(MS)-Verfahren durchgeführt.

- Eine (1) zertifizierte Referenzmaterial- oder Leerprobe wurde bei jeder zehnten (10.) Probe in die Charge gemischt.

Mindestens zwei (2) Mitarbeiter von Maxus erhielten alle Analysezertifikate von AGAT Laboratories.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene historische Schätzung fällt unter die Definition einer historischen Schätzung gemäß Vorschrift National Instrument 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 (Einführung von NI 43-101) erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet vor.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 MINFILE No: 082KSW049 - ALPS-ALTURAS

2 MINFILE No: 082KSW130 - DOLLY VARDEN (L.4101), LEIF

3 Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling - 24. Februar 2025 - endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 -

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft; den möglichen Nutzen der Durchführung des Programms; die Durchführung eines Bohrprogramms auf dem Projekt in der Zukunft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor - 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@maxusmining.com

Pressekontakt:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor - 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@maxusmining.com