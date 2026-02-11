EDV und IT Entsorgung in München: Zertifizierte Datenträgervernichtung für Unternehmen - ProCoReX Europe GmbH

ProCoReX Europe GmbH bietet EDV und IT Entsorgung in München mit zertifizierter Datenträgervernichtung. Nachhaltig, sicher und nach DIN 66399 dokumentiert - für maximale Compliance und Umweltschutz.

Die sichere EDV und IT Entsorgung in München ist für moderne Unternehmen ein Schlüsselbaustein der digitalen Compliance. ProCoReX Europe GmbH setzt dabei auf streng zertifizierte Datenträgervernichtung in München , um die vollständige und unwiderrufliche Löschung sämtlicher Daten bestmöglich sicherzustellen. Nach den aktuellen Standards der DIN 66399 werden sämtliche Festplatten und Speicherlösungen branchenunabhängig und auditierbar vernichtet - ein Nachweis, der jedem Audit standhält.

ProCoReX organisiert die EDV und IT Entsorgung in München so, dass alle Abläufe - von der Abholung beim Kunden bis zur endgültigen Dokumentation des Recyclingprozesses - lückenlos nachvollziehbar sind. Sorgfältig geschultes Fachpersonal übernimmt die Sortierung und Vorbereitung der Altgeräte, während die zertifizierte Datenträgervernichtung in München unmittelbar in spezialisierten Anlagen erfolgt.

Der Umweltaspekt ist für ProCoReX Europe GmbH genauso wichtig wie der Datenschutz: Recyclerbare Materialien werden zurückgewonnen und Schadstoffe fachmännisch entsorgt. Für jede EDV und IT Entsorgung in München erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtskräftiges Zertifikat der Datenträgervernichtung in München - für vollständige Rechtssicherheit und Vertrauen gegenüber Partnern, Kunden und Kontrollinstanzen.

Mit persönlicher Beratung, schnellen Reaktionszeiten und nachhaltigem Full-Service setzt ProCoReX Europe GmbH neue Maßstäbe für moderne EDV und IT Entsorgung in München mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

