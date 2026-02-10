Wheel of India stellt frühzeitig Reisetermine für 2027 vor

Wheel of India stellt die Reisetermine 2027 vor. Seit fast 25 Jahren organisiert der Veranstalter selbst erprobte Motorradreisen von Südindien bis in den Himalaja.

Langfristige Planung, gelebte Erfahrung und besondere Motorradreisen von Südindien bis in den Himalaja

Schneverdingen, Februar 2026 - Der Motorradreiseveranstalter Wheel of India hat seine Reisetermine für das Jahr 2027 veröffentlicht. Mit der frühzeitigen Planung reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach langfristig planbaren, hochwertigen Motorradreisen abseits klassischer Pauschalangebote.

Seit fast 25 Jahren organisiert Wheel of India geführte Motorradreisen auf dem indischen Subkontinent und in angrenzenden Regionen. Entwickelt werden die Routen von Motorradfahrern für Motorradfahrer - alle Reisen wurden vom Team selbst mehrfach gefahren, geprüft und kontinuierlich weiterentwickelt. Verkauft wird nichts vom Schreibtisch aus, sondern ausschließlich Touren, die aus eigener Erfahrung entstanden sind.

Das Programm für 2027 umfasst erneut ein breites Spektrum: von Reisen durch Südindien über klassische Routen in Rajasthan und Nepal bis hin zu anspruchsvollen Hochgebirgstouren im Himalaja. Zwei Reisen stechen dabei besonders hervor. Die Tour "Garhwal & Kumaon - biken, wo Götter und Tiger wohnen" führt durch weniger bekannte Regionen des indischen Himalaja und verbindet große Landschaften mit kulturellen und spirituellen Höhepunkten. Die Spiti-Valley-Reise gilt als eine der ursprünglichsten Motorradtouren Indiens - hoch gelegen, karg und landschaftlich außergewöhnlich.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Wheel of India sind langjährige lokale Partnerschaften. Im Himalaja arbeitet das Unternehmen seit vielen Jahren eng mit Abdul und seinen beiden Söhnen zusammen. Die Familie stammt aus Srinagar und kennt die Regionen in Ladakh, Zanskar, Garhwal und Kumaon bis ins Detail. Abdul war bereits vor seinem Einstieg bei Wheel of India im Jahr 2003 über 14 Jahre als Trekking-Guide im indischen Himalaja und in Nepal tätig. Diese Erfahrung fließt bis heute unmittelbar in Routenplanung, Streckenauswahl und die tägliche Durchführung der Reisen ein.

"Viele unserer Gäste planen ihre Reisen heute sehr bewusst und weit im Voraus", sagt Günni, Gründer und Inhaber von Wheel of India. "Urlaubstage müssen abgestimmt werden, familiäre und berufliche Verpflichtungen berücksichtigt werden. Deshalb legen wir unsere Termine frühzeitig fest. Wir verkaufen keine Touren vom Papier - wir fahren jede Strecke selbst, oft mehr als einmal, und verlassen uns zusätzlich auf Partner vor Ort, die den Himalaja ihr ganzes Leben lang kennen."

Ein Teil der Reisen ist bereits stark nachgefragt. So ist die 45-tägige All India Cruise für das Jahr 2026 bereits ausgebucht. Der Termin für 2027 wurde erst kürzlich veröffentlicht und ist aktuell noch offen. Für Wheel of India ist die anhaltende Nachfrage nach dieser Langstreckenreise ein deutliches Zeichen dafür, dass intensive, entschleunigte Reiseformate mit Tiefe und Substanz zunehmend gefragt sind.

Die vollständige Übersicht aller Reisetermine für 2027 ist auf der Website von Wheel of India abrufbar.

Pressefotos

Hochauflösendes Bildmaterial zu den Himalaya Motorradreisen von Wheel of India steht Redaktionen zur honorarfreien Verwendung im redaktionellen Zusammenhang zur Verfügung:

https://wheelofindia.de/presse/php/presseFotos.php?set=termine2027

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wheel of India GmbH

Herr Günter Schiele

Hauptstr. 20

29640 Schneverdingen

Deutschland

fon ..: 01711756892

web ..: https://wheelofindia.de

email : info@wheelofindia.de

Wheel of India ist ein deutscher Motorradreiseveranstalter mit Spezialisierung auf Indien, den Himalaja und angrenzende Regionen. Das Unternehmen organisiert seit fast 25 Jahren geführte Motorradreisen und arbeitet eng mit langjährigen lokalen Partnern zusammen. Im Mittelpunkt stehen authentische Routen, kleine Gruppen, persönliche Erfahrung und nachhaltiges Reisen.

Pressekontakt:

Wheel of India GmbH

Herr Günter Schiele

Hauptstr. 20

29640 Schneverdingen

fon ..: +491711756892

email : info@wheelofindia.de