Startseite LPC Mobility GmbH baut Marktposition in der europaweiten Fahrzeugüberführung weiter aus Pressetext verfasst von Tom Loka am Fr, 2026-02-06 14:43. Die LPC Mobility GmbH zählt zu den etablierten Anbietern für professionelle Fahrzeugüberführungen in Europa. Das Unternehmen unterstützt Hersteller, Leasinggesellschaften, Flottenbetreiber und Logistikunternehmen bei der zuverlässigen Überführung von Fahrzeugen auf eigener Achse und setzt dabei auf klar strukturierte Prozesse, digitale Lösungen und langjährige operative Erfahrung.

Grundlage des heutigen Leistungsangebots ist eine eigens entwickelte digitale Systemlandschaft. Die zentrale LPC Plattform dient als Steuerungs und Verwaltungseinheit für Aufträge, Disposition und Dokumentation. Ergänzt wird sie durch die LPC SYNC Drivers App, über die Fahrer auftrags- und fahrzeugbezogene Daten erfassen und übermitteln. Beide Komponenten sind eng miteinander verzahnt und ermöglichen eine durchgängige, digitale Abwicklung der laufenden Überführungsprozesse.

Für Kunden ergeben sich daraus transparente Abläufe und eine hohe Planungssicherheit. Statusmeldungen und Rückmeldungen stehen direkt zur Verfügung, Abstimmungsaufwände werden reduziert. Gleichzeitig ist die Plattform auf die Anforderungen größerer Flotten und komplexer Logistikstrukturen ausgelegt und entsprechend skalierbar.

Die Entwicklung der digitalen Lösungen basiert auf umfassender Branchenerfahrung. Die LPC Mobility GmbH greift hierbei auf einen Erfahrungsschatz aus über 250.000 durchgeführten Fahrzeugüberführungen zurück, die im Laufe der unternehmerischen Tätigkeit des Managements realisiert wurden. Diese praktischen Erkenntnisse fließen in die Prozessgestaltung und Weiterentwicklung der digitalen Systeme ein und bilden die Grundlage für stabile Abläufe und eine verlässliche operative Umsetzung.

Die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes zeigt sich auch in der Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen. So wird die LPC Mobility GmbH von der akf servicelease GmbH als Premium Partner geführt. Zudem nutzt mit der Nagel Group, Europas größtem Food Logistiker, ein weiterer international tätiger Konzern die digitale Plattform des Unternehmens.

Das Management der LPC Mobility GmbH erklärt, dass der Fokus auf einer professionellen, transparenten und digital unterstützten Umsetzung von Fahrzeugüberführungen liege. Ziel sei es, Kunden verlässliche Prozesse bereitzustellen, die auch bei steigenden Volumina und komplexen Anforderungen Bestand haben.

Mit der fortlaufenden Weiterentwicklung der digitalen Plattform, der strukturierten Einbindung qualifizierter Fahrer und einem europaweiten Netzwerk stärkt die LPC Mobility GmbH ihre Position im Markt und versteht Fahrzeugüberführung als festen Bestandteil moderner Mobilitäts und Logistikprozesse. Über Tom Loka Vorname

Die LPC Mobility GmbH gehört zu den führenden Anbietern für Fahrzeugüberführungen in Deutschland. Das Management-Team verfügt über die Erfahrung aus mehr als 250.000 erfolgreich durchgeführten Fahrzeugüberführungen und steht damit für höchste Zuverlässigkeit und Branchenkompetenz., Mit innovativer Digitalisierung und einer eigenen App gestaltet LPC Mobility den Überführungsprozess für Kunden transparent, flexibel und effizient. Termine lassen sich bequem koordinieren, Statusmeldungen in Echtzeit abrufen – alles digital, alles komfortabel., So verbindet LPC Mobility die Erfahrung eines erfolgreichen Management-Teams mit modernster Technologie und setzt neue Standards in der Fahrzeuglogistik. Komplettes Benutzerprofil betrachten

