Up To Dance Festival 2026 – Ruhrgebiet wird zum Zentrum der Tanzszene

Wenn sich am 21. Februar 2026 der Vorhang in der Mathias-Jakobs-Stadthalle hebt, wird die Stadt Gladbeck erneut zum Treffpunkt der deutschen Tanzszene. Das Up To Dance Festival – Edition 36 bringt mehrere hundert Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland auf die Bühne und verspricht ein mitreißendes Live-Erlebnis voller Energie, Kreativität und Leidenschaft.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Choreografien aus Hip-Hop, Urban Dance, Showdance, Contemporary und weiteren Stilrichtungen. Die Bandbreite reicht von kraftvollen Gruppenshows bis zu ausdrucksstarken Bühnenmomenten, die die Vielfalt und künstlerische Qualität der aktuellen Tanzszene widerspiegeln.

Besonders attraktiv: Zwei Shows an einem Tag – ein Ticket für beide Veranstaltungen. So erleben Besucherinnen und Besucher die ganze Vielfalt des Festivals. Ergänzend finden Workshops für Teilnehmende statt, die Raum für Weiterentwicklung, Inspiration und Austausch bieten.

Seit über drei Jahrzehnten steht Up To Dance für Vernetzung, Förderung und Sichtbarkeit der Tanzkultur in Deutschland. Mit dem Festival schafft das Netzwerk eine Plattform, auf der Nachwuchs, ambitionierte Tanzgruppen und erfahrene Formationen gleichermaßen ihre Arbeit präsentieren können.

Veranstaltungsort: Mathias-Jakobs-Stadthalle, Gladbeck

Infos zum Festival: https://www.uptodance.de/