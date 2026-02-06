Aufwärtstrend bei Silber intakt

Die Fundamentaldaten wie geopolitische Querelen und die Rolle als sicherer Hafen sind beim kleinen Bruder des Goldes intakt.

Auch wenn der Preissturz beim Silber enorm war, so stark wie bei keinem anderen Edelmetall, Silber sollte dennoch in den kommenden Jahren Anleger erfreuen. Die Silberpreisrallye war denn auch extrem, Gewinnmitnahmen mussten folgen. Auch Abflüsse aus den Silber-ETFs waren zu verzeichnen.

So sind beim Silber, dem schon immer eine gewisse Volatilität nachgesagt wird, scharfe Korrekturen aus historischer Sicht nichts Neues. Schließlich betrug der Anstieg des Silberpreises allein im Januar rund 70 Prozent. Doch eine nicht unbeachtliche Preiserholung ist bereits zu verzeichnen. Der Rekordpreis von mehr als 121 US-Dollar je Feinunze ist allerdings in die Ferne gerückt, vorerst zumindest.

Dass die Fundamentaldaten für das Edelmetall sehr gut sind, kann nicht geleugnet werden. Die globale Silbernachfrage wird weiter nach oben gehen. Denn die Verwendung in der Industrie nimmt zu, dafür sorgen der Photovoltaikbereich, die Elektronikbranche und der Elektromobilitätssektor. Erneuerbare Energiesysteme wachsen, verlangen nach Silber, ebenso wie technologische Innovationen, die auf Silber angewiesen sind. Dazu kommt ein neu erwachter Investmentbereich, denn auch Silber hat seinen Status als sicherer Hafen gestärkt. Wichtig sind natürlich die Konjunkturaussichten, aber da sieht es nicht so schlecht aus.

Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sehen für die Weltwirtschaft immerhin in den kommenden Jahren ein Wachstum voraus. Dafür sprechen eine erwartete Erholung bei den Industriestaaten sowie eine Stabilisierung in den Schwellenländern. Investitionen in die Infrastruktur und in Zukunftstechnologien werden sich vermehren. Und so hat die Weltbank ihre Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum in 2026 auf 2,6 Prozent angehoben. Für 2025 und 2027 prognostiziert die Weltbank jeweils ein Wachstum von 2,7 Prozent.

Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... / - gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das dritte Quartal 2025 glänzt mit einer um 88 Prozent höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr. Frisches Geld hat sich die Gesellschaft durch vorrangige Wandelanleihen besorgt.

Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... / - besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold. Die Goldverkäufe stiegen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 56 Prozent an (Porcupine-Projekt).

