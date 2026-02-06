Releaf, größte medizinische Cannabis-Klinik im Vereinigten Königreich, tritt in den deutschen Markt ein

Neuss, 02. Februar 2026 - Releaf, eine der am schnellsten wachsenden medizinischen Cannabis-Kliniken im Vereinigten Königreich, erweitert ihr Angebot nach Deutschland. Mit dem Markteintritt bringt das Unternehmen seine digitale Versorgungsstrecke - von der Online-Eignungsprüfung über ärztliche Begleitung bis hin zur Abgabe über Partnerapotheken - auf den deutschen Markt.

Im Mittelpunkt des Deutschland-Starts steht ein Ansatz, der Transparenz, Komfort und Patientensicherheit kombinieren soll: Releaf setzt auf telemedizinische Prozesse und eine klare, nachvollziehbare Produktdarstellung. Auf der Plattform finden Patient:innen unter anderem detaillierte Sorten- und Produktinformationen, inklusive 360°-Ansichten ausgewählter Produkte sowie downloadbarer Analysenzertifikate (COA), um eine informierte Entscheidung im Rahmen der ärztlichen Verordnung zu unterstützen.

"Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für medizinisches Cannabis in Europa - und zugleich ein Markt, in dem Patient:innen eine konsistente digitale Erfahrung und verlässliche Orientierung erwarten", sagt Esther Effiang, Head of PR bei Releaf. "Unser Ziel ist es, den Zugang zur Therapie nicht nur einfacher, sondern vor allem transparenter zu gestalten - mit klaren Abläufen, verständlichen Informationen und einem Service, der Vertrauen schafft."

Markteintritt vor dem Hintergrund regulatorischer Modernisierung

Der Start erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem sich der regulatorische Rahmen in Deutschland weiterentwickelt hat. Releaf verweist auf die Reformen im Jahr 2024, durch die Cannabis in Deutschland neu eingeordnet wurde und sich Prozesse rund um die medizinische Verschreibung vereinfacht haben. Gleichzeitig bleibt medizinisches Cannabis ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, dessen Einsatz stets ärztlich zu prüfen ist.

Skalierung über Partnerapotheken und digitale Prozesse

Releaf hat den Deutschland-Start bereits im Herbst 2025 vorbereitet und kommuniziert, dass der Aufbau über Partnerapotheken sowie eine skalierbare digitale Infrastruktur erfolgt. In einem Unternehmens-Update betont Releaf, man wolle den in Großbritannien etablierten Fokus auf digitale Patientenerfahrung und klinische Standards auf Europa übertragen.

Parallel positioniert sich Releaf mit einer wachsenden Community: Auf der deutschen Plattform nennt das Unternehmen über 155.000 Nutzer:innen in der Releaf-Community sowie eine Trustpilot-Bewertung von 4,7/5 als zentrale Vertrauenssignale.

Mehr Transparenz bei Sorten- und Produktinformationen

Ein Kernbaustein des Angebots ist die tiefe Produktdarstellung: Releaf veröffentlicht für Produkte u. a. Angaben zu THC/CBD, Herkunft, Produzenteninformationen sowie Terpenprofilen und stellt - je nach Produkt - eine 360°-Ansicht bereit. Zusätzlich können Patient:innen Analysenzertifikate (COA) direkt abrufen.

Damit adressiert Releaf ein häufiges Patientenbedürfnis: verständliche, vergleichbare und leicht zugängliche Informationen rund um verordnete Cannabisblüten - eingebettet in einen Ablauf, der ärztliche Prüfung und gesetzliche Anforderungen berücksichtigt.

Über Releaf

Releaf ist eine digitale Klinik- und Serviceplattform für medizinisches Cannabis. Das Unternehmen ist in Großbritannien gewachsen und hat seine Expansion nach Deutschland als Teil einer europäischen Strategie kommuniziert. In Deutschland tritt Releaf unter Releaf DE auf (Sitz laut Website: Neuss) und bietet einen Online-Prozess zur Einleitung einer Behandlung, einschließlich ärztlicher Prüfung und Abwicklung über Partnerapotheken.

Weitere Informationen: releaf.com/de

