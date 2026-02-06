Retina plus e.V. unterstützt die Kampagne "Für mehr Sehen"

Auch Retina plus möchten dazu beitragen, Vertrauen in die klinische Forschung zu stärken.

Augenarztfachgruppe DOG-Arbeitsgemeinschaft Klinische Studienzentren startet Initiative:

"Für dich. Für alle. Für mehr Sehen."

Bonn, 3.2.2026 - Klinische Studien sind wichtig, damit neue und bessere Behandlungen für Augenerkrankungen entwickelt werden können._

In solchen Studien prüfen Fachleute, wie wirksam und sicher neue Therapien sind.Dies sind die Grundlagen, dass medizinischer Fortschritt bei den Patientinnen und Patienten ankommt._

Die Kampagne "Für dich. Für alle. Für mehr Sehen." wurde von der DOG-Arbeitsgemeinschaft Klinische Studienzentren gestartet. Dabei handelt es sich um eine Fachgruppe innerhalb der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), die als Plattform für den Austausch und die Stärkung klinischer Forschung in der Augenheilkunde dient. Sie fördert die Qualitätssicherung, Standardisierung von Verträgen, faire Vergütungen und die Weiterbildung von Studienpersonal.

Ziel der Kampagne ist es, über klinische Studien zu informieren und mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen.

Wissenschaft, Industrie und Patientenorganisationen arbeiten dafür zusammen.

Auch Retina plus möchten dazu beitragen, Vertrauen in die klinische Forschung zu stärken.

Die Partner der Kampagne möchten Patientinnen und Patienten ermutigen, sich über Studien zu informieren und den Fortschritt in der Augenheilkunde zu unterstützen.

Über die Kampagne

Der DOG-AG Klinische Studienzentren ist es ein wesentliches Anliegen, die Forschung in der Augenheilkunde und damit den wissenschaftlichen Fortschritt zu fördern. Klinische Studien spielen dabei eine Schlüsselrolle, denn bei diesen Forschungsvorhaben wird die Wirksamkeit und Sicherheit neuer Behandlungsverfahren geprüft. Ohne klinische Studien können Patientinnen und Patienten nicht vom wissenschaftlichen Fortschritt profitieren und es kämen keine neuen Behandlungen in die Versorgung. Entscheidend für die Umsetzung von klinischen Studien ist es, dass ausreichend Patientinnen und Patienten teilnehmen.

Im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft hat sich ein breites Bündnis aus Vertretern der Wissenschaft und Industrie gebildet, das genau dieses Anliegen, nämlich die Awareness für klinische Studien zu steigern, vorantreibt. Da alle das gleiche Interesse verfolgen, nämlich den wissenschaftlichen Fortschritt zu stärken, koordiniert die DOG-AG Klinische Studienzentren die gemeinsame Umsetzung der Kampagne.

Retina plus e.V. und klinische Studien

Retina plus e.V. ist ein Selbsthilfe- und Expertennetzwerk von Menschen mit Sehverlust. Der Verein bringt Betroffene, Forschende und Fachleute zusammen, fördert Forschungsprojekte und setzt sich für den verständlichen Zugang zu wissenschaftlich fundierten Informationen ein.

Konkret bedeutet dies z.B. die Herausgabe des Podcast "Retina View". Dieser erscheint immer Jeden letzten Freitag im Monat und beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen in der Netzhautforschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben exklusive Einblicke in ihre Arbeit und zeigen auf, wie moderne Forschung Hoffnung für Betroffene schaffen kann - ohne falsche Versprechen zu wecken.

Der Podcast richtet sich an Menschen mit Netzhauterkrankungen, ihre Angehörigen sowie Fachleute im Gesundheitswesen. Komplexe wissenschaftliche Themen werden für die Zielgruppe verständlich aufbereitet.

Im März startet ein neues Format mit dem Titel "Retina Live", welches Studienausrichter und Patienten in den Dialog bringen möchte.

Weitere Details dazu unter retinaplus.de

Für dich. Für alle. Für mehr Sehen fuer-mehr-sehen.de

Menschen mit Sehverlust für Betroffene, Angehörige und Partner im Gesundheitswesen und darüber hinaus.

"Als Experten in eigener Sache unterstützen wir Menschen in ähnlicher Situation."

Der Verein fördert den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau einer starken Gemeinschaft unabhängig von einer Mitgliedschaft.

Betroffene und Angehörige finden hier Kontakte, Verständnis und praktische Unterstützung.

Mit den Angeboten vernetzt der Verein deutschlandweit Menschen, die direkt oder indirekt von Sehverlust betroffen sind - sei es als Patienten, Angehörige oder in beruflichen, schulischen und privaten Kontexten. Gemeinsam werden neue Perspektiven geschaffen und Orientierungshilfen aufgezeigt, um kompetent die Herausforderungen eines Lebens mit Sehverlust zu bewältigen.

Darüber hinaus verfolgt der Expertennetzwerk das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Sehverlust zu verbessern, ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und ein größeres Bewusstsein für ihre Bedürfnisse zu schaffen. Dies wird verwirklicht durch die Förderung von Forschung und Innovation, Beratung und Unterstützung Betroffener, die Verbesserung von Barrierefreiheit und Inklusion sowie die Vernetzung von Akteuren im Gesundheitswesen. Durch Informations- und Bildungsarbeit, den Austausch von Erfahrungen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene schafft das Netzwerk nachhaltige Strukturen.

Retina plus verbindet Betroffene mit Wissenschaft und Forschung, fördert den Austausch und schafft Verständnis - eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instituten als entscheidendes Erfolgskriterium für neue Impulse und Fortschritte.

